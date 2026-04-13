Eddie Howe hat Fragen nach dem erneuten Bankplatz von Nick Woltemade am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Pleite der Magpies gegen Crystal Palace mit einer deutlich kritischen Note gegenüber dem deutschen Nationalspieler beantwortet.
Neue Gerüchte um den FC Bayern: Nick Woltemades Lage bei Newcastle United verschlechtert sich zunehmend
Eddie Howe kritisiert Woltemade und rechtfertigt Bankplatz
"Ich stelle die Mannschaft nicht nach den Ablösesummen auf, sondern nach dem, was ich sehe", sagte Howe bei Chronicle Live mit Blick auf die wenige Spielzeit, die Woltemade gegen die Eagles erhalten hatte. Erst in den Schlussminuten und kurz nach dem Ausgleich der Hausherren durch Jean-Philippe Mateta wurde der 24-Jährige für Newcastle-Torschütze William Osula eingewechselt und musste dann auch noch den Siegtreffer von Crystal in der Nachspielzeit mitansehen.
Seinen bis dato letzten Torerfolg in der Premier League verbuchte Woltemade kurz vor Weihnachten, als ihm ein Doppelpack gegen Chelsea gelang. Seitdem kamen in der Liga nur noch zwei Torvorlagen hinzu. Eine Formkrise wollte sich Woltemade selbst aber nicht attestieren lassen.
Er spiele bei den Magpies "auf einer ganz anderen Position als noch zu Saisonbeginn", sagte Woltemade zuletzt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung:"Ich weiß, dass man mich mit Toren verbindet, aber man kann die Torquote eines Stürmers ja nicht mit der eines Mittelfeldspielers vergleichen, der 50, 60, 70 Meter vom gegnerischen Tor entfernt spielt."
Er sei "im Moment ein komplett anderer Nick Woltemade, als ich das zu Saisonbeginn war", fügte Woltemade hinzu und verwies damit auf die wesentlich tieferer Position, die Howe ihm im Saisonverlauf auferlegt hatte: "Im Moment müsste man mich eher danach bewerten, wie ich meine Zweikämpfe führe oder die Räume sichere." Und das scheint Howe offenkundig nicht mehr gefallen zu haben. Schon bei den beiden K.o.-Spielen in den Playoffs der Champions League gegen den FC Barcelona (1:1, 2:7) hatte Woltemade jeweils über 90 Minuten auf der Bank gesessen.
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BVB und FC Bayern angeblich bei Woltemade auf der Lauer
Auch wegen der zunehmend schwierigen Lage des DFB-Stürmers kamen zuletzt immer häufiger teils spektakuläre Transfergerüchte um Woltemade auf. So spiele er sowohl beim BVB im Falle eines Abgangs von Serhou Guirassy, als auch beim FC Bayern weiterhin eine Rolle in gewissen Plan- und Gedankenspielen.
Der deutsche Rekordmeister hatte schon im vergangenen Sommer intensiv um Woltemade gebuhlt, am Ende aber angesichts des überdimensionalen Angebots aus Newcastle das Nachsehen gehabt. Wie das Portal ChaughtOffside berichtet, verfolge man an der Säbener Straße Woltemades Lage in England nach wie vor aufmerksam, zumal durch den Abgang von Leihspieler Nicolas Jackson durchaus eine gewisse Vakanz auf der Stürmerposition hinter dem unumstößlich gesetzten Harry Kane entsteht. Es erscheint aber fraglich, ob Woltemade sich in eine Herausfordererrolle im offensiven Zentrum von Kane, Jamal Musiala oder Serge Gnabry einfügen will. Zumal sich seine Lage nach einer möglichen und durchaus diskutierten Howe-Demission auch schlagartig wieder ändern könnte.
Die Transferprioritäten des FCB liegen ohnehin eigentlich woanders. So soll eigentlich die Rechtsverteidigerposition gestärkt und zudem ein Backup von Luis Diaz für den linken Flügel gesucht werden. Ohnehin erscheint es trotz Woltemades unzufriedenstellender Situation aktuell sehr unwahrscheinlich, dass er das Kapitel in England schon nach nur einem Jahr wieder schließen will und die Magpies einem vorzeitigen Verkauf angesichts der im Sommer immens hohen Ablösesumme zustimmen würde. Dafür müsste der Rekordmeister im Falle eines erneuten Werbens tief in die Tasche greifen, und angesichts der neuen Transferstrategie, die mehr auf wirtschaftlicher Vernunft, als auf kostspielige Mega-Transfers fußen soll, erscheint dies noch unwahrscheinlicher zu sein.
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Woltemade-Positionierung bei Newcastle für Nagelsmann ein Rätsel
Nach seinem 75 Millionen Euro schweren Wechsel im Sommer vom VfB Stuttgart zu den Eagles hatte Woltemade einen glänzenden Start in der Premier League hingelegt und mit vier Toren in den ersten fünf Spielen für Furore gesorgt. Seitdem folgten wettbewerbsübergreifend nur noch sechs weitere Treffer für die Magpies, die ihrerseits eine schwache Saison spielen.
Nach der Champions-League-Qualifikation in der vorangegangen Saison befindet sich Newcastle mittlerweile mit 14 Niederlagen in 32 Spielen im Niemandsland der Tabelle auf Platz 14. Mit einem starken Saisonendspurt und mit etwas Glück bei den Ausgängen im Europapokal ist der Sprung ins internationale Geschäft aber immer noch möglich.
Auch für Woltemade wäre mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft ein gutes Saisonfinale mit viel Spielzeit und Torerfolgen Balsam für die frustrierte Seele. Verbale Streicheleinheiten bekam er Ende März von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der es zur Priorität erklärte, Woltemade wieder zurück in die Spur zu führen.
Dabei konnte er sich auch einen Seitenhieb auf Trainerkollege Howe nicht verkneifen und betonte, dass Woltemade in der deutschen Nationalmannschaft mit Sicherheit nicht so agieren müsse, wie auf Klubebene. "Er hat oft sehr tief gespielt, und wenn er dann als Sechser verteidigt, sind es weite Wege zum Tor. Ich kann versprechen, dass er bei uns keine 80 Meter weit vom Tor weg sein wird", sagte Nagelsmann vor den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana.
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Trotz Torflaute: Nagelsmann stellt sich hinter Woltemade
Und der Bundestrainer hielt Wort. Woltemade erhielt in beiden Freundschaftsspielen ordentliche Spielanteile. Beim 4:3 über die Schweiz kam er als erster Vertreter von Kai Havertz nach 62 Minuten ins Spiel, während er formstarke Deniz Undav 90 Minuten lang die Bank drücken musste, beim 2:1 über Ghana durfte Woltemade dann 78 Minuten lang im Sturmzentrum ran und erhielt erneut den Vorzug vor dem späteren Siegtorschützen Undav.
Das löste eine durchaus große Debatte in Fußball-Deutschland aus, in deren Zuge Nagelsmann Woltemade besonders nach dem Schweiz-Spiel mit deutlichen Worten den Rücken stärkte.
"Nick hat bei uns eine super Quote und in Newcastle gerade keinen leichten Stand. Jetzt habe ich die Wahl: Einem Top-Stürmer, der richtig gut drauf ist, weiter Selbstvertrauen zu geben, um einen anderen Top-Stürmer, der gerade nicht ganz so gut drauf ist, fallen zu lassen? Wir können ja mal ein paar Psychologen fragen, was die dazu sagen", verteidigte Nagelsmann seine Entscheidung und knöpfte sich anschließend jene Psychologen auch zugleich vor. Die würden ja "wahrscheinlich das Gegenteil von mir" sagen: "Das ist ja das Hobby der Psychologen, die nicht im Amt sind, dass sie gerne immer das Gegenteil von allen Trainern behaupten."
Mit Blick auf die WM im Sommer machte Nagelsmann zudem klar, welche Bedeutung der 1,98 Meter große, technisch versierte Schlacks noch haben könnte. "Ich sage, es ist ratsam, dass Nick Woltemade bei uns wieder in die Spur kommt. Bei Newcastle läuft es nicht rund und Deniz hat eh einen Run. Ob er jetzt heute gespielt hätte oder nicht, das wird an seinem Selbstvertrauen für diese Woche nichts ändern."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".