Nächster Abgang nach Leon Goretzka ist fix: FC Bayern lässt einstigen Tuchel-Wunschspieler ziehen

"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", wird Sportvorstand Max Eberl zitiert: "Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer - gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."

Guerreiro war im Sommer 2023 ablösefrei vom BVB gekommen, damals war Thomas Tuchel noch Trainer des Rekordmeisters. Bereits in Dortmund galt Tuchel als großer Fan und Förderer Guerreiros, machte ihn zu einem Linksverteidiger mit Spielmacherfreiheiten.

Aufgrund seiner Allrounder-Qualitäten und einigen Verletzungen war er durchaus ein wichtiger Teil der Mannschaft, an seine richtig gute Phasen beim BVB kam er aber nicht mehr ganz heran.

Beim FC Bayern war Guerreiro spätestens nach dem Jahreswechsel unter Vincent Kompany fast völlig außen vor. Seit Mitte Januar absolvierte er nur zwei Spiele in der Bundesliga (58 Minuten), immerhin in der Champions League durfte er im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta über 83 Minuten ran.

Bis dato kommt Guerreiro auf 89 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen ihm zwölf Tore und acht Vorlagen gelangen.