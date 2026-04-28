Nach lautstarker Kritik von Vincent Kompany: Regeländerung wegen Trainer des FC Bayern?

Hinter den Kulissen sei die Diskussion über eine Anpassung der bisherigen Grenze für Sperren nach Gelben Karten ohnehin bereits geführt worden. Kompanys deutliche Worte hätten diese Überlegungen nun jedoch "mit weiteren Argumenten befeuert", wie es heißt. Unterstützung erhält der Belgier dabei offenbar auch von anderen Trainern, die die aktuelle Praxis ebenfalls kritisch sehen.

Auslöser des Ärgers: Kompany hatte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb kassiert und ist damit für das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain gesperrt. Besonders bitter: Die Partie gilt als eines der absoluten Topduelle der Saison. Dass ausgerechnet der Trainer in einem solchen Spiel fehlen muss, sorgt für zusätzliche Brisanz.

Die aktuelle Regelung ist eindeutig: In UEFA-Klubwettbewerben führt bereits die dritte Gelbe Karte - sofern sie nicht mit einem Platzverweis einhergeht - zu einer Sperre im darauffolgenden Spiel. Weitere Sperren folgen bei jeder ungeraden Verwarnung (fünfte, siebte und so weiter).