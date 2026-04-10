Nächster Top-Star aus der Premier League? FC Bayern denkt angeblich über englischen Mittelfeldstar nach

Rogers wurde in der Jugend von West Bromwich Albion ausgebildet. Er verbrachte später einige Jahre in der Akademie Manchester Citys und auf Leihbasis bei Lincoln City, Bournemouth sowie Blackpool. 2023 wechselte er für 1,2 Millionen Euro Ablöse zum FC Middlesbrough, ein Jahr später ging es für knapp zehn Millionen Euro zu Aston Villa.

In der vergangenen Spielzeit trumpfte er groß auf und wurde zum besten jungen Spieler der Premier League gewählt. In der Champions League beeindruckte er mit sieben Scorerpunkten (vier Tore, drei Assists) in zwölf Spielen ebenfalls und stand auch beim 1:0-Sieg gegen die Bayern in der Ligaphase über die volle Distanz auf dem Platz.

In der aktuellen Saison zeigt Rogers ebenfalls gute Leistungen beim PL-Tabellenvierten und ist daher ein heißer Kandidat für einen Platz im englischen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Beim jüngsten Testspiel der Three Lions gegen Japan (0:1) kam er 90 Minuten lang zum Einsatz. Er bringt es bislang auf 13 Länderspiele, in denen er einen Treffer markierte.