Mittelfeldspieler Enzo Fernandez wurde vom FC Chelsea nach seinen Aussagen in der Länderspielpausefür zwei Partien suspendiert. Sein Berater Javier Pastore findet diese Bestrafung aber komplett überzogen, wie er nun im Gespräch mit The Athletic äußerte.
"Natürlich, dass ein Argentinier das sagt!" Berater von Enzo Fernandez schimpft nach Suspendierung beim FC Chelsea
Enzo-Suspendierung? "Die Strafe ist völlig unfair!"
"Die Strafe ist völlig unfair – den Spieler für zwei Spiele zu sperren, die zudem für Chelsea absolut entscheidend sind, da es um die Qualifikation für die Champions League geht und er einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft ist", erklärte Pastore.
Und weiter: "Ich halte das angesichts der aktuellen Situation von Chelsea für viel zu hart, und es gibt keinen wirklichen Grund oder keine Rechtfertigung dafür, warum er gesperrt wurde."
Rosenior über Fernandez: "Eine Grenze überschritten!"
Fernandez hatte seine Zukunft an der Stamford Bridge nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain offengelassen. In einem Gespräch in argentinischen Medien betonte der 25-Jährige einige Tage später, dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen, da es ihn an Buenos Aires erinnere.
Die Blues wollten jene Aussagen aber nicht einfach so stehen lassen und strichen den 25-Jährigen daraufhin aus dem Kader, denn er habe laut Trainer Liam Rosenior "während der Länderspielpause eine Grenze überschritten."
Enzo-Berater: Er akzeptiert die Suspendierung
Für Fernandez und seinen Berater sei die Situation unverständlich, dennoch habe "Enzo es akzeptiert, denn er ist ein äußerst professioneller Spieler, der sich überall voll und ganz einsetzt und Entscheidungen respektiert. Wir verstehen diese Strafe jedoch nicht, da er keinen Verein erwähnt oder sagt, dass er Chelsea verlassen möchte."
Der Argentinier habe lediglich "die Stadt erwähnt, weil er gefragt wurde, in welcher europäischen Stadt er eines Tages gerne leben würde, und er sagte Madrid wegen der Sprache, weil sie der von Buenos Aires ähnelt, und weil es logisch ist - es ist nur natürlich, dass ein Argentinier das sagt - und auch wegen der Kultur, des Wetters … aber zu keinem Zeitpunkt sagt er, dass er Chelsea oder London verlassen möchte."
Chelsea hatte den Mittelfeldspieler im Januar 2023 für die Rekordsumme von umgerechnet rund 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet und ihn direkt mit einem langfristigen Vertrag bis 2032 ausgestattet. Fernandez war beim WM-Triumph Argentiniens 2022 in Katar zum besten jungen Spieler des Turniers ausgezeichnet worden.
Enzo Fernandez: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 46
Tore: 12
Assists: 6