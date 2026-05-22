Ohne Trent Alexander-Arnold und drei weitere Stars: Thomas Tuchel verkündet englischen WM-Kader mit Überraschungen

Tuchel nominierte bei für die jüngsten Länderspiele 35 Spieler, Alexander-Arnold war bei den Duellen gegen Uruguay (1:1) und Japan (0:1) trotzdem nicht dabei. Der ehemalige Three-Lions-Kapitän Wayne Rooney nannte die Entscheidung "unfassbar". Tuchel hatte sie Ende März so kommentiert: "Keine Zweifel an seinem Talent, keine Zweifel an seiner Karriere und daran, was er einem Team geben kann. Es ist eine schwierige, vielleicht auch eine harte Entscheidung. Und vielleicht ist sie in gewisser Weise sogar unfair. Aber solche Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Er muss das akzeptieren."

Tuchel führte aus, dass er das Spielsystem im Herbst geändert habe und die nun nominierten Spieler besser in dieses System passten. Alexander-Arnold hat seit dem vergangenen Juni nicht mehr für England gespielt und wurde von Tuchel zuletzt viermal nicht berücksichtigt.

Das führte auch bei Ex-Nationalstürmer Gary Lineker zu Verwunderung: "Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür. Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er, ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß."

Lineker ergänzte: "Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich kann nur raten, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er defensiv nicht brillant ist. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn."