Wie The Athletic berichtet, sei der entthronte englische Meister ein "starker Kandidat" im Transfertauziehen um den ivorischen Nationalspieler.
Nächster Megatransfer für 100 Millionen Euro? Der FC Liverpool soll bei einem Flügelstürner ein "starker Kandidat" sein
Mehrere Vereine seien an Diomande interessiert, heißt es weiter. Darunter auch Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain. Liverpool fühle nun vor, ob eine Einigung mit Diomande möglich sei, anschließend würden Gespräche mit RB folgen. Die Leipziger sollen eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro für den 19-Jährigen fordern.
Gerüchte um ein Liverpooler Interesse an Diomande halten sich hartnäckig. Zudem suchen die Engländer nach einem neuen Rechtsaußen, da sich Superstar Mohamed Salah in diesem Sommer vorzeitig von der Anfield Road verabschiedet.
- Getty Images
Yan Diomande wechselte vor einem Jahr zu RB Leipzig
Diomande wäre angesichts seiner starken Auftritte während der Debütsaison in der Bundesliga eine logische Wahl: Der Teenager, der zuvor für 20 Millionen Euro Ablöse aus Leganes gekommen war, fand sich in Windeseile zurecht und lieferte 23 Scorerpunkte in 36 Pflichtspielen (13 Tore, 10 Assists).
Die von Liverpool angestrebte Einigung mit dem WM-Teilnehmer dürfte jedoch kein Selbstläufer werden. Denn Diomande plant eigentlich keinen Wechsel im Sommer. In einem Interview mit dem kicker antwortete er auf die Frage, ob er auch in der nächsten Saison in Leipzig bleiben wird, kurz und knapp mit "Ja".
Zum Interesse anderer Klubs sagte der Ivorer: "Im Moment beschäftige ich mit nicht damit. Ich bin in Leipzig und spiele gerne hier." Dass die Qualifikation für die Champions League eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt habe, konnte Diomande nicht bestreiten: "Am Ende zählen immer die Statistiken. Es war ein fantastisches Jahr für mich", sagte er.
Yan Diomande träumt vom FC Liverpool
Immerhin könnten die Reds darauf bauen, dass es in Diomandes Familie große Sympathien für den aktuellen Tabellenfünften der Premier League gibt. Im Januar verriet er in einem Livevideo auf TikTok: "Ich möchte bei Liverpool spielen. Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen."
Sollte es zu einem Transfer nach Liverpool zur neuen Spielzeit kommen und RB seine Ablöseforderung durchsetzen, bedeutete dies den dritten 100-Millionen-Transfer Liverpools binnen eines Jahres: 2025 holten sie bereits Florian Wirtz für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen und blätterten später 145 Millionen Euro für Alexander Isak vom PL-Rivalen Newcastle United hin. Beide Deals bedeuteten jeweils Rekordtransfers im englischen Oberhaus.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen 2025 125 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt 2025 95 Millionen Euro Darwin Nunez Angriff Benfica 2022 85 Millionen Euro Virgil van Dijk Abwehr FC Southampton 2018 84,65 Millionen Euro Alisson Becker Tor AS Rom 2018 72,5 Millionen Euro Dominik Szoboszlai Mittelfeld RB Leipzig 2023 70 Millionen Euro Naby Keita Mittelfeld RB Leipzig 2018 60 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Porto 2022 49 Millionen Euro Milos Kerkez Abwehr AFC Bournemouth 2025 46,9 Millionen Euro