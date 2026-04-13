Wie der Corriere dello Sport aus Italien berichtet, soll Nicolas Jackson zu einem der Hauptziele der Rossoneri für die anstehende Transferperiode auserkoren worden sein.
Nächster FCB-Star auf dem Wunschzettel: Verstärkt sich Milan im Sommer gleich mit drei aktuellen Spielern des FC Bayern München?
Jackson wird den FC Bayern wohl im Sommer verlassen
Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wird den deutschen Rekordmeister nach der laufenden Saison aller Voraussicht nach wieder verlassen, eine feste Verpflichtung gilt als nahezu ausgeschlossen.
Zumal die an Einsatzzeiten geknüpfte Kaufpflicht ohnehin nicht mehr erfüllt werden kann und auch die Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro viel zu hoch wäre. Somit wird Jackson vermutlich zunächst zu den Blues zurückkehren. Doch auch in London scheint der Stürmer keine Zukunft mehr zu haben.
Das soll neben Milan gleich mehrere Topklubs auf den Plan rufen. Wie GOAL-Partnerportal calciomercato.com bereits Mitte März berichtete, beobachten neben den Mailändern auch die SSC Neapel und Juventus Turin Jacksons Situation genaustens.
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Jackson mit zwölf Torbeteiligungen für den FC Bayern
Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri sucht bekanntlich nach Verstärkungen für die Offensive. Im Winter kam deshalb die Leihe von Niclas Füllkrug zustande, der in der italienischen Metropole aber bisher weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Mit dem Ziel, sich für die WM zu empfehlen, sprang lediglich ein Treffer für den 24-maligen deutschen Nationalspieler heraus. Einen unangefochtenen Stammplatz konnte er sich ob der mickrigen Ausbeute nicht erkämpfen. Eine Rückkehr zu Stammklub West Ham United gilt deshalb als sehr wahrscheinlich.
Jackson winkt hingegen deutlich mehr Spielzeit als bei den Bayern. Als Backup von Harry Kane drückte er in zahlreichen Spielen die Bank und kommt bislang lediglich auf knapp unter 1.000 Einsatzminuten. In diesen verbuchte er aber immerhin acht Tore und vier Assists.
Milan offenbar auch an Goretzka und Kim von Bayern dran
Darüber hinaus werden zwei weitere Bayern-Spielern bei Milan gehandelt. Zum einen wird dem Vernehmen nach intensiv an einer Verpflichtung des im Sommer ablösefreien Leon Goretzka gearbeitet. Zum anderen soll der Name von Min-Jae Kim weit oben auf der Wunschliste stehen.
Der Innenverteidiger, der hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur dritte Wahl in der Defensivzentrale von Trainer Vincent Kompany ist, wird seit geraumer Zeit mit einer Rückkehr in die Serie A in Verbindung gebracht. 2023 war der Südkoreaner nach einer überragenden Saison für kolportierte 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München gewechselt.
Trotz seines noch bis 2028 laufenden Vertrags würden ihm die Bayern wohl keine Steine in den Weg legen, nachdem er bereits im vergangenen Sommer als Verkaufskandidat gehandelt worden war. Kim selbst entschied sich jedoch für einen Verbleib und soll sich grundsätzlich mit seiner Rolle angefreundet haben. Dennoch könnte sich die Haltung nach der Saison ändern.
Leistungsdaten und Statistiken von Nicolas Jackson beim FC Bayern
Spiele 27 Tore 8 Assists 4 Einsatzminuten 971