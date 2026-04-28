Nach Informationen von The Athletic denkt Newcastle United ernsthaft darüber nach, Yoane Wissa bereits im kommenden Sommer wieder abzugeben - weniger als ein Jahr nach dessen kostspieliger Verpflichtung vom FC Brentford.
Nach desaströsem Jahr: Newcastle United will angeblich sündhaft teuren Konkurrenten von Nick Woltemade verkaufen
Der Transfer des 29-Jährigen am 1. September war einer der späten Höhepunkte eines zähen Transferpokers. Über weite Strecken des Sommers hatten sich die Verhandlungen hingezogen, ehe Newcastle schließlich bereit war, die von Brentford geforderte Ablösesumme von bis zu 63,5 Millionen Euro zu akzeptieren. Eigentlich sollte Wissa die Lücke im Angriff schließen, doch rückblickend wirkt der Deal zunehmend wie eine Notlösung.
Denn ursprünglich stand der kongolesische Nationalspieler laut des Berichts gar nicht ganz oben auf der Wunschliste der Verantwortlichen. Newcastle hatte zuvor vergeblich versucht, Alternativen wie Joao Pedro, Hugo Ekitike oder Jörgen Strand Larsen an die Tyne zu lotsen. Erst als diese Optionen scheiterten, schlug der Klub kurzfristig bei Wissa zu.
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Yoane Wissa fehlte verletzt in der Vorbereitung
Sportlich konnte der Angreifer bislang jedoch kaum Akzente setzen. In 24 Einsätzen unter Trainer Eddie Howe stand er lediglich einmal in den vergangenen 16 Partien in der Startelf. Eine holprige Eingewöhnung bremste ihn früh aus: Noch vor seiner ersten Trainingseinheit zog sich Wissa eine Knieverletzung zu, die seine Integration erheblich verzögerte. Zwar kehrte er schneller als erwartet zurück, doch die fehlende Vorbereitung machte sich bemerkbar.
Um vollständig fit zu werden, verzichtete Wissa sogar auf eine Teilnahme am Afrika-Cup mit der Demokratischen Republik Kongo. Stattdessen konzentrierte er sich auf seine Genesung sowie auf das WM-Relegationsspiel gegen Jamaika im März. Sein klares Ziel: bei Newcastle endlich durchstarten.
Doch daraus könnte nun nichts werden. Trotz seines langfristigen Vertrags gilt ein Abgang im Sommer als realistisches Szenario. Newcastle wäre offenbar bereit, einen Verkauf zu prüfen, selbst wenn dies einen deutlichen finanziellen Verlust bedeuten würde. Brisant: Laut The Athletic enthält der Vertrag zudem eine Weiterverkaufsklausel von 25 Prozent, die Brentford an einem möglichen Transfer beteiligt.
Trainer Eddie Howe: "Sehr schwierige Saison"
Trainer Eddie Howe äußerte sich zuletzt differenziert zur Situation seines Stürmers und sprach von einer "sehr schwierigen Saison". Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass er weiterhin Potenzial sieht: "Das Schwierigste für Yoane war, dass er wieder fit wurde und in ihm das starke Bedürfnis herrschte, schnell zurückzukommen und allen zu zeigen, wie gut er ist, aber wir konnten ihn nicht so trainieren, wie wir es normalerweise tun würden."
Weiter führte Howe aus: "Es war ein ständiges Auf und Ab und wir haben nicht das Beste von ihm gesehen. Es wird noch so viel mehr kommen. Ich glaube, eine Saisonvorbereitung würde wirklich das Beste von ihm zeigen."
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Newcastle steht wohl vor Umbruch im Sommer
Abschließend betonte der Coach: "Er hat sich bemüht, er hat versucht, den Unterschied zu machen, aber die Zeit, die er auf dem Platz hatte … Ich glaube, das Beste kommt noch."
Dennoch deutet vieles darauf hin, dass Newcastle im Sommer einen Umbruch einleiten wird. Nach einer enttäuschenden Saison, die voraussichtlich ohne internationale Qualifikation endet, steht der Kader auf dem Prüfstand. Die Suche nach einem neuen Stürmer läuft bereits auf Hochtouren - ein weiteres Indiz dafür, dass Wissa keine zentrale Rolle mehr in den Planungen spielen könnte. Gerüchten zufolge soll auch die Zukunft von Nick Woltemade offen sein.
Yoane Wissa: Leistungsdaten bei Newcastle United
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten 24 3 1 2