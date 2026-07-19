Real Madrid malt sich offenbar keine Chancen mehr aus, Michael Olise vom FC Bayern München loszueisen. Zumindest vorerst. Wie die katalanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, haben die Königlichen eine mögliche Verpflichtung des Ausnahmekönners intern als "nahezu unmöglich" abgestempelt. Sollte sich aber ein kleiner Spalt für einen Transfer öffnen, würde Präsident Florentino Perez aber einen Vorstoß wagen, heißt es.
"Nahezu unmöglich": Brisanter Bericht zum Werben von Real Madrid um Michael Olise vom FC Bayern München
Wechselwunsch? Michael Olise für FC Bayern wohl unverkäuflich
Dies sei aber unwahrscheinlich, heißt es in dem Bericht. Denn wie hinlänglich bekannt ist, haben die Bayern keinerlei Interesse daran, Olise im Sommer abzugeben. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl, FCB-Boss Herbert Hainer und Klub-Patron Uli Hoeneß mehrfach betont, dass der 24-Jährige unverkäuflich sei. Auch bei einer Summe von über 200 Millionen Euro werde man an der Säbener Straße nichts in Grübeln kommen, so der Tenor. Zumal in dem noch bis 2029 laufenden Arbeitsvertrag des Franzosen keine Ausstiegsklausel verankert ist.
Stattdessen soll der Vertrag von Olise sogar nochmal verlängert werden, dem einer Unterschrift wiederum ein gewaltiger Gehaltssprung winken würde. Allerdings hatte zuletzt ein Bericht der für gewöhnlich sehr gut informierten französischen Sportzeitung L'Equipe zuletzt die Runde gemacht, wonach Olise seinen Mitspielern während der noch laufenden WM seinen Wechselwunsch zu den Königlichen gebeichtet habe. Auch die Bild-Zeitung berichtete wenige Tage später davon.
Sky widersprach der Hammer-Meldung jedoch am Donnerstag und erklärte, dass der Linksfuß keinen Abschied vom deutschen Rekordmeister plane. Diese Information sei auch von dessen Berater an die Bayern-Verantwortlichen kommuniziert worden. Wortwörtlich soll der Agent gesagt haben: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben."
- Getty Images
Rekord: Michael Olise überzeugt auch bei der WM - und vergießt dennoch Tränen
Bei seiner Rückkehr nach der WM sind dem Vernehmen nach Zukunftsgespräche mit Olise und dessen Beratern geplant. Im Zuge der neuesten Entwicklungen erscheint eine baldige Vertragsverlängerung aber nicht absehbar. Gleichwohl bleibt abzuwarten, wie Olise auf ein Wechselveto der Verantwortlichen reagieren würde, sollten sich die Gerüchte über einen Wechselwunsch bewahrheiten.
Von welchem sportlichen Wert Olise für den FC Bayern ist, steht indes außer Frage. 96 Torbeteiligungen in 107 Einsätze steuerte er in seinen ersten beiden Spielzeiten für die Münchner bei. Zudem überzeugte Olise bei der WM mit sieben Vorlagen, was gleichzeitig einen Rekord bedeutet. Noch nie bereitete ein Spieler bei einer Weltmeisterschaft mehr Tore vor, zuvor stand Brasiliens Legende Pele an der Spitze. Mit sechs Assists bei der Endrunde 1970.
Dennoch flossen nach dem letzten WM-Spiel bittere Tränen bei Olise, der bei der spektakulären 4:6-Niederlage im Spiel um Platz drei gegen England mehrere hochkarätige Chancen liegen gelassen hatte und das zwischenzeitliche 4:4 hätte erzielen müssen. Nach Abpfiff tröstete ihn Frankreichs scheidender Trainer Didier Deschamps noch auf dem Platz.
Leistungsdaten von Michael Olise für den FC Bayern München und Frankreich
Mannschaft Spiele Tore Vorlagen Scorerpunkte FC Bayern München 107 42 54 96 Frankreich 25 7 10 17
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Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname