Nächster Eklat um Albert Riera bei Eintracht Frankfurt? "Unglaublicher Vorgang" mit Führungsspieler enthüllt

Das große Manko aus Sicht von Riera sei nach Angaben des Blattes Burkardts Körperfettanteil gewesen. Zudem habe Riera über seinen Co-Trainer Kritik an Burkardts Defensivarbeit nach Ballverlusten geübt.

Dies habe beim deutschen Nationalspieler für große Fragezeichen gesorgt - auch, weil er sich selbst topfit fühle und die Werte nur "leicht erhöht" gewesen seien. Letztlich soll Burkardt seinen Berater aufgrund des Vorgangs zu Sportvorstand Markus Krösche geschickt haben. Dieser soll daraufhin das Gespräch mit Riera gesucht haben, um sich selbst ein Bild zu machen, was den Spanier "arg getroffen" habe.

Riera soll Burkardt "im Vorbeigehen angepflaumt" haben, weil er das Gespräch mit Krösche habe führen müssen. Die Bild schreibt von einem alles in allem "unglaublichen Vorgang". In der Konsequenz des offenbar vorerst zerschnittenen Tischtuchs zwischen Spieler und Trainer saß Burkardt beim 1:1 gegen den FC Augsburg bis kurz vor Schluss auf der Bank. Ein zwischenmenschliches Problem gebe es aber nicht, betonte Riera mit Blick auf Burkardt: "Jonny macht einen fantastischen Job."