Nächster Rückschlag für den FC Bayern: Jonas Urbig fällt offenbar vorerst verletzt aus

Nach Informationen der Bild gehe man beim FC Bayern von einer Zwangspause von acht bis zehn Tagen aus. Grund dafür ist eine Kopfverletzung, die sich Urbig am Dienstag beim 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo zugezogen hat. Neben dem Bundesliga-Kracher gegen Bayer Leverkusen am Samstag (14. März/15.30 Uhr) wird er voraussichtlich auch das Rückspiel gegen Atalanta nächsten Mittwoch (18. März/21 Uhr) verpassen, heißt es.

Urbig musste kurz vor dem Abpfiff nach dem Gegentor zum 6:1 von zwei Betreuern gestützt das Spielfeld verlassen. Zuvor war der 22-Jährige heftig mit Atalantas Nikola Krstovic zusammengestoßen, bevor Mario Pasalic den Ball per Abstauber zum Endstand einschob. Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen übermittelte im Anschluss an die Partie dann die schlechte Nachricht: "Jonas ist im Krankenhaus, er hat höchstwahrscheinlich eine Gehirnerschütterung erlitten." Sportvorstand Max Eberl sprach zudem davon, dass Urbig "ein bisschen benebelt" gewesen sei und "jetzt natürlich Riesen-Kopfschmerzen" habe.