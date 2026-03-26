Wie aus einem Bericht von ESPN hervorgeht, soll der Klub aus der saudi-arabischen Pro League erneut Verhandlungen mit dem ägyptischen Superstar aufgenommen haben.
Nach neun Jahren beim FC Liverpool: Zieht es Mohamed Salah im Sommer nach Saudi-Arabien?
In der Vergangenheit war Al-Ittihad immer wieder mit Salah in Verbindung gebracht worden, wirklich konkret wurde es hinsichtlich eines Transfers allerdings nie. Spätestens nach der Vertragsverlängerung des 33-Jährigen im April 2025 kehrte Ruhe ein, die überraschende Nachricht von seinem Abschied am Saisonende lässt die Gerüchte jedoch wieder hochkochen.
Dem ESPN-Bericht zufolge soll ansonsten lediglich Al Qadsiah über die finanziellen Mittel verfügen, einen Wechsel Salahs in die Wüste zu stemmen. CR7-Klub Al Nassr und Al Hilal, der Ex-Verein von Brasiliens Superstar Neymar, seien hingegen nicht in der Verlosung.
Ein aufnehmender Verein müsste offenbar keine Ablöse für den Ägypter entrichten. Trotz des noch bis 2027 laufendem Arbeitspapiers hätten sich Salah und Liverpool darauf geeinigt, dass der Spieler die Reds ablösefrei verlassen könne.
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Salah verabschiedet sich vom FC Liverpool
Salah hatte am Dienstag seinen Abschied bei Liverpool zum Ende der laufenden Saison verkündet. "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen. Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Verein, diese Stadt und die Menschen Teil meines Lebens werden würden. Liverpool ist nicht nur ein Verein. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann das gar nicht in Worte fassen", sagte der 33-Jährige in einem bei X geposteten Video.
In seinen nun fast neun Jahren im LFC-Trikot steuerte Salah 255 Toren in 435 Einsätzen bei. Damit liegt er auf Platz drei der ewigen Torschützenliste von Liverpool, hinter Ian Rush (346) und Roger Hunt (285).
Die Saison 25/26 von Mohamed Salah
Spiele
34
Einsatzminuten
2685
Tore
10
Assists
9
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.