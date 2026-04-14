Nächste Schwächung für Real Madrid: Weiterer Star fällt für Showdown gegen den FC Bayern aus

In der Allianz Arena müssen die Königlichen ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. Für Arbeloa kein Ding der Unmöglichkeit. "Wenn es einen Klub gibt, der in München gewinnen kann, ist es Real Madrid", sagte der angezählte Trainer, der erst im Saisonverlauf vom frühzeitig entlassenen Xabi Alonso übernommen hatte und präsentierte seine ganz eigene Sichtweise aus das Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu am vergangenen Dienstag.

Denn dort habe Real nach Meinung von Arbeloa eigentlich gewinnen müssen: "Wir hatten viele Chancen und wenig zugelassen. Jetzt fahren wir voller Überzeugung nach Deutschland, um dort zu siegen und notfalls auch zu sterben."

Ein frühzeitiges Aus im Viertelfinale könnte für Arbeloa tatsächlich auch das Ende als Real-Trainer bedeuten. In LaLiga ist der Titel-Zug mit neun Punkten Rückstand auf den FC Barcelona bei noch sieben ausstehenden Spielen quasi abgefahren, in der Copa del Rey flogen die Königlichen im ersten Spiel unter der Leitung von Arbeloa gegen den Zweitligisten Albacete raus. Die Finalpleite in der Supercopa gegen Barca kurz zuvor markierte bereits das Ende der Ära Alonso in Madrid.

Real steuert also auf eine unterm Strich völlig verkorkste Saison zu. Ein Viertelfinal-K.o. hätte wohl nicht nur weitreichende Konsequenzen für Arbeloa als Trainer, sondern auch für den Klub und seine Struktur. Denn das seit Jahren gepredigte Credo von Präsident Florentino Perez, dass man bei Real keinen Sportdirektor für die Kaderplanung benötige, könnte angesichts der nächsten titellosen Saison über den Haufen geworfen werden.

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung AS soll Toni Kroos beispielsweise ab dem Sommer eng in die sportliche Struktur des spanischen Rekordmeisters eingebunden werden. Wie die genaue Rolle des 36-Jährigen aussehen soll, sei zwar noch nicht ganz klar. Ausgeschlossen, dass es sich dabei um eine Art Sportdirektoren-Posten handeln könnte, ist es aber nicht.