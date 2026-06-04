Nach drei Kreuzbandrissen zur Weltmeisterschaft: Das Märchen von Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic

Fans des österreichischen Fußballs erinnern sich vor allem an Kalajdzics Treffer gegen Italien im EM-Achtelfinale 2021. Es war sein vierter Torerfolg im ÖFB-Dress - seitdem blieb er ohne weiteren Treffer für die Nationalmannschaft. Gründe dafür gab es viele, allen voran jedoch wieder seine Verletzungshistorie.
Nach der EM folgte eine schwere Schulterverletzung, die ihn erneut lange außer Gefecht setzte. Es dauerte rund neun Monate, bis er wieder nominiert wurde. Abgesehen von vereinzelten Einsätzen in der Nations League, der EM-Qualifikation und Testspielen war Kalajdzic im Nationalteam selten eine feste Größe und verlor zwischenzeitlich seinen Platz im Kader.
Erst seine starke Saison beim LASK öffnete ihm wieder die Tür zurück ins ÖFB-Team. Nach insgesamt 857 Tagen Abstinenz feierte er am 27. März im Testspiel gegen Ghana sein Comeback, weitere Einsätze gegen Südkorea und Tunesien folgten.
Bei der WM in Nordamerika muss er sich in der Stürmerhierarchie wohl hinter Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch einordnen. Für Kalajdzic ist das jedoch überhaupt kein Problem: "Was meine Rolle sein wird, wird sich zeigen. Ich werde jede Rolle akzeptieren“, sagte er im kicker-Interview und betonte seine besonderen Qualitäten: "Ich habe allein aufgrund meiner Größe ein anderes Profil und kann der Mannschaft etwas Besonderes geben." Die WM-Teilnahme sei für ihn die "absolute Krönung".
Trotz aller Rückschläge habe er stets an diesen Moment geglaubt, "deswegen bin ich auch hier. Aber es war schon eine harte Aufgabe, von dem her bin ich sehr stolz und dankbar." Er sei froh, dass sein Körper die Belastung wieder gut verkrafte, betonte aber auch: "Ich mache viel dafür." Die Nominierung sei "alles andere als selbstverständlich. Ich versuche, im Hier und Jetzt zu sein und jedes Training zu nutzen, um der beste Sasa zu werden, der ich sein kann."
Nach seinem zweiten großen Turnier mit der Nationalmannschaft kehrt er zunächst zu den Wolverhampton Wanderers zurück, bei denen er bis 2027 unter Vertrag steht. Ob er dort bleibt, ist offen - der Klub ist als Tabellenletzter in die Championship abgestiegen. Bereits jetzt gibt es jedoch Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04. Kalajdzic gibt sich davon jedoch unbeeindruckt: "Aber es gab in meiner Karriere schon 1.000 Gerüchte, die lassen mich mittlerweile grundsätzlich kalt. Ich denke nur an das Nationalteam."