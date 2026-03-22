Wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervorgeht, soll der 33-Jährige ungeachtet der jüngsten Enttäuschung den Entschluss gefasst haben, noch ein weiteres Jahr in Frankfurt dranhängen zu wollen.
Nach Kader-Ausbootung bei Eintracht Frankfurt! Mario Götze trifft offenbar überraschende Zukunfts-Entscheidung
Götze war für das Spiel am Sonntag gegen die 05er (1:2) von Trainer Albert Riera überraschend nicht in das 20 Mann starke Aufgebot berufen worden. Eine Verletzung habe dabei nicht vorgelegen, der Mittelfeldspieler soll fit und voll einsatzbereit gewesen sein. Demnach habe er deshalb auch äußerst überrascht auf die Entscheidung von Coach Riera reagiert.
Am Samstagabend stand Sport-Geschäftsführer Markus Krösche im ZDF-Sportstudio Rede und Antwort, wollte aber über die genauen Hintergründe der Götze-Ausbootung nicht sprechen: "Sie glauben nicht, dass ich jetzt etwas zum Spieltagskader kommentieren werde", meinte der SGE-Boss und fügte an: "Mario ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Auf dem Platz und daneben."
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Götze bei Frankfurt in den letzten beiden Spiele nur auf der Bank
Nach Bild-Infos sollen die Gespräche zwischen der Eintracht, Götze und dessen Berater Volker Struth sogar so weit fortgeschritten sein, dass es zu einer Unterschrift während der anstehenden Länderspielpause kommen könnte. Der 33-Jährige besitzt in Frankfurt noch Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.
Nachdem Götze in den ersten Spielen unter Riera noch gesetzt war - der Weltmeister von 2014 stand sowohl beim Debüt des Spaniers bei Union Berlin (1:1) als auch bei den Heimsiegen gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) und den SC Freiburg (2:0) in der Startelf - saß er in den beiden Spielen vor der Mainz-Pleite gegen den FC St. Pauli (0:0) und den 1. FC Heideheim (1:0) 90 Minuten lang auf der Bank.
Mario Götze: Die Profi-Stationen in seiner Karriere
Zeitraum
Verein
2010 bis 2013
BVB
2013 bis 2016
FC Bayern München
2016 bis 2020
BVB
2020 bis 2022
PSV Eindhoven
2022 bis heute
Eintracht Frankfurt