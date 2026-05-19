Nächste große Wende beim WM-Kader? Julian Nagelsmann nimmt offenbar Shootingstar ohne Länderspiel mit

Bereits bei den letzten Testspielen im März vor der Kaderverkündung am Donnerstag wurde die Personalie El Mala hitzig diskutiert. Der offensive Flügelspieler ist einer der Shootingstars der abgelaufenden Bundesliga-Saison, wurde von Nagelsmann aber trotz einer beeindruckenden Torquote für die Domstädter nicht für die Länderspiele gegen Ghana und die Schweiz nominiert.

Nagelsmann begründete diese Entscheidung - und die gleichzeitige Nominierung von Bayern-Durchstarter Lennart Karl - damit, dass El Mala beim Effzeh nach Meinung des Bundestrainers zum damaligen Zeitpunkt unter dem mittlerweile ehemaligen Trainer Lukas Kwasniok noch zu wenig Spielzeit erhalten habe. Außerdem kritisierte er die Defensivarbeit des Kölners.

"Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann in seinem vielbeachteten kicker-Interview Anfang März klar: "Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."