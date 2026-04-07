Nach dem Theater der letzten Wochen: Zwischen Deniz Undav und Julian Nagelsmann gibt es angeblich eine geheime Absprache

Diese Regelung war offensichtlich nötig geworden, weil Undavs Standing bei Nagelsmann unter Fans und Experten heiß diskutiert wurde. Der beidfüßige Mittelstürmer ist mit 36 Scorerpunkten in 39 Spielen (23 Tore, 13 Vorlagen) gefährlichster deutscher Angreifer in dieser Saison. Nagelsmann aber sieht in Undav zunächst keinen Kandidaten für seine WM-Startformation, sondern ließ mehrfach durchblicken, dass Undav sich mit der Rolle des Jokers begnügen müsse.

Undav, der gegen Ghana in Stuttgart als Einwechselspieler den Siegtreffer markiert hatte, äußerte anschließend die Hoffnung, seine Rolle mit weiteren Treffern im Endspurt der Saison noch zu verändern. Nagelsmann entgegnete, dass dies eher unwahrscheinlich sei und sich Undav mit derartigen Aussagen nur selbst unter Druck setze.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg kritisierte daraufhin im 'Doppelpass' bei Sport1: "So darfst du niemals über einen Spieler aus deinem Team sprechen. So etwas macht man nicht. Das macht man hinter verschlossener Tür, aber nicht öffentlich."

Schaden habe das Verhältnis der beiden allerdings nicht genommen, heißt es, es sei "intakt und von großer Offenheit geprägt".

Dazu passt Undavs Aussage bei Sky im Anschluss an die 0:2-Niederlage seiner Stuttgarter gegen den BVB am Wochenende. Da sagte er auf Nagelsmann angesprochen: "Ich will gar nicht auf das Thema eingehen. Die Sache ist durch, es ist alles gut zwischen uns."



