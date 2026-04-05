Nach Juventus und Benfica: Dritter Top-Klub angeblich scharf auf Raphael Guerreiro vom FC Bayern

Doch angesichts der Tatsache, dass der 32-Jährige nun zum Nulltarif auf den Markt kommt, sollen einige Klubs zu Schnäppchenjägern werden und ihr Interesse am vielseitig einsetzbaren Portugiesen bekundet haben. Namentlich sind das in erster Linie Juventus Turin und Benfica Lissabon. Wie die türkische Tageszeitung Hurriyet berichtet, habe mittlerweile auch Besiktas Istanbul das Super-Schnäppchen Guerreiro auf dem Zettel und wolle seine Bemühungen zeitnah intensivieren.

Ein Wechsel in seine portugiesische Heimat nach Lissabon hätte für Guerreiro aber eine ganz besondere Romantik. Denn obwohl er mittlerweile 65 Länderspiele für die Selecao auf dem Buckel hat, hat er noch nie in Portugal gespielt.

Geboren und ausgebildet wurde Guerreiro in Frankreich. Dort ging es 2016 vom FC Lorient zum BVB, wo er die wohl individuell erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte und unter Thomas Tuchel zum spielaufbauenden Linksverteidiger umgeschult wurde. Tuchel war es auch, der Guerreiro letztlich nach München lotste. Dort steht er nun in der Linksverteidiger-Hierarchie klar hinter Alphonso Davies, Josip Stanisic und auch Hiroki Ito.