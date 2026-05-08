Nächster Teamkollege von Nick Woltemade im Gespräch? FC Bayern München beobachtet wohl Newcastle-Stürmer

Von einem Stammplatz war Osula in der laufenden Spielzeit lange weit entfernt. Obwohl er 32-mal zum Einsatz kam, sprangen nur knapp über 1.000 Einsatzminuten heraus. In diesen gelangen ihm immerhin sieben Treffer. Zuletzt stand Osula jedoch viermal in Serie in der Premier League in der Startelf und verbuchte drei Tore.

Schon vor Saisonbeginn war bereits abzusehen, dass Osula nach den Verpflichtungen von Nick Woltemade und Yoane Wissa unter Trainer Eddie Howe über weite Strecken einen schweren Stand haben wird. Dementsprechend hielten sich hartnäckige Wechselgerüchte. Obwohl sich Osula dem Vernehmen nach unter anderem mit Eintracht Frankfurt auf eine Leihe mit anschließender Kaufoption geeinigt haben soll, stellte sich Newcastle quer. Letztlich scheiterte ein Deal an den Ablösemodalitäten. Auch ein erneuter Anlauf im Winter blieb erfolglos, obwohl Osula zu diesem Zeitpunkt weiterhin nur Reservist war. Auch dem VfB Stuttgart war Anfang rund um den Jahreswechsel Interesse nachgesagt worden.