Nach Kader-Ausbootung bei Eintracht Frankfurt! Mario Götze trifft offenbar überraschende Zukunfts-Entscheidung

Götze war für das Spiel am Sonntag gegen die 05er (1:2) von Trainer Albert Riera überraschend nicht in das 20 Mann starke Aufgebot berufen worden. Eine Verletzung habe dabei nicht vorgelegen, der Mittelfeldspieler soll fit und voll einsatzbereit gewesen sein. Demnach habe er deshalb auch äußerst überrascht auf die Entscheidung von Coach Riera reagiert.

Am Samstagabend stand Sport-Geschäftsführer Markus Krösche im ZDF-Sportstudio Rede und Antwort, wollte aber über die genauen Hintergründe der Götze-Ausbootung nicht sprechen: "Sie glauben nicht, dass ich jetzt etwas zum Spieltagskader kommentieren werde", meinte der SGE-Boss und fügte an: "Mario ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Auf dem Platz und daneben."