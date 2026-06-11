Wie Sky berichtet, wollen die Cottagers trotz allem den 18 Jahre jungen Stürmer fest verpflichten und bereiten demnach ein Angebot an den deutschen Rekordmeister vor.
Neue Perspektive für 0-Tore-Stürmer? Dem FC Bayern winkt trotz Leih-Desaster offenbar ein großer Geldregen
FC Bayern: Kaufoption für Kusi-Asare beträgt zwölf Millionen Euro
Zwar besitzt Fulham für Kusi-Asare eine Kaufoption, diese sei dem Premier-League-Klub aber schlichtweg mit Blick auf die gezeigten Leistungen in seinem Leihjahr zu hoch. Laut Sky liege sie bei zwölf Millionen Euro. Dabei hatte Kusi-Asare eigentlich in Fulham kaum Eindruck hinterlassen und bei den Profis nur neun Kurzeinsätze und einen Startelf-Einsatz während der gesamten Saison absolviert.
Am Ende kam der schwedische U21-Nationalspieler auf lediglich 122 Einsatzminuten in der ersten Mannschaft der Cottagers (keine Torbeteiligung). Bereits zum Winter stand gar ein Abbruch der Leihe im Raum. Zum Sinnbild für Kusi-Asares unglückliche Situation bei Fulham unter Trainer Marco Silva, der nun zu Benfica wechselt, wurde ein Spiel im Oktober gegen den AFC Bournemouth.
Damals fielen in Raul Jimenez und Rodrigo Muniz die beiden von Silva bevorzugten Offensivoptionen aus, statt auf Kusi-Asare setzte Silva dann aber auf den 18-jährigen Mittelfeldspieler Josh King als falsche Neun. Selbst eine Einwechslung war ihm nicht vergönnt, was anschließend für Unverständnis bei den Fans sorgte.
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Kusi-Asare hat "nicht genügend Erwachsenenfußball" beim FC Bayern gespielt
"Wir können nicht ohne Stürmer spielen, unabhängig von seiner Erfahrung", schrieb beispielsweise Fulham-Podcaster Drew Heatley in einem Beitrag für die BBC. "Es gibt ein Problem: Marco Silva scheint ihn einfach nicht zu schätzen." Silva selbst reagierte recht gelassen auf die aufkeimende Kritik in der Personalie Kusi-Asare.
"Er ist sehr, sehr, sehr jung und braucht meiner Meinung nach noch mehr Anpassungszeit", sagte er damals und legte im November noch einmal in aller Deutlichkeit nach: "Als wir ihn verpflichteten, sahen wir natürlich gewisse Dinge in ihm. Er hat Fähigkeiten, die für einen Stürmer wichtig sind. Ich weiß, dass er von einem großen Klub kommt, aber er hat schlicht nicht genügend Erwachsenenfußball gespielt, bevor er zu uns kam."
Damals schien ein Verbleib des schwedischen Sturm-Schlaks (1,96 Meter) bei den Cottagers quasi ausgeschlossen. Nicht mal die üppige Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro für Kusi-Asare schien sich aus Sicht von Fulham gelohnt zu haben. Von Februar bis Ende April wurde er in der Premier League dann überhaupt nicht mehr in den Kader genommen und verbrachte stattdessen einige Zeit in der U21 von Fulham. Dort lief es dann auch wesentlich besser: In sechs Spielen schoss er fünf Tore, sammelte Spielzeit und Selbstvertrauen.
FC Bayern würde sich wohl Rückkaufklausel bei Kusi-Asare sichern
In der Folge durfte er im Saisonendspurt auch noch zweimal für die Profis ran, eine Torbeteiligung war ihm in den knapp 20 Minuten gegen Arsenal (0:3) und Bournemouth (0:1) aber nicht vergönnt. Womöglich aber hinterließ Kusi-Asare in der U21 einen derart guten Eindruck, dass trotz allem und wohl auch wegen des Weggangs von Marco Silva zu Benfica ein Verbleib vonseiten der Cottagers sogar erwünscht ist. Als neuer Trainer des Londoner Klubs ist laut The Athletic der bei Real Madrid gescheiterte Alvaro Arbeola im Gespräch.
Wo genau die Preisvorstellung der Bayern für Kusi-Asare abseits der vor weniger als einem Jahr vereinbarten Kaufoption liegt, ist nicht bekannt. Mit Sicherheit werden die Münchner sich aber auch wieder eine Rückkaufklausel in den Verhandlungen mit Fulham sichern wollen. Immerhin hatte das 2024 für 3,5 Millionen Euro von AIK Solna verpflichtete Sturm-Juwel in der Sommervorbereitung unter Vincent Kompany eigentlich sehr gute Ansätze gezeigt.
Beim 4:0-Sieg im Testspiel gegen Tottenham traf er, bei der Generalprobe vor dem Münchner Saisonstart gegen die Grasshoppers Zürich stand er sogar in der Startelf und traf ebenfalls - ehe er sich auch wegen der Verpflichtung von Nicolas Jackson gen England verabschiedete.