Frankreich spielt derzeit unter Didier Deschamps bei der WM in Nordamerika um den dritten Titel. Für den 57-Jährigen ist es das letzte Turnier als Nationaltrainer - anschließend gilt Zidane als designierter Nachfolger. Laut L'Equipe plant der ehemalige Ballon-d'Or-Gewinner sein künftiges Trainerteam mit der französischen Legende Fabien Barthez zu verstärken.
Nächster Weltmeister im Anflug: Zinedine Zidane plant wohl prominente Verstärkung für seinen Trainerstab
Eine Einigung mit dem französischen Verband (FFF) sei bereits weit fortgeschritten, heißt es weiter. Der frühere Nationaltorhüter gilt als enger Vertrauter Zidanes. Barthez bestritt 65 Länderspiele für Frankreich und gewann 1998 im eigenen Land gemeinsam mit Zidane die Weltmeisterschaft sowie 2000 die Europameisterschaft. Er soll Torwarttrainer werden und die Keeper um Stammtorhüter Mike Maignan betreuen.
Deschamps hatte bereits angekündigt, nach dem Turnier aufzuhören. Zidane wird seit Längerem als Nachfolger gehandelt, eine mündliche Einigung mit dem Verband soll laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits bestehen. "Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden", bekräftigte Zidane noch einmal im Oktober.
Zidane gewann mit Real Madrid als Trainer dreimal die Champions League
Auch Verbandspräsident Philippe Diallo deutete zuletzt an, dass der Nachfolger bereits feststeht: "Ja, ich kenne seinen Namen", verriet Diallo. "Es braucht eine Persönlichkeit, die viele Kriterien erfüllt und die auch die Unterstützung der Franzosen gewinnen kann."
Zidane war nach seiner aktiven Karriere zunächst als Berater bei Real Madrid tätig, arbeitete sich über verschiedene Stationen in den Trainerbereich hoch und gewann mit den Profis zwischen 2016 und 2021 unter anderem dreimal die Champions League. Seit seinem Abschied 2021 ist er ohne Trainerjob.