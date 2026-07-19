Dies sei aber unwahrscheinlich, heißt es in dem Bericht. Denn wie hinlänglich bekannt ist, haben die Bayern keinerlei Interesse daran, Olise im Sommer abzugeben. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl, FCB-Boss Herbert Hainer und Klub-Patron Uli Hoeneß mehrfach betont, dass der 24-Jährige unverkäuflich sei. Auch bei einer Summe von über 200 Millionen Euro werde man an der Säbener Straße nichts in Grübeln kommen, so der Tenor. Zumal in dem noch bis 2029 laufenden Arbeitsvertrag des Franzosen keine Ausstiegsklausel verankert ist.

Stattdessen soll der Vertrag von Olise sogar nochmal verlängert werden, dem einer Unterschrift wiederum ein gewaltiger Gehaltssprung winken würde. Allerdings hatte zuletzt ein Bericht der für gewöhnlich sehr gut informierten französischen Sportzeitung L'Equipe zuletzt die Runde gemacht, wonach Olise seinen Mitspielern während der noch laufenden WM seinen Wechselwunsch zu den Königlichen gebeichtet habe. Auch die Bild-Zeitung berichtete wenige Tage später davon.

Sky widersprach der Hammer-Meldung jedoch am Donnerstag und erklärte, dass der Linksfuß keinen Abschied vom deutschen Rekordmeister plane. Diese Information sei auch von dessen Berater an die Bayern-Verantwortlichen kommuniziert worden. Wortwörtlich soll der Agent gesagt haben: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben."