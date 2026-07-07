Leon Goretzka hatte nach seinem feststehenden Abschied vom FC Bayern München während der Weltmeisterschaft wohl alle Verhandlungen auf Eis gelegt, um sich auf die Nationalmannschaft zu konzentrieren. Mittlerweile werden angeblich wieder Gespräche geführt, doch laut dem Transferexperten Fabrizio Romano droht ihm jetzt zunächst eine Hängepartie bei Juventus Turin.
Neue Konkurrenz durch WM-Fahrer: Wechsel von Leon Goretzka zu Juventus Turin wohl auf der Kippe
Der italienische Insider erklärte jüngst auf seinem YouTube-Kanal, dass Juve zwar noch immer um Goretzka buhlt, doch die Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Stars nicht die oberste Priorität genießt.
Laut Romano ist Turin zunächst daran interessiert, für Klarheit auf der Stürmerposition zu sorgen. Auch ein neuer Torwart ist nach aktuellem Stand noch wichtiger als die Verpflichtung eines Zentrumsspielers. Sollten die beiden Punkte von der Checkliste abgearbeitet sein, rückt auch Goretzka wieder mehr in den Fokus.
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Neue Konkurrenz für Goretzka: WM-Rivale bietet sich offenbar bei Juve an
Doch selbst dann könnten sich die Verhandlungen immer weiter hinziehen oder sogar platzen. Schließlich ist Goretzka nicht der einzige Mittelfeldspieler, der in Zukunft gerne für Cheftrainer Luciano Spalletti auflaufen möchte. Wie Romano verkündete, bewirbt sich nun auch Franck Kessie um einen Platz im Juve-Zentrum.
Kessie traf erst kürzlich bei der WM im direkten Duell mit der Elfenbeinküste in der Gruppenphase auf Goretzka und das DFB-Team. Zuletzt war der 29-Jährige im Klubfußball bei Al-Ahli in Saudi-Arabien aktiv. Sein Vertrag lief allerdings aus und wurde nicht mehr verlängert, sodass er jetzt ebenfalls ablösefrei zu haben ist.
Der ehemalige Spieler vom FC Barcelona und AC Milan soll sich bei Juventus allerdings vor allem selbst angeboten haben. Inwieweit von Vereinsseite ebenfalls Interesse besteht, ließ Romano bisher noch offen.
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Goretzka wohl mit mehreren Optionen: Milan, Madrid oder MLS?
Möglicherweise könnten dabei auch die Gehaltsforderungen des Ivorers entscheidend werden. Mit Goretzka soll eine Einigung bisher neben den anderen Faktoren auch daran gescheitert sein, dass noch keine Einigung über das Salär getroffen wurde.
Goretzka fordert offenbar ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro sowie ein Handgeld von bis zu zehn Millionen Euro. Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien zufolge hat sich die Alte Dame allerdings ein internes Limit gesetzt, das nicht überschritten werden soll.
Sollte der Wechsel nach Turin platzen, müsste er allerdings nicht das Ende von Goretzkas Italien-Träumen bedeuten. Angeblich hält sich der 31-Jährige mehrere Optionen offen und darunter dürfte sich dem letzten Stand nach auch noch Milan befinden. Angeblich war der Transfer zu den Rossoneri schon fix, doch verpatzten sie am letzten Spieltag die Qualifikation für die Champion League. Aus Spanien wurde immer wieder Atletico Madrid genannt, eine Spur verläuft zudem in die MLS.
Goretzkas Vertrag lief Ende Juni nach acht Jahren beim deutschen Rekordmeister aus. In den entscheidenden Spielen musste er in den vergangenen Jahren immer wieder hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic anstellen und auf der Bank Platz nehmen. In der abgelaufenen Bundesligasaison kam er trotzdem in 31 Partien auf fünf Treffer und vier Vorlagen. In der Champions League blieb er in zehn Spielen hingegen ohne einen einzigen Scorerpunkt.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.