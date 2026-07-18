Demnach wurde ein Angebot in Höhe von 54 Millionen Euro von den Spurs als zu niedrig eingestuft und abgelehnt. Die Suche der Magpies nach einem Ersatz für Sandro Tonali, der für 108 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt ist, geht damit also weiter.

Lange Zeit sah es danach aus, als würde Manzambi den Weg zu Newcastle einschlagen. Die Magpies waren in einer guten Ausgangslage, doch Aston Villa machte den Bemühungen einen Strich durch die Rechnung und sicherte sich am Freitag die Dienste des Mittelfeldspielers. Mit einer Ablöse von rund 70 Millionen Euro wurde Manzambi damit zum teuersten Abgang in der Geschichte des SC Freiburg.