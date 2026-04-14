Nachteil für die Aufholjagd des FC Barcelona? Beschwerde von Hansi Flick über eine Sache im Stadion von Atletico Madrid bleibt wohl wirkungslos

Spanischen Medienberichten zufolge trug die UEFA Barcas Bedenken zwar Rechnung und prüfte die Länge des Grüns im Metropolitano. Allerdings soll dieses den Richtlinien des europäischen Fußballverbandes entsprechen.

Daher muss Atletico den Rasen unmittelbar vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale am Dienstagabend nicht noch einmal mähen. Barcas Trainer Hansi Flick war die Rasenlänge im Metropolitano beim Abschlusstraining am Montag negativ aufgefallen. Der deutsche Coach beschwerte sich bei einem umstehenden UEFA-Delegierten wohl auch genau darüber.

Barcelona legte daraufhin zwar nicht offiziell Protest bei der UEFA ein, brachte seine Bedenken bezüglich des Rasens aber beim obligatorischen Treffen mit Vertretern beider Vereine vor. Daraufhin soll die UEFA auf das Protokoll verwiesen und den Katalanen versichert haben, dass das Grün bei Bedarf gekürzt werden würde.