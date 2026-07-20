Der Österreicher soll ein Gehalt um die 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Als die kolportierten Zahlen, die der Spieler selbst später ins Reich der Fabeln verwies, an die Öffentlichkeit kamen, polterte Hoeneß in aller Öffentlichkeit vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG los.

"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte Hoeneß damals bei DAZN: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."

Laimer war 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gekommen. Dort war er als Alternative für das zentrale Mittelfeld vorgesehen, doch inzwischen hat er sich den Stammplatz als rechter Außenverteidiger erobert, der bei Bedarf auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann. Mit seinem Einsatz und seiner Laufstärke war er für Bayern-Trainer Vincent Kompany stets unverzichtbar.

Dennoch stand für Hoeneß fest: "Das hat nichts mit unserer grundsätzlichen Politik zu tun, sondern ist eine realistische Einschätzung seiner sportlichen und wirtschaftlichen Wertigkeit. Die ist hoch - aber eben kein Harry Kane." Laimer sei es indes um "Wertschätzung" in den Verhandlungen gegangen, wie er Anfang April betonte.

Ende Mai soll sich Hoeneß dann laut Sport1 erneut persönlich in den Vertragspoker eingeschaltet haben - mit Erfolg. In den Gesprächen mit Laimers Beratern habe der Klub-Patron der Entourage des Österreichers bezüglich eines neuen Vertrags die klaren finanziellen Grenzen des Rekordmeisters aufgezeigt.

Nun sind die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen und Laimer bleibt vorerst in München. Laut kicker erhalte er eine moderate Gehaltserhöhung.