Nach neun Jahren beim FC Liverpool: Zieht es Mohamed Salah im Sommer nach Saudi-Arabien?

In der Vergangenheit war Al-Ittihad immer wieder mit Salah in Verbindung gebracht worden, wirklich konkret wurde es hinsichtlich eines Transfers allerdings nie. Spätestens nach der Vertragsverlängerung des 33-Jährigen im April 2025 kehrte Ruhe ein, die überraschende Nachricht von seinem Abschied am Saisonende lässt die Gerüchte jedoch wieder hochkochen.

Dem ESPN-Bericht zufolge soll ansonsten lediglich Al Qadsiah über die finanziellen Mittel verfügen, einen Wechsel Salahs in die Wüste zu stemmen. CR7-Klub Al Nassr und Al Hilal, der Ex-Verein von Brasiliens Superstar Neymar, seien hingegen nicht in der Verlosung.

Ein aufnehmender Verein müsste offenbar keine Ablöse für den Ägypter entrichten. Trotz des noch bis 2027 laufendem Arbeitspapiers hätten sich Salah und Liverpool darauf geeinigt, dass der Spieler die Reds ablösefrei verlassen könne.