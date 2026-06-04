Nach drei Kreuzbandrissen zur Weltmeisterschaft: Das Märchen von Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic

Hätte man vor einem Jahr die Frage gestellt, ob Kalajdzic bei der WM 2026 im ÖFB-Team dabei sein würde, hätte so gut wie jeder verneint. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Karriere des gebürtigen Wieners an einem absoluten Tiefstand. Im Februar 2024 hatte er sich im Bundesligaspiel für Eintracht Frankfurt bereits seinen dritten Kreuzbandriss zugezogen. An eine WM-Teilnahme war damals nicht zu denken - im Vordergrund stand vor allem die Rückkehr auf den Platz. Während bereits ein Kreuzbandriss oft schon eine Karriere gefährdet, grenzt ein Comeback nach drei Verletzungen solcher Art an ein sportliches Wunder. Kalajdzic hat es dennoch geschafft.

Seit seiner Durchbruchssaison 2020/21 beim VfB Stuttgart, in der er in 33 Bundesliga-Spielen 16 Tore erzielte und sechs Vorlagen lieferte, war seine Laufbahn von Rückschlägen geprägt. Es folgte der Wechsel in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers, die 2022 rund 18 Millionen Euro für den Österreicher zahlten.

Dort konnte er jedoch nie an seine Stuttgarter Leistungen anknüpfen - auch weil er die Chance dazu gar nicht erst bekam, weil eben sein Körper nicht mitspielen wollte. Bereits bei seinem Debütspiel riss er sich zum zweiten Mal das Kreuzband und fiel erneut lange aus. Insgesamt kam er seit der Saison 2022/23 in der Premier League nur auf 218 Einsatzminuten für Wolverhampton. Im Januar 2024 folgte die Leihe zu Eintracht Frankfurt. Zunächst schien der Neustart zu gelingen: Kalajdzic etablierte sich sofort als Stammspieler und traf in sechs Bundesligaeinsätzen einmal. Doch nur wenige Wochen später folgte der nächste Rückschlag - der oben bereits erwähnte dritte Kreuzbandriss.

Nach seiner Genesung kehrte er zu den Wolves zurück, die ihn erneut verliehen. Diesmal ging es in seine österreichische Heimat zum LASK - eine Entscheidung, die sich als absoluter Volltreffer und Wendepunkt seiner Karriere erweisen sollte.