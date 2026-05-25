Dank seiner 36 Treffer in der vergangenen Bundesligasaison hat Harry Kane vom FC Bayern München sich den Goldenen Schuh gesichert. Die Konkurrenz aus den weiteren europäischen Ligen wurde dem Engländer auf den letzten Metern nicht mehr gefährlich.
Nach Meisterschaft und Pokalsieg mit dem FC Bayern: Harry Kane sichert sich im Duell mit Kylian Mbappe und Erling Haaland direkt den nächsten Titel
Durch seine 36 Tore erhielt Kane im Wertungssystem 72 Punkte und landete souverän vor Erling Haaland. Der Stürmer von Manchester City, der sich in der Spielzeit 2022/2023 über den Goldenen Schuh freuen durfte, kam auf 27 Tore (54 Punkte).
Den dritten Rang sicherte sich Kylian Mbappe. Der zuletzt zunehmend umstrittene Franzose durfte in der vergangenen Saison 25 Treffer (50 Punkte) bejubeln. Im Vorjahr war der Angreifer der Königlichen noch Europas Nummer eins mit 31 Toren. Viktor Gyökeres hatte ihn zwar mit 39 Toren in der heimischen Liga überboten, doch der Schwede spielte damals noch für Sporting Lissabon und landete aufgrund des Faktors 1,5, der für die portugiesische Liga gilt, nur auf dem zweiten Platz.
Auf die diesjährigen Top-Drei folgen im Ranking Dion Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Luis Suarez, Esteban Lepaul, bevor auf dem neunten Rang ein weiterer Stürmerstar der Bundesliga auftaucht: Deniz Undav. Der Knipser des VfB Stuttgart erzielte im deutschen Oberhaus 19 Tore (38 Punkte).
- Getty Images
Vertrag bis 2027: Wie lange bleibt Kane in München?
Am vergangenen Samstag ging Undav im direkten Duell mit Kane leer aus und musste mit den Schwaben mitansehen, wie der FCB-Torjäger den deutschen Meister auch im Finale des DFB-Pokals mit einem Hattrick zum Triumph schoss.
Im Anschluss schwärmte Undav von seinem Rivalen: "Du kannst ihm keinen Meter Platz lassen. Er hat einen Top-Abschluss, rechts wie links. Er hat das gewisse Gespür dafür und ist immer da, wo die Tore sind. Die Bälle, die er auf Olise oder Diaz spielt, sind auch überragend. (...) Da sieht man, was Weltklasse ist."
Für Kane, der bei den Bayern nun in 147 Spielen auf 146 Treffer kommt, ist es nicht der erste Goldene Schuh. Bereits in seiner Premierensaison bei den Münchnern sicherte er sich 2023/2024 mit ebenfalls 36 Toren den Titel.
Wie lange der 32-Jährige allerdings noch für die Roten knipst, ließ er zuletzt offen. "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe", sagte Kane am vergangenen Wochenende mit Blick auf die Gespräche zur Ausdehnung seines noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers an der Säbener Straße.
Die Statistiken von Harry Kane beim FC Bayern München 2025/2026
Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 31 36 5 DFB-Pokal 6 10 0 Champions League 13 14 2