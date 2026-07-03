Nach Zoff mit dem FC Barcelona und schwerer Verletzung: Marc-Andre ter Stegens Wechsel zu Top-Klub wohl fix

Ter Stegen hatte auch im Zuge seiner immer wiederkehrenden und teils schweren Verletzungen spätestens mit der Ankunft von Joan Garcia im vergangenen Sommer seinen jahrelangen Stammplatz bei den Katalanen verloren und war sogar zur Nummer drei degradiert worden. Dennoch wollte der deutsche Nationaltorhüter, der die WM in Folge einer schweren Muskelverletzung und fehlender Spielpraxis verpasste, den Klub, bei dem er sogar Mannschaftskapitän war, nicht verlassen.

Weil Barca aber ter Stegens üppiges Gehalt für neue Spielerverpflichtungen und -registrierungen gerne einsparen wollte, kam es zum teils öffentlich ausgetragenen Zwist und sogar Schikanierungen von Vereinsseite. Ter Stegen sollte kurzfristig als Kapitän abgesetzt werden, die Mannschaft votierte aber dagegen. Zudem wurde er teils zu Einzeltraining fernab des Teams verdonnert, um ihn zu einem Wechsel zu bewegen.

Ter Stegen reagierte auf die Ausbootung mit einer schon länger fälligen Operation am Rücken, was weiter Öl ins Feuer goss. Barca leitete ein Disziplinarverfahren gegen ter Stegen ein, die Marca schrieb anschließend von einem "offenen Krieg". Ter Stegen weigerte sich offenbar lange, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barca den Verletzungs- und Operationsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten durfte.

Hintergrund: Der vom Klub degradierte Keeper hatte seine Ausfallzeit durch die OP mit "etwa drei Monaten" beziffert. Damit wollte er wohl auch ein vereinspolitisches Zeichen setzen: Barcelona hätte nämlich nur dann 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden, wenn er mindestens vier Monate ausfällt.