Wie die Bild berichtet, seien Riera die aus seiner Sicht verheerenden Fitnesswerte von Burkardt dermaßen sauer aufgestoßen sein, dass er nicht etwa selbst das Gespräch mit dem Spieler suchte, sondern Co-Trainer Jan Fießer "befohlen" habe, "Burkardt eine Ansage zu drücken".
Nächster Eklat um Albert Riera bei Eintracht Frankfurt? "Unglaublicher Vorgang" mit Führungsspieler enthüllt
Wegen Riera: Burkardt schickt Berater zu Krösche
Das große Manko aus Sicht von Riera sei nach Angaben des Blattes Burkardts Körperfettanteil gewesen. Zudem habe Riera über seinen Co-Trainer Kritik an Burkardts Defensivarbeit nach Ballverlusten geübt.
Dies habe beim deutschen Nationalspieler für große Fragezeichen gesorgt - auch, weil er sich selbst topfit fühle und die Werte nur "leicht erhöht" gewesen seien. Letztlich soll Burkardt seinen Berater aufgrund des Vorgangs zu Sportvorstand Markus Krösche geschickt haben. Dieser soll daraufhin das Gespräch mit Riera gesucht haben, um sich selbst ein Bild zu machen, was den Spanier "arg getroffen" habe.
Riera soll Burkardt "im Vorbeigehen angepflaumt" haben, weil er das Gespräch mit Krösche habe führen müssen. Die Bild schreibt von einem alles in allem "unglaublichen Vorgang". In der Konsequenz des offenbar vorerst zerschnittenen Tischtuchs zwischen Spieler und Trainer saß Burkardt beim 1:1 gegen den FC Augsburg bis kurz vor Schluss auf der Bank. Ein zwischenmenschliches Problem gebe es aber nicht, betonte Riera mit Blick auf Burkardt: "Jonny macht einen fantastischen Job."
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Führungsspieler von Eintracht Frankfurt von Riera "an den Rand gedrängt"?
Riera soll sich indes intern bei den Führungsspielern, zu denen mannschaftsintern auch Burkardt zählt, durch seine Kommunikation nicht gerade beliebt gemacht haben. Nach Angaben der Bild fühlen sich mittlerweile nicht nur die Kapitäne Arthur Theate und Mario Götze "an den Rand gedrängt", auch mit Robin Koch habe es schon Differenzen gegeben.
Zudem sorgt Rieras Umgang mit den Unterschiedsspielern Ritsu Doan und Can Uzun für Fragezeichen. Uzun kam nach Wochen in der Reservistenrolle erst gegen Augsburg zu seinem ersten Startelfeinsatz seit Mitte Januar und bereitete den Ausgleich des zur Pause eingewechselten Doan vor (66.).
Beide sollen wegen ihres angespannten Verhältnisses zu Riera mit einem Wechsel im Sommer liebäugeln. Wie die Sport Bild berichtet, könne Riera gerade mit dem für 21 Millionen Euro erst im Sommer verpflichteten Doan "nichts anfangen". Zudem sei der Linksfuß der einzige Profi im Kader, den der Trainer ausschließlich mit seinem Nachnamen anspricht.
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Burkardt kämpft noch um seinen WM-Platz
Nun hat Riera offenbar auch mit Frankfurts bestem Torjäger seine Differenzen. Burkardt führt die interne Torschützenliste mit wettbewerbsübergreifend zwölf Treffern in nur 26 Pflichtspielen an. Den 25-Jährigen warf ein Muskelbündelriss in der Wade Ende November abermals zurück. Erst im Februar feierte er sein Comeback.
Trotz des offensichtlichen Zwists mit Riera wird sich Burkardt aber im Saisonendspurt sicher nicht hängen lassen, schließlich geht es für ihn auch noch um einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Für die beiden ersten Länderspiele des Jahres wurde er nicht nominiert, könnte aber aufgrund der prekären Lage der Konkurrenten (Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst) womöglich doch noch auf den WM-Zug aufspringen.
Am kommenden Samstag geht es für die Eintracht im Heimspiel gegen den HSV auch darum, Conference-League-Platz sieben gegen den punktgleichen SC Freiburg zu verteidigen.