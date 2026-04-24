"Neue Generation an Top-Talenten": Vincent Kompany schwärmt von einem angeblichen Flirt des FC Bayern München

Dabei hob Kompany drei Spieler hervor, die ihm am Donnerstagabend besonders gut gefallen hätten. "Man hat immer gedacht, dass England viel Qualität aus Deutschland weggekauft hat. Aber was passiert nun in Deutschland? Da gibt es dann einen (Yuito) Suzuki (SC Freiburg), (Johan) Manzambi (SC Freiburg) oder (Bilal) El Khannouss (VfB Stuttgart) auf dem Platz. Es ist wieder eine neue Generation an Top-Talenten da in Deutschland."

Von einer solch hohen Dichte an jungen, entwicklungsfähigen Spielern könnten letztlich die Bundesliga und deren Vereine nur profitieren, so Kompany weiter. "Es wird Fußball gespielt. Beide Mannschaften haben Vollgas gegeben."

Der Alltag im deutschen Oberhaus sei darum auch für seine Bayern alles andere als ein Kinderspiel: "Erfolgreich zu sein in dieser Liga ist nicht einfach und erfolgreich zu bleiben auch nicht."