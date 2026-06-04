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Sasa KalajdzicGetty Images
Marko Brkic

Nach drei Kreuzbandrissen zur Weltmeisterschaft: Das Märchen von Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic

Weltmeisterschaft
FEATURES
Österreich
S. Kalajdzic

Noch vor einem Jahr befand sich Sasa Kalajdzic nach zahlreichen schweren Verletzungen am Tiefpunkt seiner Karriere. Auf spektakuläre Weise kämpfte er sich zurück - und darf jetzt sogar mit zur WM.

Kaum ein Fußballer wurde in der jüngeren Vergangenheit so hart vom Verletzungspech getroffen wie Sasa Kalajdzic. Der Zwei-Meter-Riese erlitt im Laufe seiner Karriere bereits drei Kreuzbandrisse - an beiden Knien -, verpasste verletzungsbedingt mehr als 200 Pflichtspiele und fiel insgesamt fast 1600 Tage aus. Aufgeben kam für den Mittelstürmer jedoch nie infrage. Immer wieder kämpfte er sich zurück und bewies dabei außergewöhnliche mentale Stärke. 

In der abgelaufenen Saison wurde diese Beharrlichkeit belohnt: Auf Leihbasis wechselte Kalajdzic von den Wolverhampton Wanderers zurück in seine Heimat Österreich zum LASK und spielte dort die erfolgreichste Saison seiner Karriere. Mit seinen Leistungen hatte er maßgeblichen Anteil am historischen Double-Gewinn der Linzer. Einen weiteren vorläufigen Höhepunkt seines bemerkenswerten Comebacks bildet nun die Nominierung für die österreichische Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni - 19. Juli).

  • Hätte man vor einem Jahr die Frage gestellt, ob Kalajdzic bei der WM 2026 im ÖFB-Team dabei sein würde, hätte so gut wie jeder verneint. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Karriere des gebürtigen Wieners an einem absoluten Tiefstand. Im Februar 2024 hatte er sich im Bundesligaspiel für Eintracht Frankfurt bereits seinen dritten Kreuzbandriss zugezogen. An eine WM-Teilnahme war damals nicht zu denken - im Vordergrund stand vor allem die Rückkehr auf den Platz. Während bereits ein Kreuzbandriss oft schon eine Karriere gefährdet, grenzt ein Comeback nach drei Verletzungen solcher Art an ein sportliches Wunder. Kalajdzic hat es dennoch geschafft.

    Seit seiner Durchbruchssaison 2020/21 beim VfB Stuttgart, in der er in 33 Bundesliga-Spielen 16 Tore erzielte und sechs Vorlagen lieferte, war seine Laufbahn von Rückschlägen geprägt. Es folgte der Wechsel in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers, die 2022 rund 18 Millionen Euro für den Österreicher zahlten.

    Dort konnte er jedoch nie an seine Stuttgarter Leistungen anknüpfen - auch weil er die Chance dazu gar nicht erst bekam, weil eben sein Körper nicht mitspielen wollte. Bereits bei seinem Debütspiel riss er sich zum zweiten Mal das Kreuzband und fiel erneut lange aus. Insgesamt kam er seit der Saison 2022/23 in der Premier League nur auf 218 Einsatzminuten für Wolverhampton. Im Januar 2024 folgte die Leihe zu Eintracht Frankfurt. Zunächst schien der Neustart zu gelingen: Kalajdzic etablierte sich sofort als Stammspieler und traf in sechs Bundesligaeinsätzen einmal. Doch nur wenige Wochen später folgte der nächste Rückschlag - der oben bereits erwähnte dritte Kreuzbandriss.

    Nach seiner Genesung kehrte er zu den Wolves zurück, die ihn erneut verliehen. Diesmal ging es in seine österreichische Heimat zum LASK - eine Entscheidung, die sich als absoluter Volltreffer und Wendepunkt seiner Karriere erweisen sollte.

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  • Sasa Kalajdzic LASK FeierIMAGO / Yigit Örme

    Karriere am Scheideweg: Sasa Kalajdzic blüht beim LASK wieder auf

    Beim LASK wurde Kalajdzic unter dem zurückkehrenden Trainer Dietmar Kühbauer behutsam aufgebaut. Im Grunddurchgang kam er zunächst vor allem als Joker zum Einsatz - im Vordergrund stand dabei, seinen Körper schrittweise an die Belastung heranzuführen.

    Seinen ersten Scorerpunkt verbuchte er mit einem Assist beim 1:0 gegen die WSG Tirol, wenige Wochen später folgte bei der 1:5-Klatsche gegen RB Salzburg sein erstes Tor. Mit Beginn der Meistergruppe fand Kalajdzic dann aber immer besser in die Saison und entwickelte sich zu einem absoluten Leistungsträger. Er absolvierte alle Spiele der Meisterrunde und setzte immer wieder entscheidende Akzente.

    Zwischen dem 23. und 32. Spieltag kam er in zehn Partien auf fünf Treffer - darunter ein spektakuläres Tor von hinter der Mittellinie gegen Hartberg - sowie sechs Vorlagen. Dabei agierte er nicht nur als klassischer Stoßstürmer, sondern zunehmend auch in einer etwas zurückgezogeneren Rolle. Kühbauers taktische Anpassung brachte dabei neue Facetten in sein Spiel, insbesondere im Kombinationsspiel und in der Übersicht.

    So hatte Kalajdzic maßgeblichen Anteil daran, dass der LASK erstmals seit 1965 wieder die österreichische Meisterschaft sowie den Pokal gewann und Sturm Graz dabei vom Thron stürzte. Auch im ÖFB-Cup übernahm Kalajdzic eine zentrale Rolle im Team der Oberösterreicher: In vier Spielen erzielte er ein Tor und lieferte vier Assists, im Finale gegen den SCR Altach bereitete er beim 4:2-Sieg zwei Treffer vor. Meistertitel und Pokalsieg waren zugleich seine ersten beiden großen Trophäen als Profi.

    Eine bessere Comeback-Saison wäre kaum denkbar gewesen. Folgerichtig wurde er in den 26-köpfigen Kader der österreichischen Nationalmannschaft von Teamchef Ralf Rangnick berufen - in der Hoffnung, dort wieder an seine früheren Erfolge anzuknüpfen.

  • Kalajdzic & RangnickIMAGO / GEPA pictures

    Sasa Kalajdzic vor Rückkehr in die deutsche Bundesliga?

    Fans des österreichischen Fußballs erinnern sich vor allem an Kalajdzics Treffer gegen Italien im EM-Achtelfinale 2021. Es war sein vierter Torerfolg im ÖFB-Dress - seitdem blieb er ohne weiteren Treffer für die Nationalmannschaft. Gründe dafür gab es viele, allen voran jedoch wieder seine Verletzungshistorie.

    Nach der EM folgte eine schwere Schulterverletzung, die ihn erneut lange außer Gefecht setzte. Es dauerte rund neun Monate, bis er wieder nominiert wurde. Abgesehen von vereinzelten Einsätzen in der Nations League, der EM-Qualifikation und Testspielen war Kalajdzic im Nationalteam selten eine feste Größe und verlor zwischenzeitlich seinen Platz im Kader.

    Erst seine starke Saison beim LASK öffnete ihm wieder die Tür zurück ins ÖFB-Team. Nach insgesamt 857 Tagen Abstinenz feierte er am 27. März im Testspiel gegen Ghana sein Comeback, weitere Einsätze gegen Südkorea und Tunesien folgten.

    Bei der WM in Nordamerika muss er sich in der Stürmerhierarchie wohl hinter Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch einordnen. Für Kalajdzic ist das jedoch überhaupt kein Problem: "Was meine Rolle sein wird, wird sich zeigen. Ich werde jede Rolle akzeptieren“, sagte er im kicker-Interview und betonte seine besonderen Qualitäten: "Ich habe allein aufgrund meiner Größe ein anderes Profil und kann der Mannschaft etwas Besonderes geben." Die WM-Teilnahme sei für ihn die "absolute Krönung".

    Trotz aller Rückschläge habe er stets an diesen Moment geglaubt, "deswegen bin ich auch hier. Aber es war schon eine harte Aufgabe, von dem her bin ich sehr stolz und dankbar." Er sei froh, dass sein Körper die Belastung wieder gut verkrafte, betonte aber auch: "Ich mache viel dafür." Die Nominierung sei "alles andere als selbstverständlich. Ich versuche, im Hier und Jetzt zu sein und jedes Training zu nutzen, um der beste Sasa zu werden, der ich sein kann."

    Nach seinem zweiten großen Turnier mit der Nationalmannschaft kehrt er zunächst zu den Wolverhampton Wanderers zurück, bei denen er bis 2027 unter Vertrag steht. Ob er dort bleibt, ist offen - der Klub ist als Tabellenletzter in die Championship abgestiegen. Bereits jetzt gibt es jedoch Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04. Kalajdzic gibt sich davon jedoch unbeeindruckt: "Aber es gab in meiner Karriere schon 1.000 Gerüchte, die lassen mich mittlerweile grundsätzlich kalt. Ich denke nur an das Nationalteam."

  • Sasa Kalajdzics Verletzungspech in Zahlen

    SaisonTageVerpasste Spiele
    25/267 Tage1 Spiel
    24/2548 Tage6 Spiele
    23/24437 Tage68 Spiele
    22/23290 Tage44 Spiele
    21/22170 Tage27 Spiele
    19/20293 Tage28 Spiele
    18/19142 Tage11 Spiele
    17/18205 Tage27 Spiele
    Gesamt1592 Tage212 Spiele
Freundschaftsspiele
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