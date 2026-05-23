Nächster Megatransfer für 100 Millionen Euro? Der FC Liverpool soll bei einem Flügelstürner ein "starker Kandidat" sein

Diomande wäre angesichts seiner starken Auftritte während der Debütsaison in der Bundesliga eine logische Wahl: Der Teenager, der zuvor für 20 Millionen Euro Ablöse aus Leganes gekommen war, fand sich in Windeseile zurecht und lieferte 23 Scorerpunkte in 36 Pflichtspielen (13 Tore, 10 Assists).

Die von Liverpool angestrebte Einigung mit dem WM-Teilnehmer dürfte jedoch kein Selbstläufer werden. Denn Diomande plant eigentlich keinen Wechsel im Sommer. In einem Interview mit dem kicker antwortete er auf die Frage, ob er auch in der nächsten Saison in Leipzig bleiben wird, kurz und knapp mit "Ja".

Zum Interesse anderer Klubs sagte der Ivorer: "Im Moment beschäftige ich mit nicht damit. Ich bin in Leipzig und spiele gerne hier." Dass die Qualifikation für die Champions League eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt habe, konnte Diomande nicht bestreiten: "Am Ende zählen immer die Statistiken. Es war ein fantastisches Jahr für mich", sagte er.



