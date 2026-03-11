Die Personalsituation des FC Bayern München auf der Torwartposition spitzt sich immer mehr zu. Nach Manuel Neuer fällt nun auch Ersatzkeeper Jonas Urbig offenbar vorerst aus.
Nächster Rückschlag für den FC Bayern: Jonas Urbig fällt offenbar vorerst verletzt aus
Nach Informationen der Bild gehe man beim FC Bayern von einer Zwangspause von acht bis zehn Tagen aus. Grund dafür ist eine Kopfverletzung, die sich Urbig am Dienstag beim 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo zugezogen hat. Neben dem Bundesliga-Kracher gegen Bayer Leverkusen am Samstag (14. März/15.30 Uhr) wird er voraussichtlich auch das Rückspiel gegen Atalanta nächsten Mittwoch (18. März/21 Uhr) verpassen, heißt es.
Urbig musste kurz vor dem Abpfiff nach dem Gegentor zum 6:1 von zwei Betreuern gestützt das Spielfeld verlassen. Zuvor war der 22-Jährige heftig mit Atalantas Nikola Krstovic zusammengestoßen, bevor Mario Pasalic den Ball per Abstauber zum Endstand einschob. Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen übermittelte im Anschluss an die Partie dann die schlechte Nachricht: "Jonas ist im Krankenhaus, er hat höchstwahrscheinlich eine Gehirnerschütterung erlitten." Sportvorstand Max Eberl sprach zudem davon, dass Urbig "ein bisschen benebelt" gewesen sei und "jetzt natürlich Riesen-Kopfschmerzen" habe.
Sven Ulreich vor Comeback im Bayern-Tor nach eineinhalb Jahren
Da auch Neuer derzeit wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade für mehrere Wochen ausfällt, wird gegen Leverkusen erstmals in dieser Saison Sven Ulreich das Tor der Bayern hüten. Der 37-Jährige stand zuletzt vor eineinhalb Jahren zwischen den Pfosten - beim 5:0-Bundesliga-Sieg gegen Werder Bremen am 21. September 2024.
Große Teile der vergangenen Saison musste er aus privaten Gründen pausieren. Den traurigen Grund dafür teilte er dann im August 2025 mit: Sein Sohn Len war "nach langer, schwerer Krankheit verstorben".
Obwohl Ulreich nominell der dritte Torwart im Kader der Bayern ist, bringt er viel Erfahrung auf höchstem Niveau mit und war in der Vergangenheit stets zur Stelle, wenn Neuer ausfiel. So bestritt er in der Saison 2017/18 29 Bundesligaspiele und war in derselben Spielzeit am Einzug ins Halbfinale der Champions League beteiligt.
Jonas Urbig: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 12
- Gegentore: 12
- Spiele ohne Gegentor: 4
