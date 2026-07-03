Wie Transferjournalist Fabrizio Romano berichtet, sei die einjährige Leihe des 34-Jährigen zu Ajax Amsterdam unter Dach und Fach und die letzten Details zwischen beiden Klubs seien geklärt. Ter Stegen wird demnach zeitnah seinen Medizincheck in Amsterdam absolvieren.
Nach Zoff mit dem FC Barcelona und schwerer Verletzung: Marc-Andre ter Stegens Wechsel zu Top-Klub wohl fix
Ter Stegens Monster-Gehalt bei Barca wird von Ajax angeblich übernommen
Nach Angaben von Romano werde der niederländische Top-Klub im Rahmen des Leihgeschäfts auch einen Großteil des Gehalts von ter Stegen bei Barca übernehmen. Die Marca hatte zuvor von lediglich zehn Prozent der 20 Millionen Euro im Jahr berichtet, die Ajax aus eigener Tasche bezahlt. Die Leihe enthält dem Vernehmen nach keine Kaufoption.
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Ter Stegens Zerwürfnis mit dem FC Barcelona: Es war "ein offener Krieg"
Ter Stegen hatte auch im Zuge seiner immer wiederkehrenden und teils schweren Verletzungen spätestens mit der Ankunft von Joan Garcia im vergangenen Sommer seinen jahrelangen Stammplatz bei den Katalanen verloren und war sogar zur Nummer drei degradiert worden. Dennoch wollte der deutsche Nationaltorhüter, der die WM in Folge einer schweren Muskelverletzung und fehlender Spielpraxis verpasste, den Klub, bei dem er sogar Mannschaftskapitän war, nicht verlassen.
Weil Barca aber ter Stegens üppiges Gehalt für neue Spielerverpflichtungen und -registrierungen gerne einsparen wollte, kam es zum teils öffentlich ausgetragenen Zwist und sogar Schikanierungen von Vereinsseite. Ter Stegen sollte kurzfristig als Kapitän abgesetzt werden, die Mannschaft votierte aber dagegen. Zudem wurde er teils zu Einzeltraining fernab des Teams verdonnert, um ihn zu einem Wechsel zu bewegen.
Ter Stegen reagierte auf die Ausbootung mit einer schon länger fälligen Operation am Rücken, was weiter Öl ins Feuer goss. Barca leitete ein Disziplinarverfahren gegen ter Stegen ein, die Marca schrieb anschließend von einem "offenen Krieg". Ter Stegen weigerte sich offenbar lange, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barca den Verletzungs- und Operationsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten durfte.
Hintergrund: Der vom Klub degradierte Keeper hatte seine Ausfallzeit durch die OP mit "etwa drei Monaten" beziffert. Damit wollte er wohl auch ein vereinspolitisches Zeichen setzen: Barcelona hätte nämlich nur dann 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden, wenn er mindestens vier Monate ausfällt.
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Ter Stegen benötigt nach dramatischem WM-Aus einen Neuanfang
Am Ende legte sich der wochenlange Zwist und ter Stegen stand sogar im Dezember nach seiner Rückkehr noch einmal zwischen den katalanischen Pfosten. Im Sechzehntelfinale der Copa del Rey durfte er beim 2:0 über Guadalajara das Tor hüten.
Dennoch war längst klar, dass ter Stegen keinerlei Zukunft mehr in Barcelona hat. Um seine WM-Teilnahme nicht noch weiter zu gefährden, schloss er sich im Winter auf Leihbasis dem FC Girona an. Dort überzeugte er in seinen ersten zwei Spielen, ehe abermals das Verletzungspech zuschlug. In seinem zweiten Spiel für Girona zog sich ter Stegen eine schwere Oberschenkelverletzung zu und musste sogar operiert werden.
Am Ende machte er kein Spiel mehr in der Saison und verpasste somit auch die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Zuvor hatte ihm der nun ehemalige Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen ersten Stammplatz bei einem großen Turnier mit dem DFB-Team in Aussicht gestellt. Letztlich kehrte ter Stegens langjähriger Konkurrent Manuel Neuer nach zwei Jahren Abstinenz und heftigen Diskussionen zurück, konnte aber das blamable Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nicht verhindern.
Währenddessen schlägt ter Stegen nun ein ganz neues Kapitel in seiner Karriere auf. Bei Ajax dürfte er sofort die neue Nummer eins werden und eine Schlüsselrolle einnehmen, um den kriselnden Rekordmeister wieder in die Spur zu bringen. Ajax verlor in den vergangenen Jahren seinen Nimbus als klarer Meisterschaftsanwärter. Seit 2022 wartet der Traditionsklub auf die Rückkehr auf den niederländischen Fußball-Thron. In der vergangenen Spielzeit wurde Ajax nur Fünfter.
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