Nach Trennung vom BVB: Sebastian Kehl winkt wohl Mega-Abfindung bei Borussia Dortmund

Der BVB gab am 22. März nach mehr als dreieinhalb Jahren die sofortige und einvernehmliche Trennung von Kehl bekannt. Angesichts der teils kritischen Bewertung seiner Arbeit kam die Entscheidung nicht völlig überraschend, wohl aber der Zeitpunkt der Trennung.

Wenig später berichtete die Bild von einem "Klima des Misstrauens", das sich zwischen Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken entwickelt habe. Eine Vermittlung durch Geschäftsführer Carsten Cramer sei erfolglos geblieben.

Kritik an Kehl gab es demnach vor allem im Bereich Transfers und Kommunikation im Klub, unter anderem rund um die Verpflichtung von Carney Chukwuemeka sowie den Umgang mit mehreren Personalentscheidungen.

Borussia Dortmund präsentierte nur einen Tag nach dem Knall Ole Book als neuen Sportdirektor und Nachfolger von Sebastian Kehl. Der 40-Jährige, zuvor erfolgreich bei der SV Elversberg tätig, erhielt einen Vertrag bis 2029.