Nach einem Skandal verschwand er komplett von der Bildfläche: Der einst teuerste Spieler der Welt muss weiter auf sein ersehntes Comeback warten

Pogba zog sich eine Knöchelprellung im Training zu, wie dessen Coach Sebastien Pocognoli am Tag vor dem Heimspiel gegen Paris FC erklärte. "Wir warten noch auf die Bestätigung des Schweregrads der Verletzung, aber ja, er wird morgen nicht dabei sein. Der Knöchel ist etwas verdreht, wir müssen noch weitere Untersuchungen abwarten. Er konnte das gestrige Training beenden, was positiv stimmt, aber wir müssen sicher sein, und heute konnte er seinen Fuß noch nicht zu 100 Prozent belasten."

Rund eine Woche nach dem Jokereinsatz in Empoli hatte Pogbas Dopingskandal die Fußballwelt erschüttert. Bei dem Franzosen, der nach seinem 105 Millionen Euro schweren Wechsel von Juve zu Manchester United im Sommer 2016 mal der teuerste Fußballer der Welt war, wurde seinerzeit ein erhöhter Testosteronwert festgestellt.

Später gab Pogba zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen worden sei. Zwar beteuerte er stets, niemals wissentlich gedopt zu haben, dennoch wurde er zunächst von Juventus suspendiert und stand einige Monate später vor dem fußballerischen Nichts. Ende Februar 2024 wurde eine Dopingsperre über vier Jahre verhängt - die einst so ruhmreiche Karriere inklusive Weltmeister-Titel 2018 schien abrupt beendet.

Heute wissen wir, dass es anders kam. Pogba legte Berufung ein, mit der er Mitte Oktober 2024 einen Erfolg bejubeln durfte: "Endlich ist der Albtraum vorbei. Ich kann mich auf den Tag freuen, an dem ich wieder meinen Träumen folgen kann", sagte er, nachdem seine Sperre auf 18 Monate reduziert wurde und damit im März 2025 offiziell ablief. "Ich habe immer erklärt, dass ich nie wissentlich gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen habe, ich spiele mit Integrität und ich möchte dem Schiedsgericht danken, das meine Erklärung gehört hat."

Früher mal einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, sprach der 91-malige französische Nationalspieler von einem sehr schmerzhaften Einschnitt in seinem Leben: "Weil alles, was ich so hart erarbeitet habe, auf Eis gelegt wurde. Danke für all die Liebe und Unterstützung. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Spielfeld zu stehen."