Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Lennart KarlImago Images / MIS
Tim Ursinus

Nach frühem Abgang: Lennart Karl sieht Gegentor des FC Bayern München gegen Real Madrid nicht

Champions League
Bayern München - Real Madrid
Bayern München
Real Madrid
L. Karl
T. Bischof

Lennart Karl hielt es offenbar nicht für nötig, sich die erste Hälfte komplett anzuschauen und verpasste ein Tor.

Während sich der FC Bayern München und Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in der ersten Hälfte einen fulminanten Schlagabtausch lieferten, sorgte der verletzte Lennart Karl auf der Haupttribüne für Aufsehen. 

Der Teenager hatte seinen Platz bereits nach 39 Minuten, unmittelbar nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Harry Kane verlassen, machte noch Bilder mit einigen Fans und sah deshalb mutmaßlich nicht, wie seine Mannschaft in der 42. Minute zum dritten Mal an diesem Abend in Rückstand geriet. Ob Karl den Treffer von Kylian Mbappe womöglich an einem Bildschirm zur Kenntnis nahm, ist unklar.

Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA