Nächster FCB-Star auf dem Wunschzettel: Verstärkt sich Milan im Sommer gleich mit drei aktuellen Spielern des FC Bayern München?

Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wird den deutschen Rekordmeister nach der laufenden Saison aller Voraussicht nach wieder verlassen, eine feste Verpflichtung gilt als nahezu ausgeschlossen.

Zumal die an Einsatzzeiten geknüpfte Kaufpflicht ohnehin nicht mehr erfüllt werden kann und auch die Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro viel zu hoch wäre. Somit wird Jackson vermutlich zunächst zu den Blues zurückkehren. Doch auch in London scheint der Stürmer keine Zukunft mehr zu haben.

Das soll neben Milan gleich mehrere Topklubs auf den Plan rufen. Wie GOAL-Partnerportal calciomercato.com bereits Mitte März berichtete, beobachten neben den Mailändern auch die SSC Neapel und Juventus Turin Jacksons Situation genaustens.