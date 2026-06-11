Wie The Athletic berichtet, hätten die Skyblues eine Offerte in Höhe von 140 Millionen Euro (123 Millionen Euro Sockelablöse + 17 Millionen Euro an Bonuszahlungen) für den englischen Nationalspieler abgegeben, diese hätte Forest allerdings ausgeschlagen.
Nächstes Mega-Angebot abgelehnt: Muss Manchester City für einen Shootingstar aus der Premier League eine Rekord-Ablöse blechen?
Stattdessen fordern die Tricky Trees - ohne Zusatzklauseln - mindestens rund 145 Millionen - also der britische Transferrekord, den der FC Liverpool im vergangenen Sommer an Newcastle United für den Transfer von Stürmer Alexander Isak überwies.
Der 23-jährige Anderson seht schon länger auf der Wunschliste von Manchester City. Aufgrund starker Leistungen in der vergangenen Saison bei Nottingham zog er die Aufmerksamkeit einer Reihe europäischer Topklubs auf sich und verdiente sich eine Teilnahme mit England an der bevorstehenden Weltmeisterschaft.
Dort ist er unter Trainer Thomas Tuchel im zentralen Mittelfeld aller Voraussicht nach als Stammspieler gesetzt. Bei der Generalprobe gegen Costa Rica in der Nacht zum Donnerstag (3:0) stand er von Beginn an auf dem Platz und wurde erst nach 71 Minuten vom Feld genommen.
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Elliot Anderson spielt starke Saison bei Nottingham
Anderson verbrachte seine Jugendjahre bei Newcastle United und wurde dort zum Profi. Im Sommer 2024 wechselte er zu Nottingham und wurde dort Stammspieler im zentralen Mittelfeld. In der abgelaufenen Saison kam er in jedem Premier-League-Spiel zum Einsatz, erzielte vier Tore und bereitete vier weitere vor.
Konkurrenz hinsichtlich eines Transfers droht droht City derweil wohl aus der eigenen Stadt: Auch Manchester United soll ein Auge auf Anderson geworfen haben. Gleichwohl heißt es in dem Athletic-Bericht, dass Red Devils eher nicht mit der von den Citizens gebotenen Summe mithalten könnten.
Andersons Vertrag bei Nottingham ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert.