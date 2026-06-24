Nächster Weltmeister im Anflug: Zinedine Zidane plant wohl prominente Verstärkung für seinen Trainerstab

Eine Einigung mit dem französischen Verband (FFF) sei bereits weit fortgeschritten, heißt es weiter. Der frühere Nationaltorhüter gilt als enger Vertrauter Zidanes. Barthez bestritt 65 Länderspiele für Frankreich und gewann 1998 im eigenen Land gemeinsam mit Zidane die Weltmeisterschaft sowie 2000 die Europameisterschaft. Er soll Torwarttrainer werden und die Keeper um Stammtorhüter Mike Maignan betreuen.

Deschamps hatte bereits angekündigt, nach dem Turnier aufzuhören. Zidane wird seit Längerem als Nachfolger gehandelt, eine mündliche Einigung mit dem Verband soll laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits bestehen. "Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden", bekräftigte Zidane noch einmal im Oktober.