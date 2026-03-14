Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat offenbar konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Robert Lewandowski. Das berichtet die Fachzeitung Tuttosport. Der Vertrag des polnischen Mittelstürmers beim FC Barcelona läuft am Saisonende aus. Während sich der 37-Jährige zu seinen Zukunftsplänen bedeckt hält, soll Juve eine "Operation Lewandowski" gestartet haben. Laut Tuttosport habe es sogar schon erste Gespräche über einen Wechsel gegeben.
"Neben Haaland einer der letzten echten Stürmer": Top-Klub macht bei Robert Lewandowski vom FC Barcelona offenbar ernst
Juve-Legende David Trezeguet warb in der Gazzetta dello Sport schon mal vehement für einen Wechsel Lewandowskis. Dieser sei "neben Haaland einer der letzten echten Stürmer" und "stark und intelligent", sagte Trezeguet, der mit den Bianconeri drei Meisterschaften holte. Der 48-jährige französische Welt- und Europameister würde Lewandowski "selbst nach Turin tragen".
Neben Juventus wird der frühere Torjäger des FC Bayern München und des BVB auch mit Klubs aus Saudi-Arabien und der MLS in Verbindung gebracht. Auch sind Vereine wie Atletico Madrid, Fenerbahce und die AC Milan in Transfergerüchten aufgetaucht.
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Robert Lewandowski schätzt die Serie A
In einem Gespräch mit SportWeek erklärte Lewandowski nun, er habe sich noch nicht entschieden und es gebe "nichts über meine Zukunft zu sagen".
Im selben Atemzug äußerte sich der Pole sehr wertschätzend über die italienische Serie A. Diese sei "sehr kompetitiv" und seiner Einschätzung nach "nicht in einer Krise".
Lewandowski wechselte 2022 zum FC Barcelona, mit dem er zweimal Meister und einmal Pokalsieger in Spanien wurde. Aktuell sind der Stürmer und die Katalanen von Trainer Hansi Flick Tabellenführer in La Liga und noch im Champions-League-Rennen.
Robert Lewandowski: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 34 Tore 14 Vorlagen 3