Nach Kritik des britischen Premierministers! Boss von Manchester United entschuldigt sich für migrationskritische Äußerungen

"Es tut mir leid, dass meine Wortwahl einige Menschen in UK und Europa verärgert hat", sagte der 73-Jährige in einem Statement am Donnerstag.

Vorausgegangen waren Ratcliffes Aussagen in einem TV-Interview mit Sky. "Das Vereinigte Königreich ist von Einwanderern kolonisiert worden", hatte Ratcliffe über die britische Gesellschaft behauptet, in der es durch Migration zu einem rasanten Anstieg der Bevölkerungszahl gekommen sei.

Zahlen der statistischen Behörden Großbritanniens widerlegen das, was infolge dessen auch den britischen Premierminister zu öffentlicher Kritik veranlasste. Starmer bezeichnete die Aussagen in einem Post auf X als "feindselig und falsch" und forderte eine Entschuldigung.