Einem Bericht der Bild zufolge, soll auch Franck Ribery vor einem Engagement beim deutschen Rekordmeister stehen. Der Franzose ist demnach ein Kandidat auf den Posten als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft der Münchner, also des künftigen Assistenten von Dante.
Nächste Klublegende vor Comeback? Beim FC Bayern bahnt sich offenbar eine weitere spektakuläre Rückkehr an
Der brasilianische Innenverteidiger soll laut Sky Sport seinen Vertrag bei den Bayern schon unterzeichnet haben - ab dem kommenden Sommer würde er die Nachfolge von Holger Seitz als neuer Chefcoach der vereinseigenen U23 antreten.
Seitz betreut die zweite Mannschaft bereits seit 2020 mit einer kurzen Unterbrechung und führte die Reserve unter anderem in der Saison 2018/19 zur Meisterschaft in der Regionalliga. Sein Traineramt legt er im Zuge der umfassenden Umstrukturierung rund um den neuen Campus-Leiter Michael Wiesinger nieder. Gleichwohl könnte er dem Klub in anderer Funktion erhalten bleiben.
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Ribery spielte zwölf Jahre lang für den FC Bayern München
Ribery wiederum kann sich eine Rückkehr an die Säbener Straße offenbar gut vorstellen, auch wenn wohl noch nicht gänzlich geklärt, ob und wie ein Comeback tatsächlich umgesetzt werden kann und in welche Rolle der 43-Jährige schlussendlich schlüpfen könnte.
Ribery, der zwischen 2007 und 2019 bei den Bayern spielte und in München zum Publikumsliebling wurde, hatte seine aktive Spielerkarriere in 2022 beim heutigen Drittligisten US Salernitana beendet. Anschließend arbeitete der Franzose bis März 2024 als Techniktrainer bei den Italienern, über Erfahrungen im Trainergeschäft verfügt er also bereits.
Bereits 2025 hatte er sich zu seinen Trainerplänen geäußert. "Ich habe letztes Jahr die UEFA-A-Trainerlizenz erfolgreich abgeschlossen", sagte der Franzose damals der Bild. Im vergangenen Herbst begann er dazu den Lehrgang für die Pro-Lizenz, mit der er auch Profi-Mannschaften trainieren darf.