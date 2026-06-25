Wie ESPN berichtet, haben die Madrilenen ein Auge auf Abwehrspieler Piero Hincapie vom FC Arsenal geworfen.
Nächster Transfer-Coup im Anmarsch? Real Madrid offenbar scharf auf ehemaligen Defensivstar von Bayer Leverkusen
Demnach will Real auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen und unbedingt einen linksfüßigen Innenverteidiger unter Vertrag nehmen. Der Ecuadorianer passe perfekt ins Profil.
Hincapie war in der vergangenen Spielzeit von Bayer 04 Leverkusen an die Gunners verliehen, in diesem Sommer wandelt sich das Leihgeschäft nun in einen festen Transfer um. 52 Millionen Euro Ablöse kassiert der Bundesligist für die Dienste des 24-Jährigen als Entschädigung.
Bei Leverkusen stand Hincapie zuvor vier Jahre unter Vertrag. Unter Ex-Trainer Xabi Alonso war er eine der zentralen Stützen, die zum überraschenden Gewinn des Doubles 2024 aus Meisterschaft und DFB-Pokal beitrugen.
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Hincapie wäre für Real Madrid der nächste hochkarätige Transfer
Unklar ist jedoch, inwiefern Arsenal überhaupt bereit ist, Hincapie nach nur einem einzigen Jahr schon wieder ziehen zu lassen. In der zurückliegenden Saison war er bei den Gunners als Stammkraft gesetzt, Coach Mikel Arteta setzte ihn dabei sowohl in der Innenverteidigung als auch als linker Außenverteidiger ein.
Wettbewerbsübergreifend stand der Ecuadorianer in 41 Pflichtspielen auf dem Platz, wobei ihm ein Treffer und zwei Assists gelangen. Sein Vertrag in London ist noch bis zum 30. Juni 2030 datiert.
Bei Real wiederum müsste für einen Transfer Hincapies wohl zunächst Platz geschaffen werden. Raul Asencio gilt hinsichtlich dessen als möglicher Verkaufskandidat, gleichwohl soll noch nichts konkret sein. Nach den Transfers von Marc Cucurella (FC Chelsea), Ibrahima Konate (FC Liverpool) und Bernardo Silva (Manchester City) wäre Hincapie der nächste hochkarätige Einkauf der Königlichen in diesem Sommer.
Derzeit weilt der 24-Jährige mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft noch bei der WM. Dort kommt es am Donnerstagabend zum finalen Gruppenspiel gegen das DFB-Team. Ecuador benötigt dabei dringend einen Sieg, um noch Chancen auf das Sechzehntelfinale zu haben.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".