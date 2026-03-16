Nach Kritik an Schiedsrichter-Leistung bei Spiel des FC Bayern München: Leverkusen-Sportchef gibt Uli Hoeneß Kontra

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte nach dem 1:1 in der Bundesliga am Samstag in der Bild von der "schlechtesten Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel gesehen habe" gesprochen. Auslöser waren unter anderem der Platzverweis gegen Bayern-Angreifer Luis Díaz wegen einer Schwalbe sowie ein aberkanntes Tor der Münchner nach einem vorangegangenen Handspiel von Harry Kane.

Durch Eingriffe des Videoassistenten habe es zwar Unterbrechungen gegeben, insgesamt habe Dingert das Spiel aber laufen lassen, sagte Rolfes. "Es gab Spielfluss, es gab Torraumszenen, es gab Zweikämpfe im Mittelfeld oder auf dem Platz. Da habe ich schon ganz andere Spiele erlebt, obwohl ich ein bisschen jünger bin", sagte Rolfes am Montag.