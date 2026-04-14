Der FC Barcelona hat mit seinen Unmutsbekundungen über den Rasen in Atletico Madrids Stadion offenbar nicht die gewünschte Wirkung erzielt.
Nachteil für die Aufholjagd des FC Barcelona? Beschwerde von Hansi Flick über eine Sache im Stadion von Atletico Madrid bleibt wohl wirkungslos
Vor Rückspiel gegen Barcelona: Atletico Madrid muss Rasen nicht mehr kürzen
Spanischen Medienberichten zufolge trug die UEFA Barcas Bedenken zwar Rechnung und prüfte die Länge des Grüns im Metropolitano. Allerdings soll dieses den Richtlinien des europäischen Fußballverbandes entsprechen.
Daher muss Atletico den Rasen unmittelbar vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale am Dienstagabend nicht noch einmal mähen. Barcas Trainer Hansi Flick war die Rasenlänge im Metropolitano beim Abschlusstraining am Montag negativ aufgefallen. Der deutsche Coach beschwerte sich bei einem umstehenden UEFA-Delegierten wohl auch genau darüber.
Barcelona legte daraufhin zwar nicht offiziell Protest bei der UEFA ein, brachte seine Bedenken bezüglich des Rasens aber beim obligatorischen Treffen mit Vertretern beider Vereine vor. Daraufhin soll die UEFA auf das Protokoll verwiesen und den Katalanen versichert haben, dass das Grün bei Bedarf gekürzt werden würde.
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Nach Beschwerden von Koke und Griezmann: Atleticos Rasen hat Probleme wohl überstanden
Mit 2,6 Zentimetern soll die Rasenlänge aber den Statuten der UEFA, wonach bis zu drei Zentimeter erlaubt sind, entsprechen. So muss Atletico vor dem Anpfiff um 21 Uhr keine weiteren Maßnahmen ergreifen.
Für Barca ist die Beschaffenheit des Untergrunds umso wichtiger, da die Blaugrana ihre spielerische Überlegenheit gegenüber Atletico ausspielen wollen. Je kürzer der Rasen (im Camp Nou beträgt die Rasenlänge traditionell übrigens nur 2,3 Zentimeter), desto besser können Lamine Yamal und Co. den Ball laufen lassen.
Zu Jahresbeginn hatten sich mit Koke und Antoine Griezmann sogar zwei namhafte Atletico-Akteure über den Rasen im eigenen Stadion beschwert. Laut den Colchoneros sind die entsprechenden Probleme, die mit der Kälte in den Wintermonaten zusammenhingen, mittlerweile aber behoben worden.
Gelingt dem FC Barcelona gegen Atletico Madrid die Wende?
Barcelona hofft nach der bitteren 0:2-Hinspielniederlage gegen Atletico vergangene Woche auf eine spektakuläre Aufholjagd. "Wir haben viele Spieler, die in der Lage sind, Dinge umzudrehen und darum habe ich großes Vertrauen in unsere Mannschaft", gab sich Offensivstar Lamine Yamal am Montag optimistisch. Flick betonte derweil: "Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel. Wir haben die Qualität. Wir haben die Spieler, die das ändern können. Natürlich müssen wir kämpfen, aber wir müssen uns auf das Besondere konzentrieren."
Barca hatte im Hinspiel gut eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt, da Innenverteidiger Pau Cubarsi kurz vor dem Seitenwechsel die Rote Karte sah. Die Tore für Atletico erzielten Julian Alvarez und Alexander Sörloth.
In der Copa del Rey hatte Barcelona diese Saison schon einmal auf eine Wende gegen Atletico gehofft, seinerzeit blieben die Hoffnungen unerfüllt. Im Pokal-Halbfinale hatte der LaLiga-Tabellenführer Mitte Februar das Hinspiel in Madrid mit 0:4 verloren. Im Rückspiel Anfang März schnupperte Flicks Elf zwar am Comeback, letztlich reichte es aber nur für einen 3:0-Sieg und Atleti zog ins Finale ein.
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