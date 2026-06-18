Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane glänzt zum WM-Auftakt gegen Kroatien unter anderem mit einem Doppelpack, trotzdem gibt es anschließend Kritik von Dietmar Hamann.
Nach Gala bei der WM gegen Kroatien: Dietmar Hamann ätzt Richtung Bayern-Star Harry Kane
Der 52 Jahre alte Ex-Profi des FC Bayern erklärte in seiner Funktion als TV-Experte des irischen Senders RTE, dass er Zweifel daran habe, dass Kane die Three Lions bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zum ersehnten zweiten Titel führen werden.
Dank seiner beiden Treffer beim 4:2-Sieg in Dallas ist Kane nun englischer WM-Rekordtorschütze. Hamann aber kippte Wasser in den Wein: "Von seinen zehn Toren hat er sieben oder acht in der Vorrunde erzielt. Er ist dazu da, in den K.o.-Spielen zu treffen, dann können wir urteilen."
Und weiter sagte Hamann: "Ich will, dass er das im Achtelfinale gegen Frankreich zeigt oder im Viertelfinale gegen Brasilien. Ob er dazu in der Lage ist, wissen wir nicht, denn das hat er bislang nicht geschafft."
Kane, Torschützenkönig der WM 2018 in Russland, hat bisher drei Treffer in K.o-Runden gegen große Mannschaften auf seinem Konto: Gegen Frankreich netzte er bei der WM 2022 und auch im Duell mit den Niederlanden bei der Europameisterschaft 2024 war er erfolgreich. Allerdings waren es jeweils verwandelte Strafstöße und keine Tore aus dem Spiel heraus. Dazu kommt ein Tor gegen Deutschland bei der EM 2021.
Ansonsten traf Kane seit seinem ersten großen Turnier, der EM 2016, in K.o-Runden noch gegen Kolumbien (WM 2018), die Ukraine, Dänemark (jeweils EM 2021), Senegal (WM 2022) sowie die Slowakei (EM 2024).
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Hamann: Kane fehlt das Tempo
Kane markierte am Mittwochabend beim ersten WM-Auftritt des Titelanwärters von der Insel im atemberaubenden Duell mit den Kroaten seine Treffer vom Elfmeterpunkt und per Kopf nach einer Ecke. Hamann aber hat seine Zweifel, ob Kane auch vielseitig genug ist, um Duelle mit den absoluten Topnationen zu entscheiden.
"Ich glaube, es gibt einige Stürmer in diesem Turnier, die ich lieber als ihn in meinem Team hätte", sagte Hamann: "Denn während eines Turniers musst du auch aus dem Konter heraus treffen können. Und das wird ihm nicht gelingen. Gegen die besten Mannschaften musst du dich auch mal zurückziehen und dann sind es 50, 60 Yards bis zum gegnerischen Tor." In einem solchen Fall könne Kane geschwindigkeitstechnisch mit seinen Nebenleuten Noni Madueke, Anthony Gordon oder Marcus Rashford "nicht mithalten".
Deswegen habe er "Zweifel daran, dass er der Spieler ist, der England zum Gewinn der Weltmeisterschaft führt. An irgendeinem Punkt des Turniers brauchst du Tempo. Und das hat er nicht." Laut Hamann sei Kane zwar "wahrscheinlich der beste Vollstrecker der Welt", aber: "Kommt er gegen Deutschland, Brasilien oder Frankreich in diese Positionen? Ich bin da nicht sicher."
Hinter Kane liegt eine herausragende Saison beim FC Bayern
Kane spielt seit Monaten in bestechender Form und hat nach eigenen Angaben im Dress des FC Bayern "die beste Saison" seiner Karriere hingelegt. Dem 32-Jährigen gelangen in 51 Einsätzen für den deutschen Doublesieger beeindruckende 61 Tore und sieben Vorlagen. Für die englische Nationalmannschaft steht der Rekordtorschütze mittlerweile bei 81 Treffern in 115 Länderspielen.
Nach dem geglückten Start in die Endrunde stehen für Kane und seine Nationalmannschaftskameraden als nächstes die Gruppenspiele gegen Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni) auf dem Programm.
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Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.