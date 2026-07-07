Nächster Interessent springt offenbar ab: Wird der FC Bayern München einen Verkaufskandidaten nicht los?

Dass Palhinha keine Zukunft mehr bei den Bayern hat, ist verbrieft. Einst als Wunschspieler von Ex-Trainer Thomas Tuchel verpflichtet, fand Vincent Kompany anschließend fast überhaupt keine Verwendung mehr für ihn.

Nach 25 Einsätzen in seiner auch von Verletzungen geprägten ersten Saison in München, die er meist nur als Einwechselspieler absolvierte, gab der FCB Palhinha im Sommer 2025 leihweise zu Totteham Hotspur ab. Dort war er in einer für die Londoner äußert ernüchternden zurückliegenden Spielzeit einer der wenigen Lichtblicke, zeitweise stand sogar ein Verbleib beim PL-Klub im Raum.

Mittlerweile ist jedoch klar, dass Tottenham die in seinem Leih-Vertrag verankerte Kaufoption nicht ziehen wird. Am vergangenen Wochenende bestätigte Palhinha, dass es für ihn bei den Spurs nicht weitergehen werde.

"Für Tottenham zu spielen, hat mein Leben tiefgreifend geprägt", schrieb der Mittelfeldspieler auf seinem Instagram-Kanal: "Ich habe immer versucht, auf die bestmögliche Weise all die Zuneigung, den Respekt und das Vertrauen zurückzuzahlen, die ihr mir auf und neben dem Platz entgegengebracht habt. Ihr seid es, die die Flamme dieses Klubs Saison für Saison am Brennen haltet."

Die Spurs sicherten sich derweil für über 200 Millionen Euro ein brandneues Mittelfeldzentrum und verpflichteten Sandro Tonali und Mateus Fernandes. Auch Sporting hat schon aufgerüstet und mit Sergi Altimira eine Palhinha-Alternative für 18 Millionen Euro geholt.