Der ehemalige Bundesliga-Profi Lukasz Piszczek ist nach nur acht Spielen seinen Trainerjob beim polnischen Zweitligisten GKS Tychy wieder los.
Nach nur zwei Punkten in acht Spielen: BVB-Legende als Trainer freigestellt
Wie der Klub bekannt gab, sei die Trennung in beidseitigem Einvernehmen erfolgt, "wobei die Interessen des Vereins an erster Stelle standen". Laut Medienberichten soll der ehemalige Dortmunder nach dem 0:4 bei Stal Mielec am vergangenen Wochenende mit seinem Rücktrittswunsch an die Verantwortlichen herangetreten sein. Wie das polnische Portal "Meczyki" berichtete, soll sich der 40-Jährige sogar "geweigert" haben, weiterzuarbeiten.
Lukasz Piszczek war unter Nuri Sahin Assistenztrainer beim BVB
Piszczek, der in seiner Zeit als Spieler mit dem BVB zweimal Meister und dreimal DFB-Pokalsieger wurde, hatte Tychy erst im November 2025 übernommen. Seitdem holte der Tabellenletzte nur zwei Punkte, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt zehn Spieltage vor Schluss bereits sechs Zähler.
Tychy war für Piszczek der zweite Verein, den der ehemalige Außenverteidiger in seiner bisherigen Laufbahn coachte. Zuvor war er beim polnischen Drittligisten LKS Goczalkowice-Zdroj sowohl als Spielertrainer als auch als normaler Trainer aktiv. Von Juli 2024 bis Januar 2025 arbeitete er zudem unter Nuri Sahin als Assistenztrainer beim BVB.