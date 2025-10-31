Nach einem Skandal verschwand er komplett von der Bildfläche: Der einst teuerste Spieler der Welt muss weiter auf sein ersehntes Comeback warten

Als Pogba seine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag bei Monaco setzte, konnte er seine Emotionen nicht zurückhalten. Aus dem 32-Jährigen brach alles heraus, was sich in den knapp zwei Jahren zuvor angestaut hatte. All der Schmerz, die Ungewissheit und das quälende Gefühl, seiner größten Leidenschaft nicht mehr nachgehen zu können, waren mit einem Mal vergessen.
Vor Freude und Rührung brach Pogba hemmungslos in Tränen aus, wirkte völlig aufgelöst. "Es ist wunderschön, hier mit dir zu sein und das mit dir zu erleben", war auch Thiago Scuro, Generaldirektor und Vorstandsmitglied bei den Monegassen, ergriffen. "Danke für das Vertrauen", brachte Pogba noch heraus, nachdem er unterschrieben hatte.
Danach erreichte die Arbeit am Comeback das nächste Level. Dass Pogba Monaco nicht von Saisonbeginn an würde helfen können, war klar. Als Zeitpunkt für die Rückkehr des neuen Stars war zunächst Mitte Oktober angepeilt worden. Doch eine Oberschenkelverletzung kam dazwischen: "Paul hatte letzte Woche ein kleines Problem und wir werden nun mindestens zwei Wochen länger brauchen, um ihn fit zu bekommen", erklärte Scuro.
Die Chancen, dass es gegen Paris FC tatsächlich so weit ist, standen eigentlich zu. "Er hat gelacht und hat es genossen, mit den anderen Spielern auf dem Platz zu stehen", sagte Monacos neuer Trainer Sebastien Pocognoli, nachdem Pogba vergangene Woche ins Training zurückgekehrt war. Der Oberschenkel machte seither keine Probleme mehr, am Mittwoch gab Pocognoli optimistisch zu Protokoll: "Paul hat morgen noch ein Training, und wenn er sich gut fühlt, könnten wir ihn wiedersehen und wären damit in einem Prozess, den wir festgelegt hatten." Da mit Denis Zakaria und Lamine Camara zwei zentrale Mittelfeldspieler noch weiter verletzt fehlen, kann der Tabellenzweite Pogba umso mehr gebrauchen. Doch durch die erneute Verletzung kommt alles anders.
Der Coach warnte gleichzeitig davor, zu früh, zu viel von Pogba zu erwarten: "Jeder Spieler verändert sich, wenn er älter wird oder eine besondere Erfahrung macht." Er betonte allerdings gleichzeitig: "Soweit ich das beurteilen kann, verfügt er nach wie vor über die technischen Fähigkeiten, die wir von ihm kennen. Das Tempo im Spiel wird uns weitere Antworten geben. Auf jeden Fall kann er bei Monaco zu seiner besten Form auflaufen. Es ist meine Aufgabe, ihn auf dieses Niveau zu bringen."
Für Pogba, der einst schon mit 16 aus Le Havre zu Manchester United wechselte und in seiner bisherigen Profi-Karriere entweder für die Red Devils oder Juventus spielte, wäre es kurioserweise übrigens der allererste Einsatz in der Ligue 1, sollte es nach der Länderspielpause dann tatsächlich soweit sein. Und mit Pogbas Reaktion auf die Vertragsunterschrift im Hinterkopf dürfte es nach nun über 790 Tagen Abstinenz sicher eine extrem emotionale Premiere und Rückkehr werden.