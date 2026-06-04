Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Der FC Bayern München steht offenbar vor einer Verpflichtung von Ismael Saibari. Plötzlich erscheint eine ungewöhnliche Szene von Vincent Kompany in einem völlig neuen Licht.
Nach einem Champions-League-Spiel: Vincent Kompany und Wunschspieler des FC Bayern München sorgten wegen besonderem Moment für fragende Gesichter
Kompany und Saibari sorgten für Staunen in der Presse
Nach dem 2:1-Sieg in der Champions League bei der PSV Eindhoven Ende Januar hatte sich der FCB-Coach nochmal einen Augenblick genommen und angeregt mit dem vielseitigen Offensivspieler des niederländischen Topklubs unterhalten. Es führte sogar dazu, dass die ortsansässigen Medien den Belgier hinterher auf die Szene ansprachen.
"Nein, nein", erklärte Saibari daraufhin gegenüber Ziggo Sport, auf die Frage, ob es bei dem durchaus ungewöhnlichen Austausch um einen potenziellen Wechsel nach München gegangen sei. "Er hat mir zu meinem Auftritt gratuliert, eigentlich unserem Team. Er meinte, dass wir so weitermachen müssten", beschwichtigte der 25-Jährige. Auch Kompany dementierte die Annahme.
Dennoch hatte der 40-Järige lobende Worte für den Offensiv-Allrounder, der sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum agieren kann, übrig: "Ja, er ist ohne Zweifel auf einem guten Weg. Er hat Power und kann Chancen kreieren. Zudem hat er Torgefahr. Heute hat er auch viel für seine Mannschaft verteidigt."
Saibari, der auch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, und Kompany pflegen aufgrund von dessen Wurzeln eine besondere Beziehung. Der Sohn marokkanischer Eltern wurde zwar im spanischen Terrassa geboren, wurde jedoch teilweise in Belgien großgezogen und unter anderem bei Kompanys Jugendklub RSC Anderlecht ausgebildet. "Saibari ist Marokkaner, aber auch Belgier. Bei der PSV gibt es immer Jungs, die bei uns (in Belgien; Anm. der Red.) ausgebildet wurden und ihre Sache gut machen", sagte der FCB-Trainer.
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Muss der FC Bayern eine "gigantischen Ablöse" für Saibari bezahlen?
Rund ein halbes Jahr später verdichten sich die Anzeichen, dass Kompany und Saibari bald gemeinsam an einem Strang ziehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Angreifer vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Auch ein neuerliches Gespräch mit Kompany soll den Ausschlag dafür gegeben haben, dass er sich den Bayern anschließen möchte.
Nur die Ablösemodalitäten müssen dem Vernehmen nach noch geklärt werden. Eine Einigung mit der Spielerseite sei bereits erzielt worden. Wie die niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad berichtet, stellen die Preisvorstellungen der PSV aber noch ein Problem dar. Von einer "gigantischen Ablöse" war in besagtem Bericht bezüglich der Forderungen die Rede. Diese soll jenseits der 60 Millionen Euro liegen, was eine vereinsinterne Rekordsumme für den Eredivisie-Topklub bedeuten würde. Der kostspieligste Verkauf der Vereinshistorie geht auf die Saison 2019/20 zurück, als Hirving Lozano für 50 Millionen Euro zur SSC Neapel gewechselt war.
Sky berichtete indes von "klaren finanziellen Grenzen" seitens des deutschen Meisters, ohne dabei eine genaue Summe dafür zu nennen. Gleichwohl sollen die Leih-Rückkehrer Bryan Zaragoza (AS Rom), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) und Joao Palhinha den Verein verlassen, um den Verhandlungsspielraum der Bayern für Neuzugänge zu steigern.
Saibari kann den Bakup von Kane und Diaz geben
Bei einer Verpflichtung Saibaris würden die Bayern derweil gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aufgrund seiner Flexibilität könnte er sowohl den gewünschten Backup für Linksaußen Luis Diaz als auch Stürmer Harry Kane darstellen. Eine Baustelle, die ursprünglich mit Anthony Gordon geschlossen werden sollte. Dieser wechselt jedoch von Newcastle United zum FC Barcelona. Zudem absolvierte der marokkanische Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Partien auf der Zehnerposition.
Insgesamt steuerte Saibari in der Vorsaison 19 Tore und neun Assists in 37 Pflichtspielen für die PSV bei, 26 davon bestritt er in zentraler Position hinter dem Sturmzentrum. Bei Marokkos Testspiel gegen Madagaskar erzielte er jüngst obendrein einen Doppelpack für den WM-Teilnehmer.
Ismael Saibari: Leistungsdaten für die PSV Eindhoven
Spiele 142 Tore 42 Assists 29 Titel 3x Niederländischer Meister, 2x Niederländischer Pokalsieger