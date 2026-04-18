Borussia Dortmund und Sebastian Kehl haben sich im März entschieden, getrennte Wege zu gehen. Für die Auflösung des bis 2027 gültigen Vertrags soll der ehemalige Sportdirektor nun mit einer stattlichen Abfindung entschädigt werden.
Nach Trennung vom BVB: Sebastian Kehl winkt wohl Mega-Abfindung bei Borussia Dortmund
Nach Infos der Bild-Zeitung soll sich die Abfindung für die noch verbleibenden 15 Monate Vertragslaufzeit auf rund zwei Millionen Euro belaufen. Demnach seien beide Seiten bemüht, die Vertragsauflösung schnell abzuwickeln, allerdings gebe es diesbezüglich weiterhin noch kleinere Differenzen, heißt es weiter bei der Bild unter Berufung auf Vereinskreise.
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"Klima des Misstrauens" zwischen Kehl und Ricken
Der BVB gab am 22. März nach mehr als dreieinhalb Jahren die sofortige und einvernehmliche Trennung von Kehl bekannt. Angesichts der teils kritischen Bewertung seiner Arbeit kam die Entscheidung nicht völlig überraschend, wohl aber der Zeitpunkt der Trennung.
Wenig später berichtete die Bild von einem "Klima des Misstrauens", das sich zwischen Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken entwickelt habe. Eine Vermittlung durch Geschäftsführer Carsten Cramer sei erfolglos geblieben.
Kritik an Kehl gab es demnach vor allem im Bereich Transfers und Kommunikation im Klub, unter anderem rund um die Verpflichtung von Carney Chukwuemeka sowie den Umgang mit mehreren Personalentscheidungen.
Borussia Dortmund präsentierte nur einen Tag nach dem Knall Ole Book als neuen Sportdirektor und Nachfolger von Sebastian Kehl. Der 40-Jährige, zuvor erfolgreich bei der SV Elversberg tätig, erhielt einen Vertrag bis 2029.
Sebastian Kehls Managerkarriere im Überblick
Zeitraum Rolle Verein Juli 2022 - März 2026 Sportdirektor BVB Juni 2018 - Juni 2022 Leiters der Lizenzspielerabteilung BVB
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.