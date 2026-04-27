Nach der Klatsche gegen Galatasaray: Fenerbahce setzt Domenico Tedesco vor die Tür

Tedesco (40), der in der Bundesliga bereits bei Schalke 04 (2017-2019) und RB Leipzig (2021-2022) an der Seitenlinie gestanden hatte, hatte Anfang September den Portugiesen Jose Mourinho auf der Trainerbank von Fenerbahce abgelöst.

Nachdem Fener, bereits in den vergangenen vier Süper-Lig-Spielzeiten jeweils nur Vizemeister, am Sonntag das Stadtderby gegen Gala mit 0:3 verlor, ist die Meisterschaft für Fenerbahce auch in dieser Saison nur noch rechnerisch möglich. Der Klub liegt drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte hinter Rekordmeister Galatasaray zurück.