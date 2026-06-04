Nach einem Champions-League-Spiel: Vincent Kompany und Wunschspieler des FC Bayern München sorgten wegen besonderem Moment für fragende Gesichter

Nach dem 2:1-Sieg in der Champions League bei der PSV Eindhoven Ende Januar hatte sich der FCB-Coach nochmal einen Augenblick genommen und angeregt mit dem vielseitigen Offensivspieler des niederländischen Topklubs unterhalten. Es führte sogar dazu, dass die ortsansässigen Medien den Belgier hinterher auf die Szene ansprachen.

"Nein, nein", erklärte Saibari daraufhin gegenüber Ziggo Sport, auf die Frage, ob es bei dem durchaus ungewöhnlichen Austausch um einen potenziellen Wechsel nach München gegangen sei. "Er hat mir zu meinem Auftritt gratuliert, eigentlich unserem Team. Er meinte, dass wir so weitermachen müssten", beschwichtigte der 25-Jährige. Auch Kompany dementierte die Annahme.

Dennoch hatte der 40-Järige lobende Worte für den Offensiv-Allrounder, der sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum agieren kann, übrig: "Ja, er ist ohne Zweifel auf einem guten Weg. Er hat Power und kann Chancen kreieren. Zudem hat er Torgefahr. Heute hat er auch viel für seine Mannschaft verteidigt."

Saibari, der auch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, und Kompany pflegen aufgrund von dessen Wurzeln eine besondere Beziehung. Der Sohn marokkanischer Eltern wurde zwar im spanischen Terrassa geboren, wurde jedoch teilweise in Belgien großgezogen und unter anderem bei Kompanys Jugendklub RSC Anderlecht ausgebildet. "Saibari ist Marokkaner, aber auch Belgier. Bei der PSV gibt es immer Jungs, die bei uns (in Belgien; Anm. der Red.) ausgebildet wurden und ihre Sache gut machen", sagte der FCB-Trainer.