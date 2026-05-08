Dem FC Bayern München wird neben Anthony Gordon Interesse an einem weiteren Angreifer von Newcastle United nachgesagt. Die Rede ist von William Osula.
Nächster Teamkollege von Nick Woltemade im Gespräch? FC Bayern München beobachtet wohl Newcastle-Stürmer
Nicht nur Osula: Bayern offenbar auch an Newcastle-Star Gordon dran
Die Daily Mail will erfahren haben, dass der deutsche Rekordmeister die Situation des Dänen genauestens beobachte. Dieser könnte die Rolle von Nicolas Jackson als Backup von Harry Kane einnehmen könnte. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wird die Münchner aller Voraussicht im Sommer verlassen, wie Sportvorstand Max Eberl Ende April bestätigte.
Dass Osula nun mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, ist durchaus überraschend. Zuletzt war es eigentlich dessen Teamkollege Anthony Gordon, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge aufgrund seiner Variabilität im Angriff als eine der favorisierten Lösung für die gesuchte Verstärkung in der Offensive gilt. Außerdem halten sich hartnäckige Gerüchte um Yan Diomande von RB Leipzig, der laut The Athletic sogar der Wunschkandidat sei, aber dessen Transfer nochmal kostspieliger als der von Gordon wäre.
Osula ist hingegen ein klarer Neuner. Trotz seiner Körpergröße von 1,91 Meter glänzt der 22-Jährige aber auch mit Geschwindigkeit. Ein spannendes Profil, das dem Bericht zufolge auch Bayer Leverkusen, den FC Everton und Crystal Palace auf den Plan gerufen habe. Eine große Rolle bei den Magpies spielt er - anders als Gordon - jedoch nicht.
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Eintracht Frankfurt wollte Osula schon im Sommer verpflichten
Von einem Stammplatz war Osula in der laufenden Spielzeit lange weit entfernt. Obwohl er 32-mal zum Einsatz kam, sprangen nur knapp über 1.000 Einsatzminuten heraus. In diesen gelangen ihm immerhin sieben Treffer. Zuletzt stand Osula jedoch viermal in Serie in der Premier League in der Startelf und verbuchte drei Tore.
Schon vor Saisonbeginn war bereits abzusehen, dass Osula nach den Verpflichtungen von Nick Woltemade und Yoane Wissa unter Trainer Eddie Howe über weite Strecken einen schweren Stand haben wird. Dementsprechend hielten sich hartnäckige Wechselgerüchte. Obwohl sich Osula dem Vernehmen nach unter anderem mit Eintracht Frankfurt auf eine Leihe mit anschließender Kaufoption geeinigt haben soll, stellte sich Newcastle quer. Letztlich scheiterte ein Deal an den Ablösemodalitäten. Auch ein erneuter Anlauf im Winter blieb erfolglos, obwohl Osula zu diesem Zeitpunkt weiterhin nur Reservist war. Auch dem VfB Stuttgart war Anfang rund um den Jahreswechsel Interesse nachgesagt worden.
Newcastle braucht Geld: Osula-Transfer wäre wohl kostspielig
Ein Schnäppchen wäre Osula aber weiterhin nicht, der 2024 für 11,6 Millionen Euro von Sheffield United nach Newcastle gewechselt war. Die Daily Mail berichtet von einer Forderung in Höhe von umgerechnet 46 Millionen Euro, da Newcastle dringend Einnahmen generieren muss, um die strengen Finanzregeln in England zu erfüllen. Zumal der Tabellen-13. das internationale Geschäft verpassen wird. Außerdem besitzt der dänische U21-Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2029. Deshalb sei auch eine Vertragsverlängerung zu besseren Bezügen aktuell kein Thema, obwohl Osula sich als inzwischen formstärkster Stürmer des Teams ins Schaufenster gespielt hat.
In Dusan Vlahovic bietet sich den Bayern wohl eine deutlich günstigere Alternative, sollte die Wahl auf einen klassischen Stürmer fallen. Der im Sommer ablösefreie Serbe will laut der Gazzetta dello Sport unbedingt nach München wechseln. Ein Verbleib bei Juventus Turin wird hingegen immer unwahrscheinlicher, zwischen beiden Parteien soll wegen unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen Funkstille herrschen.
Leistungsdaten und Statistiken von William Osula für Newcastle United
Spiele 51 Tore 9 Assists 3