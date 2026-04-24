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Bayer 04 Leverkusen v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Es gab bereits Konsequenzen! Teurer Neuzugang von Bayer Leverkusen soll angeblich Einwechslung verweigert haben

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Bayer Leverkusen
Equi Fernández
K. Hjulmand

Trotz Sieg in Dortmund sorgt ein verweigerter Wechsel bei Leverkusen offenbar für Ärger und hat direkte Konsequenzen für einen Profi.

Vor rund zwei Wochen musste Bayer Leverkusen bei Borussia Dortmund antreten. Wie schon zuvor im DFB-Pokal gewann die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand dort mit 1:0 und lieferte eines der besseren Spiele der bislang eher durchwachsen verlaufenen Saison ab. Dennoch kam es in dieser Partie zu einem Zwischenfall.

  • Als Leverkusen in Führung lag und die Schlussphase angebrochen war, wollte Hjulmand den im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro aus Saudi-Arabien verpflichteten Equi Fernandez einwechseln und holte ihn kurz vor dem Ende zu sich. Der Plan des Dänen war, den Argentinier noch aufs Feld zu schicken, um Zeit von der Uhr zu nehmen und den Sieg abzusichern.

    Informationen der Bild zufolge lehnte der Spieler jedoch genau dies ab. Fernandez verweigerte die Einwechslung, da er es als Geringschätzung empfand, nur für wenige Sekunden spielen zu sollen - vor allem, nachdem er in den Wochen zuvor ohnehin kaum berücksichtigt worden war. Hjulmand reagierte umgehend und brachte stattdessen Malik Tillman.

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    Fernandez soll Einwechslung verweigert haben

    Auch dieser, ebenfalls ein teurer Neuzugang, der für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen war, soll laut des Berichts nicht begeistert gewesen sein. Tillman kam jedoch aufs Feld und half dabei, wichtige Sekunden herauszuholen, sodass Leverkusen den Vorsprung ins Ziel bringen konnte. 

    Das Verhalten von Fernandez führte schließlich dazu, dass er für das Heimspiel der Werkself gegen den FC Augsburg, das mit 1:2 verloren ging, suspendiert wurde. Hjulmand erklärte dazu lediglich knapp, dass es intern ein Problem mit dem Spieler gegeben habe.

  • Durchwachsene Saison für Leverkusen

    Bei Bayer läuft die Saison bislang alles andere als rund. In Europa war früh Schluss, im DFB-Pokal endete die Reise im Halbfinale nach der Heimpleite gegen den FC Bayern. Auch in der Liga fehlt es an Konstanz, zudem musste Erik ten Hag schon kurz nach Saisonstart wieder gehen.

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    Equi Fernandez: Leistungsdaten bei Bayer Leverkusen

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