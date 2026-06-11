Neue Perspektive für 0-Tore-Stürmer? Dem FC Bayern winkt trotz Leih-Desaster offenbar ein großer Geldregen

Zwar besitzt Fulham für Kusi-Asare eine Kaufoption, diese sei dem Premier-League-Klub aber schlichtweg mit Blick auf die gezeigten Leistungen in seinem Leihjahr zu hoch. Laut Sky liege sie bei zwölf Millionen Euro. Dabei hatte Kusi-Asare eigentlich in Fulham kaum Eindruck hinterlassen und bei den Profis nur neun Kurzeinsätze und einen Startelf-Einsatz während der gesamten Saison absolviert.

Am Ende kam der schwedische U21-Nationalspieler auf lediglich 122 Einsatzminuten in der ersten Mannschaft der Cottagers (keine Torbeteiligung). Bereits zum Winter stand gar ein Abbruch der Leihe im Raum. Zum Sinnbild für Kusi-Asares unglückliche Situation bei Fulham unter Trainer Marco Silva, der nun zu Benfica wechselt, wurde ein Spiel im Oktober gegen den AFC Bournemouth.

Damals fielen in Raul Jimenez und Rodrigo Muniz die beiden von Silva bevorzugten Offensivoptionen aus, statt auf Kusi-Asare setzte Silva dann aber auf den 18-jährigen Mittelfeldspieler Josh King als falsche Neun. Selbst eine Einwechslung war ihm nicht vergönnt, was anschließend für Unverständnis bei den Fans sorgte.