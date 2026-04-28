Wie t-online berichtet, könnte der Unmut von Vincent Kompany beim FC Bayern München weitreichendere Konsequenzen haben als zunächst angenommen. Demnach prüft die UEFA aktuell eine mögliche Anpassung der Gelbsperren-Regelung in der Champions League - eine Debatte, die durch die wiederholte Kritik des Bayern-Trainers zusätzlich an Fahrt aufgenommen haben soll.
Nach lautstarker Kritik von Vincent Kompany: Regeländerung wegen Trainer des FC Bayern?
Hinter den Kulissen sei die Diskussion über eine Anpassung der bisherigen Grenze für Sperren nach Gelben Karten ohnehin bereits geführt worden. Kompanys deutliche Worte hätten diese Überlegungen nun jedoch "mit weiteren Argumenten befeuert", wie es heißt. Unterstützung erhält der Belgier dabei offenbar auch von anderen Trainern, die die aktuelle Praxis ebenfalls kritisch sehen.
Auslöser des Ärgers: Kompany hatte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb kassiert und ist damit für das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain gesperrt. Besonders bitter: Die Partie gilt als eines der absoluten Topduelle der Saison. Dass ausgerechnet der Trainer in einem solchen Spiel fehlen muss, sorgt für zusätzliche Brisanz.
Die aktuelle Regelung ist eindeutig: In UEFA-Klubwettbewerben führt bereits die dritte Gelbe Karte - sofern sie nicht mit einem Platzverweis einhergeht - zu einer Sperre im darauffolgenden Spiel. Weitere Sperren folgen bei jeder ungeraden Verwarnung (fünfte, siebte und so weiter).
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Kompany kritisiert "zu aggressive" Regelauslegung
Gleichzeitig werden Gelbe Karten nach dem Viertelfinale gelöscht und nicht in die nächste Runde übertragen. Genau dieses Zusammenspiel steht nun verstärkt in der Kritik, insbesondere seit der Reform der Champions League, die zu einer höheren Anzahl an Spielen geführt hat, während die Schwelle für Sperren unverändert blieb.
Kompany hatte sich bereits vor dem Rückspiel gegen Real Madrid deutlich positioniert und die aus seiner Sicht "zu aggressive" Auslegung der Regel moniert. Seine Argumentation: Drei Verwarnungen über einen langen Wettbewerb hinweg seien nicht zwangsläufig ein Indiz für unsportliches Verhalten, könnten aber dennoch in entscheidenden Phasen zu einer Sperre führen.
Nach seiner eigenen Gelben Karte bekräftigte er diese Kritik erneut und stellte klar: "Sie wissen, dass ich nicht zufrieden bin, wie ich gesperrt wurde. Ich finde das nicht fair, aber okay."
Carro stellt sich auf Kompanys Seite
Im Zentrum möglicher Reformen steht das sogenannte Club Competitions Committee (CCC), ein Gremium der UEFA, das Anpassungen der Wettbewerbsregularien vorbereitet. Prominente Vertreter aus der Bundesliga sind dort ebenfalls vertreten, darunter Leverkusens Boss Fernando Carro und BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke.
Während Watzke sich aufgrund seiner Rolle nicht äußern wollte, positionierte sich Carro deutlich auf Kompanys Seite: "Ich persönlich teile die Einschätzung von Vincent Kompany", erklärte der Bayer-Geschäftsführer, verwies jedoch zugleich auf unterschiedliche Meinungen innerhalb des Gremiums.
Konkrete Beschlüsse gibt es bislang nicht. Als mögliche Szenarien werden unter anderem eine Anhebung der Gelb-Grenze, etwa von drei auf vier Verwarnungen, oder eine differenziertere Behandlung von Spielern und Trainern diskutiert. Klar ist jedoch auch: Selbst wenn das CCC eine Empfehlung ausspricht, liegt die finale Entscheidung beim UEFA-Exekutivkomitee. Eine kurzfristige Änderung scheint daher unwahrscheinlich.
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FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Spiel Wettbewerb Dienstag, 28. April Paris Saint-Germain - FC Bayern Champions League Samstag, 2. Mai FC Bayern - 1. FC Heidenheim Bundesliga Mittwoch, 6. Mai FC Bayern - Paris Saint-Germain Champions League Samstag, 9. Mai VfL Wolfsburg - FC Bayern Bundesliga Samstag, 16. Mai FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Samstag, 23. Mai FC Bayern - VfB Stuttgar DFB-Pokal
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.