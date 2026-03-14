"Neben Haaland einer der letzten echten Stürmer": Top-Klub macht bei Robert Lewandowski vom FC Barcelona offenbar ernst

Juve-Legende David Trezeguet warb in der Gazzetta dello Sport schon mal vehement für einen Wechsel Lewandowskis. Dieser sei "neben Haaland einer der letzten echten Stürmer" und "stark und intelligent", sagte Trezeguet, der mit den Bianconeri drei Meisterschaften holte. Der 48-jährige französische Welt- und Europameister würde Lewandowski "selbst nach Turin tragen".

Neben Juventus wird der frühere Torjäger des FC Bayern München und des BVB auch mit Klubs aus Saudi-Arabien und der MLS in Verbindung gebracht. Auch sind Vereine wie Atletico Madrid, Fenerbahce und die AC Milan in Transfergerüchten aufgetaucht.