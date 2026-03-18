Nach erneutem Sieg gegen Manchester City! Vinicius Junior macht Ansage an den FC Bayern München

"Lasst sie uns packen!", rief der Brasilianer nach dem 2:1 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City - und meinte: den FC Bayern.

Rekordsieger Real fiebert dem ewig jungen Gigantenduell in der Königsklasse mit seinem einstigen Angstgegner ("bestia negra") entgegen - dass die Bayern gegen Atalanta Bergamo (Hinspiel 6:1) den Sack erst noch zu machen müssen: geschenkt! Doppelpacker Vinicius jedenfalls träumte schon in Manchester von neuen Heldentaten.

"Dieses Spiel", sagte er nach dem zweiten Erfolg über City nach dem 3:0 im Hinspiel, "ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen." Real, betonte er, habe stets die Kontrolle gehabt - und das gegen eine so "große Mannschaft" mit einem so "großen Trainer" wie Pep Guardiola, der ihm artig gratuliert hatte.