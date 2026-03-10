Nach nur zwei Punkten in acht Spielen: BVB-Legende als Trainer freigestellt

Piszczek, der in seiner Zeit als Spieler mit dem BVB zweimal Meister und dreimal DFB-Pokalsieger wurde, hatte Tychy erst im November 2025 übernommen. Seitdem holte der Tabellenletzte nur zwei Punkte, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt zehn Spieltage vor Schluss bereits sechs Zähler.

Tychy war für Piszczek der zweite Verein, den der ehemalige Außenverteidiger in seiner bisherigen Laufbahn coachte. Zuvor war er beim polnischen Drittligisten LKS Goczalkowice-Zdroj sowohl als Spielertrainer als auch als normaler Trainer aktiv. Von Juli 2024 bis Januar 2025 arbeitete er zudem unter Nuri Sahin als Assistenztrainer beim BVB.