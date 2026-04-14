Nächste Schwächung für Real Madrid: Weiterer Star fällt für Showdown gegen den FC Bayern aus

Wie aus dem offiziellen Aufgebot der Königlichen für das Spiel hervorgeht, steht Trainer Alvaro Arbeloa neben dem gelbgesperrten Mittelfeldspieler und dem verletzten Keeper Thibaut Courtois auch Innenverteidiger Raul Asencio nicht zur Verfügung.
Laut The Athletic plagen den 23-Jährigen Magenprobleme und Schwindel. Es bestehe der Verdacht auf eine Magen-Darm-Grippe, weshalb der Spanier nicht mit nach München reiste. Ganz so schwer wie die Ausfälle von Tchouameni und Courtois wiegt das Fehlen von Asencio jedoch nicht mehr.
Real Madrid: Asencio rutscht in der Hierarchie hinter Rüdiger und Huijsen
Zwar avancierte der Emporkömmling aus der eigenen Jugend im Saisonverlauf durchaus zeitweise zur Stammkraft in der zentralen Defensive, allerdings bildeten zuletzt Nationalspieler Antonio Rüdiger und Dean Huijsen in den wichtigen K.o.-Spielen in der Champions League das etatmäßige Duo in der Innenverteidigung.
Dennoch fehlt Arbeloa im Notfall eine womöglich benötigte Alternative, sollte sich einer der beiden Innenverteidiger verletzen oder eine frühe Gelbe Karte sehen. Immerhin kehrte der lange verletzte Eder Militao zuletzt nach vier Monaten Pause in Folge eines Muskelrisses wieder zurück.
Der brasilianische Nationalspieler meldete sich gar mit einem Treffer gegen den RCD Mallorca nach Einwechslung zurück und wurde im Viertelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt. Beim 1:1 am vergangenen Wochenende gegen Girona stand Militao gemeinsam mit Asencio in der Startelf, während Huijsen und Rüdiger für das Rückspiel in München am Mittwochabend geschont wurden.
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In der Allianz Arena müssen die Königlichen ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. Für Arbeloa kein Ding der Unmöglichkeit. "Wenn es einen Klub gibt, der in München gewinnen kann, ist es Real Madrid", sagte der angezählte Trainer, der erst im Saisonverlauf vom frühzeitig entlassenen Xabi Alonso übernommen hatte und präsentierte seine ganz eigene Sichtweise aus das Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu am vergangenen Dienstag.
Denn dort habe Real nach Meinung von Arbeloa eigentlich gewinnen müssen: "Wir hatten viele Chancen und wenig zugelassen. Jetzt fahren wir voller Überzeugung nach Deutschland, um dort zu siegen und notfalls auch zu sterben."
Real steuert also auf eine unterm Strich völlig verkorkste Saison zu. Ein Viertelfinal-K.o. hätte wohl nicht nur weitreichende Konsequenzen für Arbeloa als Trainer, sondern auch für den Klub und seine Struktur. Denn das seit Jahren gepredigte Credo von Präsident Florentino Perez, dass man bei Real keinen Sportdirektor für die Kaderplanung benötige, könnte angesichts der nächsten titellosen Saison über den Haufen geworfen werden.
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.