Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel verzichtet bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf Real Madrids Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold. Auch weitere große Namen müssen zuhause bleiben.
Ohne Trent Alexander-Arnold und drei weitere Stars: Thomas Tuchel verkündet englischen WM-Kader mit Überraschungen
Der Deutsche entschied sich gegen eine Nominierung Alexander-Arnolds für seinen 26-köpfigen WM-Kader. Den Vorzug gegenüber dem ehemaligen Liverpooler auf der rechten Abwehrseite erhielt Djed Spence von Tottenham Hotspur. Entsprechende Gerüchte bestätigten sich bei der offiziellen Verkündung des Kaders des Mitfavoriten am späten Freitagvormittag.
Ganz überraschend kommt Alexander-Arnolds Nicht-Berücksichtigung nicht, bemerkenswert ist sie schon. Der 27-Jährige verfügt über einen ausgeprägten Offensivdrang und war lange Jahre unter Jürgen Klopp in Liverpool ein Leistungsträger. Mit Andy Robertson bildete er eine der besten Flügelzangen Europas.
Zweifel gab es jedoch immer wieder an seinen Fähigkeiten in der Rückwärtsbewegung. Zudem verscherzte er es sich im Frühjahr 2025 mit seiner Hinhaltetaktik im Vertragspoker mit den Reds sowie seinem anschließenden Transfer nach Madrid mit vielen Fans.
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Rooney über Alexander-Arnolds Nicht-Berücksichtigung: "Unfassbar"
Tuchel nominierte bei für die jüngsten Länderspiele 35 Spieler, Alexander-Arnold war bei den Duellen gegen Uruguay (1:1) und Japan (0:1) trotzdem nicht dabei. Der ehemalige Three-Lions-Kapitän Wayne Rooney nannte die Entscheidung "unfassbar". Tuchel hatte sie Ende März so kommentiert: "Keine Zweifel an seinem Talent, keine Zweifel an seiner Karriere und daran, was er einem Team geben kann. Es ist eine schwierige, vielleicht auch eine harte Entscheidung. Und vielleicht ist sie in gewisser Weise sogar unfair. Aber solche Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Er muss das akzeptieren."
Tuchel führte aus, dass er das Spielsystem im Herbst geändert habe und die nun nominierten Spieler besser in dieses System passten. Alexander-Arnold hat seit dem vergangenen Juni nicht mehr für England gespielt und wurde von Tuchel zuletzt viermal nicht berücksichtigt.
Das führte auch bei Ex-Nationalstürmer Gary Lineker zu Verwunderung: "Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür. Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er, ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß."
Lineker ergänzte: "Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich kann nur raten, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er defensiv nicht brillant ist. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn."
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Auch Foden und Palmer fahren nicht zur WM
Alexander-Arnold ist nicht die einzige brisante Personalie bei Tuchels Engländern. Auch die Mittelfeldstars Phil Foden (Manchester City) und Cole Palmer (FC Chelsea) schafften es nicht in den Kader.
Bereits seit Donnerstag war klar, dass auchManchester Uniteds Innenverteidiger Harry Maguire kein WM-Ticket bekommt. Er machte seinem Unmut darüber am Donnerstag bei talkSPORT Luft. "Diese Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst enttäuscht", sagte er in Richtung des deutschen Trainers. Den Spielern indes wünschte Maguire "alles Gute" für die WM.
"Ich war mir sicher, dass ich nach der Saison, die ich hinter mir habe, diesen Sommer einen wichtigen Beitrag für mein Land leisten kann", so Maguire, der eine starke zweite Saisonhälfte bei den Red Devils hinter sich hat und im Frühjahr deshalb in die Nationalelf zurückgekehrt war.
Englands Aufgebot für die WM 2026
- Tor: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Abwehr: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Mittelfeld: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Angriff: Harry Kane (FC Bayern), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)