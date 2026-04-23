Nächste Klublegende vor Comeback? Beim FC Bayern bahnt sich offenbar eine weitere spektakuläre Rückkehr an

Ribery wiederum kann sich eine Rückkehr an die Säbener Straße offenbar gut vorstellen, auch wenn wohl noch nicht gänzlich geklärt, ob und wie ein Comeback tatsächlich umgesetzt werden kann und in welche Rolle der 43-Jährige schlussendlich schlüpfen könnte.

Ribery, der zwischen 2007 und 2019 bei den Bayern spielte und in München zum Publikumsliebling wurde, hatte seine aktive Spielerkarriere in 2022 beim heutigen Drittligisten US Salernitana beendet. Anschließend arbeitete der Franzose bis März 2024 als Techniktrainer bei den Italienern, über Erfahrungen im Trainergeschäft verfügt er also bereits.

Bereits 2025 hatte er sich zu seinen Trainerplänen geäußert. "Ich habe letztes Jahr die UEFA-A-Trainerlizenz erfolgreich abgeschlossen", sagte der Franzose damals der Bild. Im vergangenen Herbst begann er dazu den Lehrgang für die Pro-Lizenz, mit der er auch Profi-Mannschaften trainieren darf.