Wie der Kölner Stadt-Anzeiger und die Bild übereinstimmend berichten, habe Bundestrainer Julian Nagelsmann den 19-Jährigen vom 1. FC Köln darüber informiert, dass er Teil des WM-Aufgebots werde, obwohl er noch kein einziges A-Länderspiel auf dem Buckel hat.Für El Mala ginge damit ein Traum in Erfüllung. "Es ist das Ziel jedes Fußballers, dass er für die Nationalmannschaft spielen kann. Für Deutschland aufzulaufen, ist eine der schönsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Wäre das nicht Ansporn, würde etwas falsch laufen", sagte er kürzlich.
Nächste große Wende beim WM-Kader? Julian Nagelsmann nimmt offenbar Shootingstar ohne Länderspiel mit
El Mala sorgte schon im März für hitzige Diskussionen - Nagelsmann kritisierte Defensivarbeit
Bereits bei den letzten Testspielen im März vor der Kaderverkündung am Donnerstag wurde die Personalie El Mala hitzig diskutiert. Der offensive Flügelspieler ist einer der Shootingstars der abgelaufenden Bundesliga-Saison, wurde von Nagelsmann aber trotz einer beeindruckenden Torquote für die Domstädter nicht für die Länderspiele gegen Ghana und die Schweiz nominiert.
Nagelsmann begründete diese Entscheidung - und die gleichzeitige Nominierung von Bayern-Durchstarter Lennart Karl - damit, dass El Mala beim Effzeh nach Meinung des Bundestrainers zum damaligen Zeitpunkt unter dem mittlerweile ehemaligen Trainer Lukas Kwasniok noch zu wenig Spielzeit erhalten habe. Außerdem kritisierte er die Defensivarbeit des Kölners.
"Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann in seinem vielbeachteten kicker-Interview Anfang März klar: "Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."
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El Mala zeigt bei der U21 und beim 1. FC Köln seine Matchwinner-Qualitäten
El Mala wurde von Kwasniok besonders zu Saisonbeginn immer mal wieder in die Jokerrolle geschoben, obwohl der Youngster mit seinen Toren und Vorlagen schon damals die Lebensversicherung schlechthin im Abstiegskampf war. Seit der Demission von Kwasniok Ende März stand El Mala unter Nachfolger Rene Wagner in jedem Bundesligaspiel in der Startelf. Seine erste Saison im deutschen Fußball-Oberhaus beendete er mit 13 Toren und fünf Vorlagen.
Dass er auch auf Nationalmannschaftsebene ein Faktor sein kann, untermauerte er dann bei der deutschen U21. Nagelsmanns Nicht-Berücksichtigung nahm Trainer Antonio Di Salvo mit Kusshand an und El Mala schoss die deutsche Junioren-Auswahl im überlebenswichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland zum Sieg. Weil seine Großmutter kurz zuvor verstorben war, brach er beim anschließenden Torjubel in Tränen aus. "Als ich das Tor geschossen habe, ist alles aus mir herausgebrochen. Es war der emotionalste Moment meines Lebens - ich konnte meine Tränen nicht mehr zurückhalten", sagte El Mala hinterher.
Nun dürfte er vielleicht angesichts des Nagelsmann-Anrufs ein Freudentränchen verdrücken, wenngleich es auch nicht El Malas erster Aufenthalt im Kreise der A-Nationalmannschaft sein wird, wenn die Vorbereitung auf die WM beginnt.
Schon im November hatte Nagelsmann El Mala für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und die Slowakei in den Kader berufen, ihn jedoch nach dem Luxemburg-Spiel ohne Einsatz wieder zur U21 geschickt, die damals gegen Georgien in der EM-QUali mit dem Rücken zur Wand stand.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".