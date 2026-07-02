Einem Bericht der Daily Mail zufolge möchte Newcastle United den 20-Jährigen gerne als Ersatz verpflichten, sollte sich Mittelfeldspieler Sandro Tonali wie erwartet Tottenham Hotspur anschließen.
Nachfolger für 100-Millionen-Mann: Transferhammer um WM-Star aus der Bundesliga?
Der italienische Nationalspieler steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zu den Spurs. Lediglich der Medizincheck müsste noch über die Bühne gebracht werden, als Ablösesumme wandern kolportierte 117 Millionen Euro in den Norden Englands.
Inklusive der 80 Millionen Euro, die Newcastle durch den Verkauf von Anthony Gordon an den FC Barcelona bereits eingenommen hat, hätten die Magpies dann großen finanziellen Spielraum, um sich auf dem Transfermarkt ordentlich auszutoben.
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Manzambi für 55 Millionen Euro in die Premier League?
Neben der angestrebten Verpflichtung von Hoffenheims Bazoumana Toure soll offenbar nun auch Manzambi kommen. Der 20-Jährige besitzt beim FC Freiburg noch ein bis zum 30. Juni 2030 gültiges Arbeitspapier, die Breisgauer befinden sich dementsprechend in einer äußerst komfortablen Verhandlungsposition.
Laut Transferexperte Ben Jacobs rechnet Newcastle damit, dass Manzambi für eine Ablösesumme von etwa 55 Millionen Euro zu haben wäre. Diesbezüglich sei man darüber hinaus zuversichtlich, den Deal schnell zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können.
Freiburg wiederum sollte auf der Gegenseite eher daran interessiert sein, auf Zeit zu spielen, um dem Mittelfeldspieler weitere Möglichkeiten zu geben, sich mit starken Leistungen bei der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in den Fokus zu spielen.
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Schweiz und Manzambi gegen Algerien gefordert
Mit der Schweizer Nationalmannschaft steht Manzambi nach einem Unentschieden (Katar) sowie zwei Siegen (Bosnien & Herzegowina, Kanada) in der Runde der letzten 32 Mannschaften. Dort kommt es am frühen Freitagmorgen (5 Uhr deutscher Zeit) zum Duell mit Algerien.
Bislang spielte Manzambi ein herausragendes Turnier. Gegen Bosnien schwang er sich mit einem Doppelpack zum alleinigen Matchwinner auf und auch gegen Kanada trug er mit einem Treffer sowie einem Assist wesentlich zum Sieg bei.
MagentaTV-Experte Thomas Müller legte seinem Ex-Klub, dem FC Bayern München, deshalb nahe, sich mit einem Transfer des 20-Jährigen zu beschäftigen. Mats Hummels wiederum sähe Manzambi gerne beim BVB.