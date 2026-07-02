Nachfolger für 100-Millionen-Mann: Transferhammer um WM-Star aus der Bundesliga?

Neben der angestrebten Verpflichtung von Hoffenheims Bazoumana Toure soll offenbar nun auch Manzambi kommen. Der 20-Jährige besitzt beim FC Freiburg noch ein bis zum 30. Juni 2030 gültiges Arbeitspapier, die Breisgauer befinden sich dementsprechend in einer äußerst komfortablen Verhandlungsposition.

Laut Transferexperte Ben Jacobs rechnet Newcastle damit, dass Manzambi für eine Ablösesumme von etwa 55 Millionen Euro zu haben wäre. Diesbezüglich sei man darüber hinaus zuversichtlich, den Deal schnell zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können.

Freiburg wiederum sollte auf der Gegenseite eher daran interessiert sein, auf Zeit zu spielen, um dem Mittelfeldspieler weitere Möglichkeiten zu geben, sich mit starken Leistungen bei der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in den Fokus zu spielen.