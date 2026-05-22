Pep Guardiola tritt nach zehn Jahren als Teammanager von Manchester City zurück. Das teilte der Klub am Freitag mit.
"Fragt nicht nach den Gründen": Pep Guardiola verkündet seinen Abschied von Manchester City
Der Katalane war im Sommer 2016 vom FC Bayern zu den Citizens gekommen, mit dem schwerreichen Verein gewann er 20 große Titel. Guardiola geht als erfolgreichster Trainer in die Geschichte der Skyblues ein, sein Vertrag lief noch bis Juni 2027.
"Fragt mich nicht nach den Gründen, warum ich gehe", wird Guardiola in der Mitteilung zitiert: "Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es Zeit für mich ist. Nichts ist ewig – wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für meinen FC Manchester City empfinde."
Dem Verein bleibt Guardiola als globaler Botschafter der City Football Group, der noch weitere Klubs angehören, erhalten. In seiner neuen Funktion wird der 55-Jährige als Berater und an Projekten und Kooperationen arbeiten. Sein Abschied als Teammanager hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt.
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Pep Guardiola: "Es hat so verdammt viel Spaß gemacht"
"Wir haben gearbeitet. Wir haben gelitten. Wir haben gekämpft. Und wir haben die Dinge auf unsere eigene Art gemacht. Auf unsere Art", sagte Guardiola. Mit City holte er in dieser Saison noch zwei Titel, den FA Cup und den Ligapokal. Die siebte Meisterschaft blieb ihm verwehrt, vor dem letzten Spieltag am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gegen Europa-League-Sieger Aston Villa steht der FC Arsenal vor City auf Rang zwei bereits als Champion fest.
In den zehn Jahren als Teammanager von Manchester City führte Guardiola den Verein in neue Sphären. In der Saison 2022/23 holte er den ersten Champions-League-Titel in den himmelblauen Teil Manchesters, nach der Saison, die er mit vier Titeln abschloss, wurde er als Welttrainer des Jahres geehrt.
Guardiola lieferte sich im letzten Jahrzehnt viele ikonische Duelle, vor allem die freundschaftliche Rivalität mit dem damaligen Liverpooler Trainer Jürgen Klopp sticht heraus.
"Es hat so verdammt viel Spaß gemacht", sagte Guardiola mit Blick auf seine Ära, die am Sonntag zu Ende geht: "Ich liebe euch alle."
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.