Wie Sky Sports berichtet, hat Newcastle bei seinen Bemühungen um Lucas Bergvall von Tottenham Hotspur vorerst eine Absage erhalten.
Nach Niederlage im Kampf um Johan Manzambi! Erneuter bitterer Dämpfer für Newcastle auf dem Transfermarkt
Demnach wurde ein Angebot in Höhe von 54 Millionen Euro von den Spurs als zu niedrig eingestuft und abgelehnt. Die Suche der Magpies nach einem Ersatz für Sandro Tonali, der für 108 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt ist, geht damit also weiter.
Lange Zeit sah es danach aus, als würde Manzambi den Weg zu Newcastle einschlagen. Die Magpies waren in einer guten Ausgangslage, doch Aston Villa machte den Bemühungen einen Strich durch die Rechnung und sicherte sich am Freitag die Dienste des Mittelfeldspielers. Mit einer Ablöse von rund 70 Millionen Euro wurde Manzambi damit zum teuersten Abgang in der Geschichte des SC Freiburg.
- Getty Images
Bergvall im Fokus: Tottenham bleibt bei hoher Forderung
Bergvall selbst soll laut dem Bericht einem Abschied von Tottenham nach zwei Jahren sogar offen gegenüberstehen. Auch Nottingham Forest habe Interesse am Schweden bekundet. Der Klub von Trainer Oliver Glasner sucht demnach einen Ersatz für den zu Manchester City gewechselten Elliot Anderson. Ein Angebot in Höhe von 44,7 Millionen Euro soll Tottenham jedoch ebenfalls bereits abgelehnt haben. Die Spurs zögern weiterhin, Bergvall abzugeben, und würden den 19-Jährigen nur bei einer entsprechend hohen Offerte ziehen lassen, heißt es.
Bergvalls Vertrag in London läuft noch bis 2031. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika kam der Mittelfeldspieler in vier Partien für die schwedische Nationalmannschaft zum Einsatz und bereitete dabei einen Treffer vor. Schweden schied im Sechzehntelfinale gegen Frankreich aus.
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