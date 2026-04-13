Neue Gerüchte um den FC Bayern: Nick Woltemades Lage bei Newcastle United verschlechtert sich zunehmend

"Ich stelle die Mannschaft nicht nach den Ablösesummen auf, sondern nach dem, was ich sehe", sagte Howe bei Chronicle Live mit Blick auf die wenige Spielzeit, die Woltemade gegen die Eagles erhalten hatte. Erst in den Schlussminuten und kurz nach dem Ausgleich der Hausherren durch Jean-Philippe Mateta wurde der 24-Jährige für Newcastle-Torschütze William Osula eingewechselt und musste dann auch noch den Siegtreffer von Crystal in der Nachspielzeit mitansehen.

Seinen bis dato letzten Torerfolg in der Premier League verbuchte Woltemade kurz vor Weihnachten, als ihm ein Doppelpack gegen Chelsea gelang. Seitdem kamen in der Liga nur noch zwei Torvorlagen hinzu. Eine Formkrise wollte sich Woltemade selbst aber nicht attestieren lassen.

Er spiele bei den Magpies "auf einer ganz anderen Position als noch zu Saisonbeginn", sagte Woltemade zuletzt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung:"Ich weiß, dass man mich mit Toren verbindet, aber man kann die Torquote eines Stürmers ja nicht mit der eines Mittelfeldspielers vergleichen, der 50, 60, 70 Meter vom gegnerischen Tor entfernt spielt."

Er sei "im Moment ein komplett anderer Nick Woltemade, als ich das zu Saisonbeginn war", fügte Woltemade hinzu und verwies damit auf die wesentlich tieferer Position, die Howe ihm im Saisonverlauf auferlegt hatte: "Im Moment müsste man mich eher danach bewerten, wie ich meine Zweikämpfe führe oder die Räume sichere." Und das scheint Howe offenkundig nicht mehr gefallen zu haben. Schon bei den beiden K.o.-Spielen in den Playoffs der Champions League gegen den FC Barcelona (1:1, 2:7) hatte Woltemade jeweils über 90 Minuten auf der Bank gesessen.