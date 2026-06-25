Nächster Transfer-Coup im Anmarsch? Real Madrid offenbar scharf auf ehemaligen Defensivstar von Bayer Leverkusen

Unklar ist jedoch, inwiefern Arsenal überhaupt bereit ist, Hincapie nach nur einem einzigen Jahr schon wieder ziehen zu lassen. In der zurückliegenden Saison war er bei den Gunners als Stammkraft gesetzt, Coach Mikel Arteta setzte ihn dabei sowohl in der Innenverteidigung als auch als linker Außenverteidiger ein.

Wettbewerbsübergreifend stand der Ecuadorianer in 41 Pflichtspielen auf dem Platz, wobei ihm ein Treffer und zwei Assists gelangen. Sein Vertrag in London ist noch bis zum 30. Juni 2030 datiert.

Bei Real wiederum müsste für einen Transfer Hincapies wohl zunächst Platz geschaffen werden. Raul Asencio gilt hinsichtlich dessen als möglicher Verkaufskandidat, gleichwohl soll noch nichts konkret sein. Nach den Transfers von Marc Cucurella (FC Chelsea), Ibrahima Konate (FC Liverpool) und Bernardo Silva (Manchester City) wäre Hincapie der nächste hochkarätige Einkauf der Königlichen in diesem Sommer.

Derzeit weilt der 24-Jährige mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft noch bei der WM. Dort kommt es am Donnerstagabend zum finalen Gruppenspiel gegen das DFB-Team. Ecuador benötigt dabei dringend einen Sieg, um noch Chancen auf das Sechzehntelfinale zu haben.