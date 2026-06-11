Nächstes Mega-Angebot abgelehnt: Muss Manchester City für einen Shootingstar aus der Premier League eine Rekord-Ablöse blechen?

Stattdessen fordern die Tricky Trees - ohne Zusatzklauseln - mindestens rund 145 Millionen - also der britische Transferrekord, den der FC Liverpool im vergangenen Sommer an Newcastle United für den Transfer von Stürmer Alexander Isak überwies.

Der 23-jährige Anderson seht schon länger auf der Wunschliste von Manchester City. Aufgrund starker Leistungen in der vergangenen Saison bei Nottingham zog er die Aufmerksamkeit einer Reihe europäischer Topklubs auf sich und verdiente sich eine Teilnahme mit England an der bevorstehenden Weltmeisterschaft.

Dort ist er unter Trainer Thomas Tuchel im zentralen Mittelfeld aller Voraussicht nach als Stammspieler gesetzt. Bei der Generalprobe gegen Costa Rica in der Nacht zum Donnerstag (3:0) stand er von Beginn an auf dem Platz und wurde erst nach 71 Minuten vom Feld genommen.