Wie die Zeitung A Bola berichtet, hat sich mit Sporting Lissabon der nächste potenzielle Abnehmer des 30-Jährigen aus dem Poker zurückgezogen.
Nächster Interessent springt offenbar ab: Wird der FC Bayern München einen Verkaufskandidaten nicht los?
Demnach sei dem portugiesischen Topklub die vom deutschen Rekordmeister aufgerufene Ablösesumme von 25 Millionen Euro zu hoch. Man werde einen Transfer zur kommenden Saison deshalb nicht mehr in Betracht ziehen, heißt es.
Zuvor hatten diverse Medien berichtet, dass Sporting an einer Leihe Palhinhas mit anschließender Optionen einer festen Verpflichtung interessiert sei. Bei den Bayern stünde man diesem Modell allerdings eher skeptisch gegenüber - viel mehr wolle man sich ganz vom Mittelfeldspieler trennen.
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Palhinha muss nach Tottenham-Leihe zurück zum FC Bayern
Dass Palhinha keine Zukunft mehr bei den Bayern hat, ist verbrieft. Einst als Wunschspieler von Ex-Trainer Thomas Tuchel verpflichtet, fand Vincent Kompany anschließend fast überhaupt keine Verwendung mehr für ihn.
Nach 25 Einsätzen in seiner auch von Verletzungen geprägten ersten Saison in München, die er meist nur als Einwechselspieler absolvierte, gab der FCB Palhinha im Sommer 2025 leihweise zu Totteham Hotspur ab. Dort war er in einer für die Londoner äußert ernüchternden zurückliegenden Spielzeit einer der wenigen Lichtblicke, zeitweise stand sogar ein Verbleib beim PL-Klub im Raum.
Mittlerweile ist jedoch klar, dass Tottenham die in seinem Leih-Vertrag verankerte Kaufoption nicht ziehen wird. Am vergangenen Wochenende bestätigte Palhinha, dass es für ihn bei den Spurs nicht weitergehen werde.
"Für Tottenham zu spielen, hat mein Leben tiefgreifend geprägt", schrieb der Mittelfeldspieler auf seinem Instagram-Kanal: "Ich habe immer versucht, auf die bestmögliche Weise all die Zuneigung, den Respekt und das Vertrauen zurückzuzahlen, die ihr mir auf und neben dem Platz entgegengebracht habt. Ihr seid es, die die Flamme dieses Klubs Saison für Saison am Brennen haltet."
Die Spurs sicherten sich derweil für über 200 Millionen Euro ein brandneues Mittelfeldzentrum und verpflichteten Sandro Tonali und Mateus Fernandes. Auch Sporting hat schon aufgerüstet und mit Sergi Altimira eine Palhinha-Alternative für 18 Millionen Euro geholt.
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Zwei Top-Klubs aus der Serie noch im Rennen um Palhinha?
Laut A Bola deutet sich für den FC Bayern jedoch bereits eine alternative Lösung für das Palhinha-Problem an. Juventus Turin soll ebenfalls Interesse an einem Transfer zeigen, auch wenn der Serie-A-Rekordchampion aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay einen nur sehr begrenzten finanziellen Spielraum hat.
Als weiteren Abnehmer bringt die portugiesische Zeitung die AC Milan ins Gespräch. Dort übernahm mit Ruben Amorim jüngst ein Landsmann Palhinhas das Traineramt, beide kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Sporting Braga und Sporting Lissabon.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.