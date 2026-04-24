"Wenn man sich das Spiel gestern angeschaut hat, dann sieht man, wie viel Qualität das war", schwärmte der Belgier vor dem Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstag in der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05.
"Neue Generation an Top-Talenten": Vincent Kompany schwärmt von einem angeblichen Flirt des FC Bayern München
Dabei hob Kompany drei Spieler hervor, die ihm am Donnerstagabend besonders gut gefallen hätten. "Man hat immer gedacht, dass England viel Qualität aus Deutschland weggekauft hat. Aber was passiert nun in Deutschland? Da gibt es dann einen (Yuito) Suzuki (SC Freiburg), (Johan) Manzambi (SC Freiburg) oder (Bilal) El Khannouss (VfB Stuttgart) auf dem Platz. Es ist wieder eine neue Generation an Top-Talenten da in Deutschland."
Von einer solch hohen Dichte an jungen, entwicklungsfähigen Spielern könnten letztlich die Bundesliga und deren Vereine nur profitieren, so Kompany weiter. "Es wird Fußball gespielt. Beide Mannschaften haben Vollgas gegeben."
Der Alltag im deutschen Oberhaus sei darum auch für seine Bayern alles andere als ein Kinderspiel: "Erfolgreich zu sein in dieser Liga ist nicht einfach und erfolgreich zu bleiben auch nicht."
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Manzambi angeblich auch beim FC Bayern München auf der Liste
Bei ihren jeweiligen Vereinen sind Suzuki, Manzambi und El Khannouss in dieser Spielzeit zu wichtigen Leistungsträgern herangewachsen. Allen voran spielt der Schweizer Manzambi eine herausragende Saison und ist mit 13 Torbeteiligungen in 41 Spielen einer der Shootingstars der Bundesliga.
Zuletzt wurden deshalb auch Gerüchte laut, dass der FC Bayern München Interesse an ihm zeige. Als gelernter zentraler Mittelfeldspieler, der sowohl defensive Aufgaben verrichten als auch Torgefahr ausstrahlen kann, wäre Manzambi ein idealer Ersatz für den im Sommer abwandernden Leon Goretzka.
Bei Freiburg steht der 20-Jährige noch bis 2030 unter Vertrag. Da er keine Ausstiegsklausel besitzt, dürfte interessierte Vereine ein Wechsel zumindest in diesem Sommer teuer zu stehen kommen. Dem Vernehmen nach fordert der SCF mindestens 30 Millionen Euro für sein Top-Talent.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.