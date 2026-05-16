Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book hat bestätigt, dass sich der Klub mit einer erneuten Verpflichtung von Jadon Sancho beschäftigt: "Natürlich haben wir ihn im Auge", sagte er bei Sky.
"Natürlich haben wir ihn im Auge": BVB-Boss Ole Book bestätigt Interesse an Wunschspieler
Ole Book bestätigt BVB-Interesse an Jadon Sancho
Beim BVB hatte der Engländer seinen internationalen Durchbruch geschafft und war dann für eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt.
Bei den Red Devils lief es für ihn jedoch nicht nach Plan. Deshalb verlieh ihn United für die Rückrunde der Saison 23/24 nach Dortmund zurück. Aktuell ist Sancho an Aston Villa ausgeliehen. Sein Vertrag in Manchester läuft am Saisonende aus.
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"Absolut überzeugt": Sancho hat sich in Dortmund bewährt
"Jadon ist ein hochgradig kreativer Spieler und hat in der Vergangenheit bereits einige exzellente Leistungen für Borussia Dortmund gezeigt - davon sind wir absolut überzeugt", sagte Book nun. "Wir müssen immer das große Ganze im Blick behalten", ergänzte er und machte klar, dass sich die Dortmunder auch noch mit anderen Namen beschäftigen.
In der laufenden Saison kam Sancho zu 38 meist kurzen Einsätzen, in denen er ein Tor erzielte und drei Treffer vorbereitete.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 16. Mai: Werder Bremen vs. BVB, Bundesliga 34. Spieltag
- 18. Juli: RWO vs. BVB, Testspiel
- 29. Juli: Cerezo Osaka vs. BVB, Testspiel
- 1. August: FC Tokyo vs. BVB, Testspiel
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.