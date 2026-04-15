Nach frühem Abgang: Lennart Karl sieht Gegentor des FC Bayern München gegen Real Madrid nicht

Während sich der FC Bayern München und Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in der ersten Hälfte einen fulminanten Schlagabtausch lieferten, sorgte der verletzte Lennart Karl auf der Haupttribüne für Aufsehen.

Der Teenager hatte seinen Platz bereits nach 39 Minuten, unmittelbar nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Harry Kane verlassen, machte noch Bilder mit einigen Fans und sah deshalb mutmaßlich nicht, wie seine Mannschaft in der 42. Minute zum dritten Mal an diesem Abend in Rückstand geriet. Ob Karl den Treffer von Kylian Mbappe womöglich an einem Bildschirm zur Kenntnis nahm, ist unklar.