Nach einem Skandal verschwand er komplett von der Bildfläche: Der einst teuerste Spieler der Welt muss weiter auf sein ersehntes Comeback warten

Paul Pogba war mal der teuerste Spieler der Welt, wegen einer Dopingsperre hat er aber seit mehr als zwei Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten. Kehrt er bald zurück?

Es war ein Sonntagabend Anfang September 2023, als Paul Pogba zum bisher letzten Mal in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand. In Empoli wurde er nach gut einer Stunde eingewechselt, da stand es 1:0 für seinen damaligen Verein Juventus Turin. Am Ende durften sich Pogba und Co. über einen 2:0-Auswärtssieg freuen.

Mehr als zwei Jahre, ja exakt 790 Tage wären, wenn Pogba - seit Sommer bei der AS Monaco unter Vertrag - am Samstag erstmals seit jenem Sonntagabend Anfang September 2023 wieder ein Pflichtspiel bestreiten sollte. Doch jetzt erlitt er einen bitteren Rückschlag. Sein Comeback verschiebt sich noch um einige Tage.

  • Pogba zog sich eine Knöchelprellung im Training zu, wie dessen Coach Sebastien Pocognoli am Tag vor dem Heimspiel gegen Paris FC erklärte. "Wir warten noch auf die Bestätigung des Schweregrads der Verletzung, aber ja, er wird morgen nicht dabei sein. Der Knöchel ist etwas verdreht, wir müssen noch weitere Untersuchungen abwarten. Er konnte das gestrige Training beenden, was positiv stimmt, aber wir müssen sicher sein, und heute konnte er seinen Fuß noch nicht zu 100 Prozent belasten."

    Rund eine Woche nach dem Jokereinsatz in Empoli hatte Pogbas Dopingskandal die Fußballwelt erschüttert. Bei dem Franzosen, der nach seinem 105 Millionen Euro schweren Wechsel von Juve zu Manchester United im Sommer 2016 mal der teuerste Fußballer der Welt war, wurde seinerzeit ein erhöhter Testosteronwert festgestellt.

    Später gab Pogba zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen worden sei. Zwar beteuerte er stets, niemals wissentlich gedopt zu haben, dennoch wurde er zunächst von Juventus suspendiert und stand einige Monate später vor dem fußballerischen Nichts. Ende Februar 2024 wurde eine Dopingsperre über vier Jahre verhängt - die einst so ruhmreiche Karriere inklusive Weltmeister-Titel 2018 schien abrupt beendet.

    Heute wissen wir, dass es anders kam. Pogba legte Berufung ein, mit der er Mitte Oktober 2024 einen Erfolg bejubeln durfte: "Endlich ist der Albtraum vorbei. Ich kann mich auf den Tag freuen, an dem ich wieder meinen Träumen folgen kann", sagte er, nachdem seine Sperre auf 18 Monate reduziert wurde und damit im März 2025 offiziell ablief. "Ich habe immer erklärt, dass ich nie wissentlich gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen habe, ich spiele mit Integrität und ich möchte dem Schiedsgericht danken, das meine Erklärung gehört hat."

    Früher mal einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, sprach der 91-malige französische Nationalspieler von einem sehr schmerzhaften Einschnitt in seinem Leben: "Weil alles, was ich so hart erarbeitet habe, auf Eis gelegt wurde. Danke für all die Liebe und Unterstützung. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Spielfeld zu stehen."

    Paul Pogba soll auch über die Bundesliga nachgedacht haben

    Pogba setzte während seiner Sperre alles daran, bereit zu sein, wenn er wieder spielen darf. Eine Zeit lang durfte er sich bei Olympique Marseille fit halten, zudem arbeitete er individuell in Miami akribisch an seinem Comeback.

    Dass er bei Juventus keine Zukunft mehr haben würde, war klar, der italienische Spitzenklub hatte den eigentlich noch bis Sommer 2026 datierten Vertrag im November 2024 aufgelöst. Im Frühjahr nahmen dann erste Spekulationen über mögliche Adressen für die Fortsetzung von Pogbas Karriere Fahrt auf. Neben LaLiga, Ligue 1, der MLS und Saudi-Arabien war dabei auch die Bundesliga Thema. Im April berichtete Sky, dass Pogba auf Angebote aus der deutschen Beletage hoffe.

    Letztlich ging es aber nicht in Deutschland weiter, stattdessen fand Pogba in seiner französischen Heimat einen neuen Arbeitgeber. Wie viel ihm das bedeutet, zeigte er Ende Juni der ganzen Welt.

    Paul Pogba: Premiere in der Ligue 1 und hochemotionales Comeback

    Als Pogba seine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag bei Monaco setzte, konnte er seine Emotionen nicht zurückhalten. Aus dem 32-Jährigen brach alles heraus, was sich in den knapp zwei Jahren zuvor angestaut hatte. All der Schmerz, die Ungewissheit und das quälende Gefühl, seiner größten Leidenschaft nicht mehr nachgehen zu können, waren mit einem Mal vergessen.

    Vor Freude und Rührung brach Pogba hemmungslos in Tränen aus, wirkte völlig aufgelöst. "Es ist wunderschön, hier mit dir zu sein und das mit dir zu erleben", war auch Thiago Scuro, Generaldirektor und Vorstandsmitglied bei den Monegassen, ergriffen. "Danke für das Vertrauen", brachte Pogba noch heraus, nachdem er unterschrieben hatte.

    Danach erreichte die Arbeit am Comeback das nächste Level. Dass Pogba Monaco nicht von Saisonbeginn an würde helfen können, war klar. Als Zeitpunkt für die Rückkehr des neuen Stars war zunächst Mitte Oktober angepeilt worden. Doch eine Oberschenkelverletzung kam dazwischen: "Paul hatte letzte Woche ein kleines Problem und wir werden nun mindestens zwei Wochen länger brauchen, um ihn fit zu bekommen", erklärte Scuro.

    Die Chancen, dass es gegen Paris FC tatsächlich so weit ist, standen eigentlich zu. "Er hat gelacht und hat es genossen, mit den anderen Spielern auf dem Platz zu stehen", sagte Monacos neuer Trainer Sebastien Pocognoli, nachdem Pogba vergangene Woche ins Training zurückgekehrt war. Der Oberschenkel machte seither keine Probleme mehr, am Mittwoch gab Pocognoli optimistisch zu Protokoll: "Paul hat morgen noch ein Training, und wenn er sich gut fühlt, könnten wir ihn wiedersehen und wären damit in einem Prozess, den wir festgelegt hatten." Da mit Denis Zakaria und Lamine Camara zwei zentrale Mittelfeldspieler noch weiter verletzt fehlen, kann der Tabellenzweite Pogba umso mehr gebrauchen. Doch durch die erneute Verletzung kommt alles anders.

    Der Coach warnte gleichzeitig davor, zu früh, zu viel von Pogba zu erwarten: "Jeder Spieler verändert sich, wenn er älter wird oder eine besondere Erfahrung macht." Er betonte allerdings gleichzeitig: "Soweit ich das beurteilen kann, verfügt er nach wie vor über die technischen Fähigkeiten, die wir von ihm kennen. Das Tempo im Spiel wird uns weitere Antworten geben. Auf jeden Fall kann er bei Monaco zu seiner besten Form auflaufen. Es ist meine Aufgabe, ihn auf dieses Niveau zu bringen."

    Für Pogba, der einst schon mit 16 aus Le Havre zu Manchester United wechselte und in seiner bisherigen Profi-Karriere entweder für die Red Devils oder Juventus spielte, wäre es kurioserweise übrigens der allererste Einsatz in der Ligue 1, sollte es nach der Länderspielpause dann tatsächlich soweit sein. Und mit Pogbas Reaktion auf die Vertragsunterschrift im Hinterkopf dürfte es nach nun über 790 Tagen Abstinenz sicher eine extrem emotionale Premiere und Rückkehr werden.

