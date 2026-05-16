"Natürlich haben wir ihn im Auge": BVB-Boss Ole Book bestätigt Interesse an Wunschspieler

Beim BVB hatte der Engländer seinen internationalen Durchbruch geschafft und war dann für eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt.

Bei den Red Devils lief es für ihn jedoch nicht nach Plan. Deshalb verlieh ihn United für die Rückrunde der Saison 23/24 nach Dortmund zurück. Aktuell ist Sancho an Aston Villa ausgeliehen. Sein Vertrag in Manchester läuft am Saisonende aus.