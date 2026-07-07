Neue Konkurrenz durch WM-Fahrer: Wechsel von Leon Goretzka zu Juventus Turin wohl auf der Kippe

Möglicherweise könnten dabei auch die Gehaltsforderungen des Ivorers entscheidend werden. Mit Goretzka soll eine Einigung bisher neben den anderen Faktoren auch daran gescheitert sein, dass noch keine Einigung über das Salär getroffen wurde.

Goretzka fordert offenbar ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro sowie ein Handgeld von bis zu zehn Millionen Euro. Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien zufolge hat sich die Alte Dame allerdings ein internes Limit gesetzt, das nicht überschritten werden soll.

Sollte der Wechsel nach Turin platzen, müsste er allerdings nicht das Ende von Goretzkas Italien-Träumen bedeuten. Angeblich hält sich der 31-Jährige mehrere Optionen offen und darunter dürfte sich dem letzten Stand nach auch noch Milan befinden. Angeblich war der Transfer zu den Rossoneri schon fix, doch verpatzten sie am letzten Spieltag die Qualifikation für die Champion League. Aus Spanien wurde immer wieder Atletico Madrid genannt, eine Spur verläuft zudem in die MLS.

Goretzkas Vertrag lief Ende Juni nach acht Jahren beim deutschen Rekordmeister aus. In den entscheidenden Spielen musste er in den vergangenen Jahren immer wieder hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic anstellen und auf der Bank Platz nehmen. In der abgelaufenen Bundesligasaison kam er trotzdem in 31 Partien auf fünf Treffer und vier Vorlagen. In der Champions League blieb er in zehn Spielen hingegen ohne einen einzigen Scorerpunkt.