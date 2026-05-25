Nach Meisterschaft und Pokalsieg mit dem FC Bayern: Harry Kane sichert sich im Duell mit Kylian Mbappe und Erling Haaland direkt den nächsten Titel

Am vergangenen Samstag ging Undav im direkten Duell mit Kane leer aus und musste mit den Schwaben mitansehen, wie der FCB-Torjäger den deutschen Meister auch im Finale des DFB-Pokals mit einem Hattrick zum Triumph schoss.

Im Anschluss schwärmte Undav von seinem Rivalen: "Du kannst ihm keinen Meter Platz lassen. Er hat einen Top-Abschluss, rechts wie links. Er hat das gewisse Gespür dafür und ist immer da, wo die Tore sind. Die Bälle, die er auf Olise oder Diaz spielt, sind auch überragend. (...) Da sieht man, was Weltklasse ist."

Für Kane, der bei den Bayern nun in 147 Spielen auf 146 Treffer kommt, ist es nicht der erste Goldene Schuh. Bereits in seiner Premierensaison bei den Münchnern sicherte er sich 2023/2024 mit ebenfalls 36 Toren den Titel.

Wie lange der 32-Jährige allerdings noch für die Roten knipst, ließ er zuletzt offen. "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe", sagte Kane am vergangenen Wochenende mit Blick auf die Gespräche zur Ausdehnung seines noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers an der Säbener Straße.