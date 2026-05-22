"Fragt nicht nach den Gründen": Pep Guardiola verkündet seinen Abschied von Manchester City

Der Katalane war im Sommer 2016 vom FC Bayern zu den Citizens gekommen, mit dem schwerreichen Verein gewann er 20 große Titel. Guardiola geht als erfolgreichster Trainer in die Geschichte der Skyblues ein, sein Vertrag lief noch bis Juni 2027.

"Fragt mich nicht nach den Gründen, warum ich gehe", wird Guardiola in der Mitteilung zitiert: "Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es Zeit für mich ist. Nichts ist ewig – wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für meinen FC Manchester City empfinde."

Dem Verein bleibt Guardiola als globaler Botschafter der City Football Group, der noch weitere Klubs angehören, erhalten. In seiner neuen Funktion wird der 55-Jährige als Berater und an Projekten und Kooperationen arbeiten. Sein Abschied als Teammanager hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt.