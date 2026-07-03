Nach zwölf Jahren und 119 Länderspielen ist Schluss! WM-Star beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Mahrez hat seit seinem Debüt vor zwölf Jahren 119 Länderspiele für Algerien bestritten und dabei 40 Tore erzielt. Gegen die Schweizer war der Offensivspieler in der 71. Minute ausgewechselt worden.

Im Verein ist Mahrez in Saudi-Arabien bei Al-Ahli noch aktiv. Sein Vertrag läuft bis 2027. In seiner Karriere spielte sich Mahrez vor allem in seiner Zeit bei Manchester City in den Mittelpunkt. Mit dem englischen Topklub gewann Afrikas Fußballer des Jahres 2016 unter anderem die Champions League (2023) und wurde fünfmal englischer Meister. Sein größter Triumph mit Algerien war 2019 der Sieg bei der Afrikameisterschaft.