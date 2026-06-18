Nach Gala bei der WM gegen Kroatien: Dietmar Hamann ätzt Richtung Bayern-Star Harry Kane

Der 52 Jahre alte Ex-Profi des FC Bayern erklärte in seiner Funktion als TV-Experte des irischen Senders RTE, dass er Zweifel daran habe, dass Kane die Three Lions bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zum ersehnten zweiten Titel führen werden.

Dank seiner beiden Treffer beim 4:2-Sieg in Dallas ist Kane nun englischer WM-Rekordtorschütze. Hamann aber kippte Wasser in den Wein: "Von seinen zehn Toren hat er sieben oder acht in der Vorrunde erzielt. Er ist dazu da, in den K.o.-Spielen zu treffen, dann können wir urteilen."

Und weiter sagte Hamann: "Ich will, dass er das im Achtelfinale gegen Frankreich zeigt oder im Viertelfinale gegen Brasilien. Ob er dazu in der Lage ist, wissen wir nicht, denn das hat er bislang nicht geschafft."