Der Mirror berichtet, dass neben den Premier-League-Schwergewichten Arsenal, Manchester United und Chelsea auch der deutsche Rekordmeister im Rennen um die Dienste des 23-Jährigen sei. Die Münchener seien angetan von Rogers und machten dem genannten Trio bei einem möglichen Transfer im Sommer Konkurrenz.
Nächster Top-Star aus der Premier League? FC Bayern denkt angeblich über englischen Mittelfeldstar nach
Auf den ersten Blick wirkt ein Transfer von Rogers an die Säbener Straße jedoch nicht realistisch. Zwar soll zur kommenden Saison neben einem neuen Rechtsverteidiger unbedingt noch ein Spieler für die linke Außenbahn kommen, der Luis Diaz entlastet. Allerdings passt Rogers nur bedingt in diese Rolle. Er kann zwar auch auf links spielen, ist aber eigentlich im offensiven Mittelfeld zuhause. Und hier sind die Roten bekanntermaßen mit Jamal Musiala und dem aktuell stark aufspielenden Serge Gnabry gut aufgestellt.
Zudem wäre ein Rogers-Transfer eine kostspielige Angelegenheit: Sein Vertrag in Birmingham läuft nach einer Verlängerung im vergangenen November noch bis 2031. Konkrete Bemühungen weiterer finanzkräftiger Klubs dürften eine mögliche Ablöse in die Höhe schnellen lassen. Laut Mirror fordert Villa umgerechnet mindestens 92 Millionen Euro Ablöse bei einem Verkauf im Sommer. Fraglich, ob die Bayern eine hohe Summe für einen potenziellen Backup hinblättern.
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Morgan Rogers spielte einst bei Manchester City
Rogers wurde in der Jugend von West Bromwich Albion ausgebildet. Er verbrachte später einige Jahre in der Akademie Manchester Citys und auf Leihbasis bei Lincoln City, Bournemouth sowie Blackpool. 2023 wechselte er für 1,2 Millionen Euro Ablöse zum FC Middlesbrough, ein Jahr später ging es für knapp zehn Millionen Euro zu Aston Villa.
In der vergangenen Spielzeit trumpfte er groß auf und wurde zum besten jungen Spieler der Premier League gewählt. In der Champions League beeindruckte er mit sieben Scorerpunkten (vier Tore, drei Assists) in zwölf Spielen ebenfalls und stand auch beim 1:0-Sieg gegen die Bayern in der Ligaphase über die volle Distanz auf dem Platz.
In der aktuellen Saison zeigt Rogers ebenfalls gute Leistungen beim PL-Tabellenvierten und ist daher ein heißer Kandidat für einen Platz im englischen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Beim jüngsten Testspiel der Three Lions gegen Japan (0:1) kam er 90 Minuten lang zum Einsatz. Er bringt es bislang auf 13 Länderspiele, in denen er einen Treffer markierte.
Morgan Rogers' Zahlen bei Aston Villa in dieser Saison
- Einsätze: 45
- Tore: 10
- Assists: 7
- Gelbe Karten: 8
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.