Nach desaströsem Jahr: Newcastle United will angeblich sündhaft teuren Konkurrenten von Nick Woltemade verkaufen

Sportlich konnte der Angreifer bislang jedoch kaum Akzente setzen. In 24 Einsätzen unter Trainer Eddie Howe stand er lediglich einmal in den vergangenen 16 Partien in der Startelf. Eine holprige Eingewöhnung bremste ihn früh aus: Noch vor seiner ersten Trainingseinheit zog sich Wissa eine Knieverletzung zu, die seine Integration erheblich verzögerte. Zwar kehrte er schneller als erwartet zurück, doch die fehlende Vorbereitung machte sich bemerkbar.

Um vollständig fit zu werden, verzichtete Wissa sogar auf eine Teilnahme am Afrika-Cup mit der Demokratischen Republik Kongo. Stattdessen konzentrierte er sich auf seine Genesung sowie auf das WM-Relegationsspiel gegen Jamaika im März. Sein klares Ziel: bei Newcastle endlich durchstarten.

Doch daraus könnte nun nichts werden. Trotz seines langfristigen Vertrags gilt ein Abgang im Sommer als realistisches Szenario. Newcastle wäre offenbar bereit, einen Verkauf zu prüfen, selbst wenn dies einen deutlichen finanziellen Verlust bedeuten würde. Brisant: Laut The Athletic enthält der Vertrag zudem eine Weiterverkaufsklausel von 25 Prozent, die Brentford an einem möglichen Transfer beteiligt.