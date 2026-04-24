Es gab bereits Konsequenzen! Teurer Neuzugang von Bayer Leverkusen soll angeblich Einwechslung verweigert haben

Als Leverkusen in Führung lag und die Schlussphase angebrochen war, wollte Hjulmand den im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro aus Saudi-Arabien verpflichteten Equi Fernandez einwechseln und holte ihn kurz vor dem Ende zu sich. Der Plan des Dänen war, den Argentinier noch aufs Feld zu schicken, um Zeit von der Uhr zu nehmen und den Sieg abzusichern.

Informationen der Bild zufolge lehnte der Spieler jedoch genau dies ab. Fernandez verweigerte die Einwechslung, da er es als Geringschätzung empfand, nur für wenige Sekunden spielen zu sollen - vor allem, nachdem er in den Wochen zuvor ohnehin kaum berücksichtigt worden war. Hjulmand reagierte umgehend und brachte stattdessen Malik Tillman.