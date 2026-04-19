Schon seit geraumer Zeit wird dem VfB Stuttgart Interesse an Roony Bardghji vom FC Barcelona nachgesagt. Im Rennen um den 20-Jährigen ist die Konkurrenz jedoch groß. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, befindet sich aktuell Juventus Turin in der Pole Position.
Nach öffentlicher Kritik an seinen Einsatzzeiten: Europäischer Gigant steigt offenbar ins Rennen um Transferziel des VfB Stuttgart ein
Juve soll demnach eine Leihe Bardghjis anstreben. Neben der Alten Dame zeigten auch weitere europäische Klubs Interesse am schwedischen Rechtsaußen. Darunter Real Betis Sevilla, der FC Porto und die AS Monaco. Barca jedoch sei grundsätzlich gar nicht daran interessiert, Bardghji ziehen zu lassen - weder per Leihe noch permanent.
Laut eines Sky-Berichts war der VfB Stuttgart bereits im vergangenen Sommer an Bardghji dran. Der schwedische Nationalspieler entschied sich damals jedoch für einen Wechsel vom FC Kopenhagen zum FC Barcelona.
- AFP
Flick über Bardghji: "Ich bin sehr zufrieden mit ihm"
Dort läuft seine Zeit bislang allerdings nicht nach Wunsch. In der hochkarätig besetzten Offensive rund um Lamine Yamal findet Bardghji nur selten Berücksichtigung und kommt kaum auf Einsatzzeiten. Ende März äußerte er deshalb öffentlich seinen Unmut über seine Rolle unter Trainer Hansi Flick: "Ich habe Geduld, aber ehrlich gesagt finde ich, dass ich es verdiene, mehr zu spielen", sagte er bei Sverige Television: "Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber so ist Fußball. Ich respektiere diejenigen, die schon lange im Kader sind, sie sind meine Teamkollegen. Ich weiß, was ich kann, und ich habe großes Selbstvertrauen."
Schon im Winter kursierten Gerüchte über eine mögliche Leihe Bardghjis. Damals soll jedoch ausgerechnet Flick auf einen Verbleib bestanden haben, um die Stabilität im Kader der Katalanen nicht zu gefährden. "Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist exzellent, immer wenn ich ihm das Vertrauen schenke", schwärmte Flick.
Bardghji kommt in der laufenden Saison auf 23 Pflichtspieleinsätze mit insgesamt 616 Minuten Spielzeit. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. In den letzten drei Ligaspielen des FC Barcelona blieb er jeweils über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2029.
Roony Bardghji: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 23 Tore 2 Vorlagen 4 Einsatzminuten 616