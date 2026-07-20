Das gab der Rekordmeister am Montagabend bekannt. "Wir schätzen Konnys Vielseitigkeit, Leidenschaft und Konstanz enorm. Er ruft beständig seine Qualitäten ab, Saison für Saison, Spiel für Spiel. Er ist ein Vorbild, weil er keinen Ball verloren gibt, sich kontinuierlich weiterentwickelt und auch in der Kabine ein wichtiger Faktor ist", wird Sportvorstand Max Eberl auf der Vereinshomepage zitiert.
Nach monatelangem Tauziehen und Standpauke von Uli Hoeneß: FC Bayern verkündet wichtige Vertragsverlängerung
Laimer: "Möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben"
Auch Laimer zeigte sich von seiner Vertragsverlängerung begeistert. "Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Das habe ich von Tag eins an hier gespürt. Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben. Mit dieser Mannschaft ist immer alles drin und ich freue mich schon jetzt, wenn die Saison wieder losgeht", sagte der österreichische Nationalspieler.
Bis zur Unterschrift des 29-Jährigen war es aber ein langer Weg - und zwischenzeitlich sah es kurz sogar danach aus, dass keine Einigung erzielt werden könnte. Zu groß schienen die Differenzen in puncto Gehaltsvorstellungen zu sein. Laimers Berater sollen demnach Summen gefordert haben, die weit von dem entfernt waren, was für den deutschen Rekordmeister realistisch und vernünftig gewesen wäre.
Auch deshalb mischte sich irgendwann Ehrenpräsident Uli Hoeneß in den Vertragspoker ein und stellte Laimer und dessen Berater öffentlich durchaus an den Pranger.
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Uli Hoeneß hält Standpauke: Laimer "ist eben kein Harry Kane"
Der Österreicher soll ein Gehalt um die 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Als die kolportierten Zahlen, die der Spieler selbst später ins Reich der Fabeln verwies, an die Öffentlichkeit kamen, polterte Hoeneß in aller Öffentlichkeit vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG los.
"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte Hoeneß damals bei DAZN: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."
Laimer war 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gekommen. Dort war er als Alternative für das zentrale Mittelfeld vorgesehen, doch inzwischen hat er sich den Stammplatz als rechter Außenverteidiger erobert, der bei Bedarf auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann. Mit seinem Einsatz und seiner Laufstärke war er für Bayern-Trainer Vincent Kompany stets unverzichtbar.
Dennoch stand für Hoeneß fest: "Das hat nichts mit unserer grundsätzlichen Politik zu tun, sondern ist eine realistische Einschätzung seiner sportlichen und wirtschaftlichen Wertigkeit. Die ist hoch - aber eben kein Harry Kane." Laimer sei es indes um "Wertschätzung" in den Verhandlungen gegangen, wie er Anfang April betonte.
Ende Mai soll sich Hoeneß dann laut Sport1 erneut persönlich in den Vertragspoker eingeschaltet haben - mit Erfolg. In den Gesprächen mit Laimers Beratern habe der Klub-Patron der Entourage des Österreichers bezüglich eines neuen Vertrags die klaren finanziellen Grenzen des Rekordmeisters aufgezeigt.
Nun sind die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen und Laimer bleibt vorerst in München. Laut kicker erhalte er eine moderate Gehaltserhöhung.
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