Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, wird der Vertrag von Raphael Guerreiro in München erwartungsgemäß nicht verlängert. Der 32 Jahre alte Portugiese wird die Bayern demnach im Sommer ablösefrei verlassen.
Nächster Abgang nach Leon Goretzka ist fix: FC Bayern lässt einstigen Tuchel-Wunschspieler ziehen
"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", wird Sportvorstand Max Eberl zitiert: "Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer - gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."
Guerreiro war im Sommer 2023 ablösefrei vom BVB gekommen, damals war Thomas Tuchel noch Trainer des Rekordmeisters. Bereits in Dortmund galt Tuchel als großer Fan und Förderer Guerreiros, machte ihn zu einem Linksverteidiger mit Spielmacherfreiheiten.
Aufgrund seiner Allrounder-Qualitäten und einigen Verletzungen war er durchaus ein wichtiger Teil der Mannschaft, an seine richtig gute Phasen beim BVB kam er aber nicht mehr ganz heran.
Beim FC Bayern war Guerreiro spätestens nach dem Jahreswechsel unter Vincent Kompany fast völlig außen vor. Seit Mitte Januar absolvierte er nur zwei Spiele in der Bundesliga (58 Minuten), immerhin in der Champions League durfte er im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta über 83 Minuten ran.
Bis dato kommt Guerreiro auf 89 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen ihm zwölf Tore und acht Vorlagen gelangen.
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Guerreiro offenbart Schwächen auf seiner Paradeposition
In München kam Guerreiro größtenteils als Linksverteidiger zum Einsatz, offenbarte dort aber immer wieder seine schon zu Dortmunder Zeiten offensichtlichen Defensiv-Schwächen, weshalb Kompany trotz des langfristigen Ausfalls von Platzhirsch Alphonso Davies auf andere Alternativen zurückgriff.
Mal setzte der Belgier auf "Fachkräfte" wie Konrad Laimer oder Josip Stanisic, mal auf Hiroki Ito und auch der eigentlich gelernte zentrale Mittelfeldspieler Tom Bischof erhielt schon den Vorzug vor Guerreiro auf der linken Seite.
Aus eben jenem Grund wird der Vertrag des Europameisters von 2016 nun auch nicht mehr verlängert, die Alternativen im Münchner Kader sind zu vielfältig und Guerreiro scheint unter Kompany kaum noch Chancen auf relevante Spielzeit zu haben. Eine Trennung erscheint also im beiderseitigen Sinne sinnhaft zu sein.
Wohin es den Portugiesen ziehen wird, ist noch unklar.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.