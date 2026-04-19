Nach öffentlicher Kritik an seinen Einsatzzeiten: Europäischer Gigant steigt offenbar ins Rennen um Transferziel des VfB Stuttgart ein

Dort läuft seine Zeit bislang allerdings nicht nach Wunsch. In der hochkarätig besetzten Offensive rund um Lamine Yamal findet Bardghji nur selten Berücksichtigung und kommt kaum auf Einsatzzeiten. Ende März äußerte er deshalb öffentlich seinen Unmut über seine Rolle unter Trainer Hansi Flick: "Ich habe Geduld, aber ehrlich gesagt finde ich, dass ich es verdiene, mehr zu spielen", sagte er bei Sverige Television: "Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber so ist Fußball. Ich respektiere diejenigen, die schon lange im Kader sind, sie sind meine Teamkollegen. Ich weiß, was ich kann, und ich habe großes Selbstvertrauen."

Schon im Winter kursierten Gerüchte über eine mögliche Leihe Bardghjis. Damals soll jedoch ausgerechnet Flick auf einen Verbleib bestanden haben, um die Stabilität im Kader der Katalanen nicht zu gefährden. "Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist exzellent, immer wenn ich ihm das Vertrauen schenke", schwärmte Flick.

Bardghji kommt in der laufenden Saison auf 23 Pflichtspieleinsätze mit insgesamt 616 Minuten Spielzeit. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. In den letzten drei Ligaspielen des FC Barcelona blieb er jeweils über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2029.