"Natürlich, dass ein Argentinier das sagt!" Berater von Enzo Fernandez schimpft nach Suspendierung beim FC Chelsea

Für Fernandez und seinen Berater sei die Situation unverständlich, dennoch habe "Enzo es akzeptiert, denn er ist ein äußerst professioneller Spieler, der sich überall voll und ganz einsetzt und Entscheidungen respektiert. Wir verstehen diese Strafe jedoch nicht, da er keinen Verein erwähnt oder sagt, dass er Chelsea verlassen möchte."

Der Argentinier habe lediglich "die Stadt erwähnt, weil er gefragt wurde, in welcher europäischen Stadt er eines Tages gerne leben würde, und er sagte Madrid wegen der Sprache, weil sie der von Buenos Aires ähnelt, und weil es logisch ist - es ist nur natürlich, dass ein Argentinier das sagt - und auch wegen der Kultur, des Wetters … aber zu keinem Zeitpunkt sagt er, dass er Chelsea oder London verlassen möchte."

Chelsea hatte den Mittelfeldspieler im Januar 2023 für die Rekordsumme von umgerechnet rund 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet und ihn direkt mit einem langfristigen Vertrag bis 2032 ausgestattet. Fernandez war beim WM-Triumph Argentiniens 2022 in Katar zum besten jungen Spieler des Turniers ausgezeichnet worden.